Julián Zucchi llora desconsoladamente por el triunfo de Argentina: “Messi es un ejemplo de vida”

El actor Julián Zucchi se mostró sumamente emocionado al ver a su país campeonar en la final de Qatar 2022 ante Francia. En medio de lágrimas, el productor y exintegrante de Combate celebró esta victoria que comparte con todos sus compatriotas y Latinoamérica.

En total desconsuelo, Julián Zucchi se grabó mientras gritaba: ‘Vamos Argentina, carajo’. En el segundo audiovisual se le puede ver mucho más tranquilo y explicando que estaba emocionado con los resultados. Asimismo, le dedicó unas palabras a Leonel Messi, quien logró el Balón de Oro.

“A mí me van a perdonar, estoy hablando desde la emoción, Messi es un ejemplo de vida para todos, nació con un talento, pero las cosas cuántas veces no se le dio. Ahora va a levantar la copa del mundo. Para todos los que luchamos por un sueño, y todas las veces que no se nos da, hay que seguir”, dijo bastante efusivo,

En un tercer video que colgó en su historia de Instagram, poncha su TV, mientras ve cómo Leonel Messi recibe su trofeo. “Toma la copa, agárrala, es tuya, Leo”, grita el argentino.

Julián Zucchi no fue el único que expresó su felicidad en redes, también lo hizo su compatriota Facundo González, quien no dudó en escribir un mensaje y posar con su camiseta.

“Antes de morirme tenía que vivir esto, la mejor final de la historia y mi país campeón del mundo… Felicidad. Te amo, Argentina”, escribió el integrante de Esto es Guerra.

Juliana Oxenford tampoco fue ajena a esta dicha. A través de Twitter, la reconocida periodista e hija de padres argentinos escribió: “Gracias por tanto, Argentina. Hoy nos hiciste vibrar, sufrir, gozar y llorar de emoción. En momentos tan duros, este regalo es para toda Latinoamérica”.

