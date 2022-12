Argentina campeón del Mundial Qatar 2022: Famosos celebraron el triunfo de la ‘Albiceleste’

Famosos celebran el triunfo de Argentina. (Composición)

La selección argentina de fútbol se quedó con el primer lugar en el Mundial Qatar 2022 tras vencer a Francia en la ronda de penales y múltiples artistas del espectáculo peruano, entre conductores, actores e, incluso, periodistas, no dudaron en compartir su emoción en redes sociales por ver a un equipo sudamericano levantando la tan ansiada copa.

Asimismo, personajes de la farándula argentinos que viven en nuestro Perú festejaron a más no poder el triunfo de la ‘Albiceleste’. Tilsa Lozano, Gisela Valcárcel, Juliana Oxenford, Julián Zucchi y más famosos aplaudieron a los jugadores liderados por Leonel Messi.

Te puede interesar: La mejor final de la historia: paso a paso, cómo se gestó el nuevo título de la Argentina

Facundo González

El chico reality publicó un par de fotografías luciendo la camiseta de su país natal. Como se sabe, el integrante de ‘Esto es Guerra’ está radicando desde hace varios en nuestra capital y en cada oportunidad no deja de expresar su orgullo por haber nacido en Argentina.

“Antes de morirme tenía que vivir esto, la mejor final de la historia y mi país campeón del mundo… Felicidad. Te amo, Argentina”, escribió como descripción.

Instagram.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava

A pesar de que se encuentran en diferentes lugares, la feliz pareja no dejó de celebrar el triunfo de Argentina. Ambos utilizaron las historias de su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores la forma en que festejaron. Por su lado, el actor argentino derramó algunas lágrimas y le dedicó unas palabras a Leonel Messi.

“A mí me van a perdonar, estoy hablando desde la emoción, Messi es un ejemplo de vida para todos, nació con un talento, pero las cosas cuántas veces no se le dio. Ahora va a levantar la copa del mundo. Para todos los que luchamos por un sueño, y todas las veces que no se nos da, hay que seguir”, dijo el exchico reality, quien ahora está en su país natal por temas laborales.

Yiddá Eslava también gritó con entusiasmo la victoria de la ‘Albiceleste’. “Se lo merecen, me han hecho llorar, gritar, renegar. Vamos Argentina, carajo. Campeón del mundo”, se le escucha decir.

Julián Zucchi llora y celebra el triunfo de Argentina en el Mundial. Instagram.

Yiddá Eslava emocionada con triunfo de Argentina en Qatar 2022. Instagram.

Te puede interesar: Marcelo Oxenford rompe en llanto mientras celebra la victoria de Argentina: “Somos campeones del mundo”

‘Checho’ Ibarra

El periodista deportivo y exjugador de Cienciano estuvo en Qatar para presenciar el último encuentro de la copa del mundo. Sergio Ibarra fue abordado por las cámaras de Latina Televisión cuando salía del estadio y no pudo describir la alegría que sentía.

“Bien, todavía tengo la garganta seca. Me duele mucho la cabeza. Para mí, venir a mi primer mundial y que salga campeón la selección, no tengo palabras para describir lo que estoy sintiendo. Lo estoy disfrutando muchísimo. Estoy en shock, no puedo describir lo que siento y la emoción que tengo”, dijo.

Natalia Otero

La popular ‘Payasita’ dejó ver que estaba con su familia viendo la gran final del Mundial Qatar 2022. La animadora grabó la reacción de sus seres queridos del preciso momento en que Argentina patea su último penal, el cual lo coronó como el mejor equipo de fútbol del mundo.

Instagram.

Tilsa Lozano

La modelo de padres argentinos publicó en sus historias de Instagram que estaba con su papá, esposo y familiares disfrutando del enfrentamiento entre la ‘Albiceleste’ y la selección francesa. Una vez culminado el partido, se le escucha a la exvengadora gritar de la emoción, mientras a sus seres queridos abrazándose y festejando.

Instagram.

Javier Rojo

El asesor de modas es uno de los ciudadanos argentinos que llegó a nuestro país para trabajar y tampoco se pierde los partidos de su selección en el Mundial de Qatar 2022. El expanelista del fenecido programa ‘En Boca de Todos’ lució más que contento de ver a su país coronarse como el mejor equipo de fútbol del mundo.

Instagram.

Gisela Valcárcel

La popular ‘Señito’ no se perdió la final del Mundial Qatar 2022 y así lo dejó ver a través de su cuenta de Instagram. La rubia conductora compartió con sus seguidores algunos fragmentos del partido y no dudó en gritar el gol que le dio el triunfo a la selección de Argentina.

Instagram.

Juliana Oxenford

La reconocida periodista de nacionalidad argentina compartió algunas fotografías, dónde posa con la camiseta de su país natal, así como arrodillada frente a su televisor en el preciso momento que aparece la bandera celeste con blanco.

“Argentina, campeones del mundo. Nada más que decir. Grande Argentina, son unos putos genios”, escribió en su Instagram, mientras que en Twitter publicó: “Gracias por tanto, Argentina. Hoy nos hiciste vibrar, sufrir, gozar y llorar de emoción. En momentos tan duros, este regalo es para toda Latinoamérica”.

Instagram.

SEGUIR LEYENDO