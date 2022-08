Yvonne Frayssinet fue sorprendida por su hija Lucía Oxenford en vivo y anunció su regreso al Perú

Yvonne Frayssinet fue sorprendida por su hija Lucía Oxenford en vivo y anuncia su regreso a Perú. (América TV)

La actriz Yvonne Frayssinet Yvonne Frayssinet se presentó este martes 23 de agosto en el programa En Boca de Todos para hablar sobre su reciente proyecto en el teatro. Sin embargo, nunca imaginó que la producción del magazine le tenía preparada una sorpresa a cargo de su hija, Lucía Oxenford.

Como se recuerda, la modelo es fruto de la relación que mantiene la artista con el actor argentino Marcelo Oxenford. Desde hace varios años, la también actriz y productora viajó a Argentina para estudiar la carrera de Producción de Espectáculos en la Universidad de Palermo, Buenos Aires, y desde entonces solo ha visitado el Perú en algunas ocasiones.

Ahora, anunció que está a punto de terminar su profesión y está lista para volver a su país natal. Todo comenzó cuando la conductora Maju Mantilla le pidió a Yvonne Frayssinet que mire la pantalla, pues una de sus mayores “fanáticas” estaba enlazada para conversar con ella.

Rápidamente, la popular ‘Madame’ de Al Fondo Hay Sitio volteó y vio a su primogénita conectada vía videollamada desde tierras argentinas. Una gran sonrisa se dibujó en el rostro de Frayssinet y no dejó de mostrar su emoción: “Hola bella, ¿cómo estás? ¡Que sorpresa!”, exclamó con alegría.

Por su lado, Lucía Oxenford contó que ya concluyó sus estudios como productora teatral y está trabajando en una obra donde su madre forma parte del elenco. Además, reveló que dentro de 15 días estará por Lima. “Desde abril no la veo (a su mamá), poquito en realidad, fui para hacer la obra “Radojka”, yo soy la productora. La voy a ver en 15 días porque estaré en Lima”, confesó.

Asimismo, aseguró que para el mes de diciembre regresará al Perú a vivir luego de que su propia productora esté consolidada. Cabe mencionar que, en sus redes sociales figura como la “Productora general” de “Vatra Producciones”, el cual se ha encargado de dicha puesta en escena con Frayssinet al frente.

“En diciembre ya me regreso a Perú, como primicia, ya está la productora y tenemos planes de hacer más cosas. Estoy haciendo un seminario de actuación y ahora que voy, regreso a hacer un Workshop también de teatro musical y ya me regreso”, dijo Oxenford generando el entusiasmo en su mamá.

¿Por qué Juliana y Lucia Oxenford no se hablan?

A través de una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Lucía Oxenford dejó en claro que no mantiene una comunicación con su media hermana, Juliana Oxenford. “No tenemos una relación desde que tengo uso de razón y no porque yo no quiera, por lo que la pregunta no debería ser para mí”, respondió a un curioso usuario.

En el 2020, Magaly Medina le preguntó a la periodista de ATV cómo era su relación con la hija de su papá, ya que la publicación que realizó en dicha red social daba a entender que era Juliana quien no quería relacionarse con su media hermana.

“Alguna vez me preguntaron por mi papá y fui absolutamente honesta porque no tengo mayor relación, después salieron a bombardearme... Yo en realidad nunca he tenido la necesidad de hablar de terceras personas para lograr algo en la vida. La gente que sigue sabe empecé desde abajo (...) No quiero hablar de gente que definitivamente no tengo relación, un montón de veces me han preguntado el porqué no tengo relación con mi familia, pero escúchenme la familia puede estar unida sin seguir el concepto básico”, explicó Juliana.

Luego de la entrevista, Lucía no se quedó callada y respondió: “Si alguna vez alguien te dice que nunca en su vida ha sido hipócrita, hay dos opciones: o te está mintiendo o realmente no es un humano. Yo estoy bien tranquila donde estoy, por terminar mi carrera, así que sus “no eres nadie” se los pueden ir tragando, mi vida es otra. No necesito de gente hipócrita y malintencionada en mi vida (...). Yo sí soy transparente con la mía”.

Las hijas de Marcelo Oxenford no mantienen una buena relación. (Instagram)

