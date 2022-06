¿Dónde puedo ver los capítulos de Al Fondo Hay Sitio, temporada 9?

Al Fondo Hay Sitio se emite de lunes a viernes después de Esto es Guerra. (Foto: Imposición)

Finalmente se cumplió lo que tanto anhelaban los seguidores de Al Fondo Hay Sitio. El pedido que se hacía de forma consecutivo durante 5 años, ya se concretó desde este miércoles 22 de junio, fecha en que se estrenó la novena temporada de la exitosa serie. Son muchas las familias que rieron y se sorprendieron con las ocurrencias de cada uno de los personajes de esta historia entre los Gonzáles y los Maldini.

Y como era de esperarse, la producción logró éxito rotundo en el primer capítulo de la serie, llegando a picos de más de 30 puntos de rating, cifra que no se lograba desde hace mucho tiempo.

Y si el primer programa te mantuvo en vilo, espera el segundo, el cual promete más novedades, así lo señaló el guionista Gigio Aranda. ¿Dónde, cómo y cuándo verlo? Aquí te lo contamos.

¿A qué hora puedo ver Al Fondo Hay Sitio, temporada 9?

Al Fondo Hay Sitio se emite de lunes a viernes tras terminar Al Fondo Hay Sitio, aproximadamente desde las 8:30 p.m.

¿Dónde puedo ver Al Fondo Hay Sitio, temporada 9?

La novena temporada de Al Fondo Hay Sitio se transmitirá a través de América Televisión en los distintos operadores de cable.

- DirecTV / Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

- Movistar TV / Canal 104 (SD) Canal 704 (HD)

- Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD)

- Movistar TV / Canal 4 (SD) Canal 704 (HD)

- Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 504 (HD)

- Cablemas / Canal 4 (SD) Canal 110 (HD)

- Cable Perú / Canal 4

- Visión Perú / Canal 4

- Best Cable / Canal 4

- Star Globalcom / Canal 13

También puedes ver el Al Fondo Hay Sitio a través de la plataforma de América TV GO descargando la aplicación por Play Store o App Store. No tiene costo alguno desde tu tablet o tu celular.

Joel nunca tuvo hijos con Fernanda y todo fue un sueño.

¿Dónde puedo ver las temporadas pasadas de Al Fondo Hay Sitio?

La popular producción nacional cuenta con 1578 episodios, en la versión original, y 1583 para la plataforma streaming. Estos han sido organizados en 8 temporadas oficiales, teniendo una novena que está próxima a estrenarse.

Todos los episodios completos se encuentran disponibles en América TVGO, a la cual puedes acceder siguiendo estos pasos:

1. Ingresa a tvgo.pe/registrarse llena todos tus datos y dale clic en “Registrarme”

2. Aparecerá el siguiente mensaje: “Gracias por registrarte, revisa tu buzón de entrada y confirma el correo electrónico”.

3. Revisa tu buzón de correo electrónico.

4. Abre el mensaje y dale clic a la opción “Aquí” para confirmar tu correo.

5. Listo, ahora puedes iniciar sesión y disfrutar todo el contenido 100% gratis.

¿Qué personajes regresaron?

En esta temporada volveremos a ver a ‘Tito’ (Laszlo Kovacks), ‘Joel’ (Erick Elera), ‘Charito’ (Mónica Sánchez), ‘Felix’ (Carlos Solano), ‘Pepe’ (David Almandoz), ‘Don Gilberto’ (Gustavo Bueno), ‘Teresita’ (Magdyel Ugaz) y Koky Reyes (Paul Vega)

Mientras que del lado de Los Maldini estarán ‘Francesca’ (Yvonne Frayssinet), ‘Peter’ (Adolfo Chuiman), Bruno Picasso (Luis Angel Pinasco) y Hiro (Paolo Goya).

¿Quiénes son los nuevos personajes?

Al elenco se integra la familia Montalván, conformados por los actores Giovanni Ciccia (regresa a la serie), María Grazia Gamarra y Karim Scander. También veremos a Jorge Guerra, quien interpretará al nuevo Jaimito, último hijo de Charo.

¿Por qué eliminaron a los gemelos de Erick Elera y Fernanda de las Casas?

Los guionistas de Al Fondo Hay Sitio recurrieron a esta estrategia con el fin de eliminar al personaje de Nataniel Sánchez, Fernanda de la Casas. Como se recuerda, la actriz vive actualmente en España y se negó a regresar a la serie por tener otras responsabilidades ya pactadas.

Pese a confesar que esta serie le dio mucho, pues la lanzó a la fama, no regresaría por el momento a esta producción.

“Yo no voy a ser parte del elenco de Al Fondo Hay Sitio. Se tratan de varios factores por los que yo he decidido no participar. Para empezar, considero que AFHS cumplió su etapa, quiero mantenerlo en mi corazón”, indicó Nataniel Sánchez tiempo atrás en el programa de YouTube ‘Soy Jackie Ford’.

“Yo sacrifiqué muchas cosas por ir a España, yo no tengo familia allá, yo me he abierto camino sola en España. Cuatro años de mi vida luchándola y tener una oportunidad chiquita y tirar todo eso para volver aquí a hacer lo mismo, AFHS es el personaje que hice hace 6 años. Hay que pensarlo un poco. He sacrificado mucho”, acotó.

Al Fondo Hay Sitio sorprendió al indicar que los gemelos de Fernanda y Joel nunca existieron. (Foto: América TV)

