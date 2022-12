Magaly Medina expresa su admiración por Natalia Salas: “Es un ejemplo de coraje y amor”

Magaly Medina expresa su admiración por Natalia Salas, quien viene lanzando nuevos proyectos en su carrera. ATV.

Natalia Salas tuvo un año bastante complicado porque le detectaron cáncer a la mama de tipo hormonal en el mes de septiembre, pero eso no la derrumbó y decidió batallar contra él. La actriz ha tenido que someterse a una mastectomía, cirugía donde le retiraron la mama izquierda para quitar las células cancerígenas de su cuerpo.

Ahora continúa bajo un tratamiento que incluye quimioterapias, radioterapias, pastillas y la inducción a una menopausia que la imposibilitará tener a más hijos. Sin embargo, esto no la ha amilanado y continúa siguiendo sus labores como madre, actriz y pareja.

Natalia Salas culmina el año haciendo lo que más le gusta, actuar en una obra de teatro llamada ‘Las Chicas del 4to C’, donde comparte roles con varias amigas, entre ellas, Anahí de Cárdenas, quien no se ha separado de Natalia en este proceso. Como se recuerda, la rubia también pasó por un proceso oncológico.

Por si fuera poco, la recordada Andrea de ‘Al Fondo Hay Sitio’ ha lanzado nuevos proyectos como una agenda llamada ‘Con todo menos miedo’ y planea lanzar su primera canción que ya ha grabado en Miami junto a la cantante, Jessica Sarango.

Por ese motivo, es que Magaly Medina le hizo un informe sobre las labores que viene realizando, donde destacó sus ganas de vivir y su coraje para seguir adelante a pesar de batallar contra una enfermedad bastante seria.

“Ella sigue con sus planes, no se decae y esta vez ha lanzado una agenda por fin de año y está anunciando que va a grabar una canción. Sigue con sus actividades como mamá, como influencer y grabando sus tiktoks con su pareja. Esta chica es un ejemplo de coraje y valor, sobre todo de amor por la vida. Ella tiene una razón poderosísima para estar en pie y querer vivir, su pequeño de dos años”, comentó la periodista.

Te puede interesar: Natalia Salas elogia el amor que le demuestra su pareja: “Nunca me ha hecho sentir fea”

Magaly Medina expresa su admiración por Natalia Salas. ATV

Natalia Salas: “Cada quimioterapia se me ocurre algo”

En el reportaje, Natalia Salas cuenta que en cada quimioterapia ha creado un nuevo proyecto que la motiva a seguir concretando sus sueños y metas. Desde que inició su tratamiento oncológico ha pasado por tres quimioterapias y este lunes 19 de diciembre tendrá el último del año.

“Cada quimio se me ocurre algo, en la primera hice la canción, la quiero y necesito esta canción, la segunda, realice el cumpleaños de mi hijo, la tercera hice la agenda que tiene mi onda y como veo la vida... Y ahora la cuarta no sé qué se me ocurrirá, ¿una película?”, dijo entre bromas a la reportera de ATV.

Comentó que Sergio Coloma, pareja y padre de su hijo, es su principal apoyo en su red de contención. “El tener una relación saludable y bonita es fundamental para pasar un proceso como este. Si yo no tuviera a Sergio a mi lado, a lo mejor todo lo que hago, no podría”, explicó.

Además de su pequeño de dos años que es su todo y su motor para seguir luchando por la vida hasta terminar de combatir el cáncer que padece.

Te puede interesar: Sergio Coloma se quebró al hablar sobre el cáncer de Natalia Salas: “Me molesta que pase por esto”

Sergio Coloma y Natalia Salas se mantienen más unidos que nunca.

Finalmente, Magaly Medina comentó que hacer lo que más ama mantiene vital a Natalia y resaltó que es una chica que donde aparentemente hay dificultades, ella ve oportunidades para emprender y seguir creciendo profesionalmente.

“Es una chica emprendedora y hay que admirarla. La vida hay que enfrentarla así, con todo menos con miedo, sea que estemos sanos, enfermos, que tengas deudas o a pesar de que nuestro mundo se derrumba, pero hay que enfrentarlo sin miedo. Una feliz Navidad para ti Natalia y que el 2023 este lleno de mucha salud y amor”, le deseo la comunicadora a la artista nacional.

SEGUIR LEYENDO