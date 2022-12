Magaly Medina y su fuerte critica a Latina: “Deslució todo los comentarios de Bruno Cavassa”

Magaly Medina y su fuerte critica a Latina por la presencia de Bruno Cavassa como comentarista en la final del Mundial. (Instagram)

¡Indignada! Magaly Medina utilizó sus redes sociales para criticar a Latina Televisión una vez que terminó el Mundial Qatar 2022 que tuvo como ganador a la selección de Argentina. La popular ‘Urraca’ arremetió en contra de los comentaristas deportivos que estuvieron durante la transmisión del encuentro de la ‘Albiceleste’ frente a Francia y no dudó dirigirse a uno en especial.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ aclaró una vez más que no es amante del fútbol, pero que nunca se pierde los partidos finales de las copas del mundo. “Acabo de terminar de ver este partidazo. De verdad, yo no soy aficionada al fútbol, pero las finales de los mundiales siempre me han gustado”, comenzó diciendo.

En ese momento, Magaly Medina expresó su desacuerdo con el canal de la avenida San Felipe por convocar a Bruno Cavassa para que sea parte de los comentaristas deportivos del esperado enfrentamiento. La presentadora de espectáculos tildó de ‘bobos’ los aportes del periodista y aseguró que él no dio la talla para narrar el último duelo.

“Lo único que deslució todo fueron los comentarios tontos, bobos de Bruno Cavassa. ¿Cómo Latina puede haberlo sacado del sarcófago a este tipo? Y ni siquiera se informó ni siquiera leyó. Hasta yo tengo más criterio futbolístico y eso que no soy aficionada para comentar. ¡Qué vergüenza, Latina, de verdad! ¡Qué vergüenza tener ese nivel de comentaristas para un Mundial, por favor!”, dijo consternada.

Magaly Medina criticó la presencia de Bruno Cavassa. (Captura)

Recordemos que, Bruno Cavassa incursionó en la pantalla chica con el fenecido programa ‘Goles en acción’. Sin embargo, ganó popularidad en el mundo de la farándula por haber mantenido una relación sentimental con Gisela Valcárcel a finales de los años 90, luego que la conductora se separara de Roberto Martínez.

Ambos mantuvieron un breve romance, que fue anunciado por la misma ‘Señito’ en su programa televisivo. Tiempo después de haber terminado, el periodista contó que su vínculo amoroso con la rubia presentadora impactó en su vida de tal manera que debía lidiar con las cámaras de televisión detrás de él.

Julián Zucchi lloró y dedicó palabras a Leonel Messi

El actor Julián Zucchi se mostró sumamente emocionado al ver a su país campeonar en la final del Mundial Qatar 2022 ante Francia. En medio de lágrimas, el productor y exintegrante de Combate celebró esta victoria que comparte con todos sus compatriotas y Latinoamérica.

En total desconsuelo, el argentino se grabó mientras gritaba: ‘Vamos Argentina, cara...’. En el segundo audiovisual se le puede ver mucho más tranquilo y explicando que estaba emocionado con los resultados. Asimismo, le dedicó unas palabras a Leonel Messi, el campeón del mundo y el dueño del Balón de Oro.

“A mí me van a perdonar, estoy hablando desde la emoción, Messi es un ejemplo de vida para todos, nació con un talento, pero las cosas cuántas veces no se le dio. Ahora va a levantar la copa del mundo. Para todos los que luchamos por un sueño, y todas las veces que no se nos da, hay que seguir”, dijo bastante efusivo.

Julián Zucchi llora y celebra el triunfo de Argentina en el Mundial. Instagram.

