Magaly Medina recuerda cómo eran las navidades de su niñez: “No había ni para un pollo, pero estábamos juntos”

Magaly Medina recuerda la Navidad de su infancia. ATV.

Magaly Medina recordó en su último programa del viernes 16 de diciembre cómo era las navidades en la época de su niñez en Huacho, donde su familia no tenía los medios económicos para comprar un árbol de navidad, servir un pavo en la mesa o comprar regalos a los niños de casa.

La conductora de espectáculos rememoró nuevamente como de niña se la ingeniaba con su hermana para llevar un árbol navideño a su hogar. Ellas buscaban un tronquito sin hojas y lo pintaban de blanco para luego decorarlo con las pocos adornos que tenían.

“Yo he sido pobre, no he tenido árbol de navidad, he contado que cuando era pequeña con mi hermana buscábamos un tronquito seco, lo pintábamos y poníamos en una lata de pintura que forrábamos. Le poníamos las pocas bolitas que la economía familiar podía comprar, por eso cuando he sido mayor y he tenido acceso, el primer sueño que hice realidad fue comprar mis árboles gigantescos”, confesó.

Magaly Medina admitió que no se considera una persona ‘Grinch’, por el contrario, ama las fiestas de Navidad tanto o más que el día de su cumpleaños. Y debido a la ilusión que le hace tener árboles grandes en su casa, ella los arma con mucha dedicación desde el 1 de diciembre.

“Amo los árboles de navidad, los cambio y los pongo todos los años en mi casa. Lo que no he tenido antes, los disfruto ahora”, aseguró la reina de los ampays.

Magaly Medina cuenta su navidades de niña. ATV

Magaly Medina: “No tenía ni para el pollo, pero estábamos juntos”

La popular ‘Urraca’ también recordó que cuando era niña, muchas veces en su mesa de Noche Buena faltó un pavo, chancho o hasta un pollo, pero jamás la unión entre sus seres queridos, donde tuvo a sus padres y hermanos siempre a su lado.

“En mi casa no había para un árbol, no había para un pavo, ni siquiera para un pollo, lo que nos hacía la navidad era que todos estábamos juntos, papá, mamá, hermanos, pero todos sanos. Compartíamos un chocolatito, un dulcesito o lo que hubiera, pero estábamos juntos, nos amábamos y eso es lo importante”, resaltó la comunicadora de ATV.

Finalmente, Magaly Medina se dirigió a sus televidentes, deseando que en esta Navidad no falte la empatía, respeto, tolerancia y sobre la paz entre los hermanos peruanos que hoy se encuentran divididos por la crisis política y social que atraviesa el país

“La política lamentablemente y nuestras malas elecciones nos han hecho que este país se divida, ojalá que en los próximos días todo vuelva a la calma, a la normalidad y que los peruanos podamos volver a estar unidos. No es posible que este país se polarice, de tal forma, que entre peruanos nos ataquemos y nos insultemos. Aprendamos en esta Navidad a ser tolerantes”, terminó.

'La Casa de Magaly' volverá a las pantallas peruanas. (ATV)

Sesión de fotos con su esposo

Además, compartió con sus televidentes la primera sesión fotográfica de Navidad que hizo junto a su esposo, el notario Alfredo Zambrano, quien se mostró sorprendido por la cantidad de ropa, zapatos y escenarios que la diva de la televisión peruana había alistado para que todo quede como ella lo desea.

“Me dijo un par de fotos y ahora veo que hay atuendo y todo, es la primera vez y no estoy acostumbrado”, dijo el letrado y por su lado Medina lo comprometió que el otro realizarán lo mismo, pero con sus mascotas.

Magaly Medina en sesión de fotos de navidad. Instagram

