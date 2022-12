Magaly Medina furiosa con Nicola Porcella por burlarse de sus vecinos: “Más fresco que la lechuga”

Magaly Medina furiosa con Nicola Porcella.

Antes de viajar a Qatar para disfrutar de la Copa del Mundo, Nicola Porcella estuvo envuelto en una polémica por una denuncia que realizaron sus vecinos en su contra, pues ellos sostuvieron que el chico reality realizaba varias fiestas los días de semana, causando malestar entre los habitantes del edificio.

Durante una entrevista con el programa ‘América Hoy’, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ habló sobre este tema y señaló que solo una de sus vecinas se encontraba en su contra, además señaló que no eran fiestas lo que él realizaba, sino reuniones de amigos.

Asimismo, Nicola Porcella sorprendió a las conductoras del programa al decir que sus reuniones se llevaban a cabo los días de semana porque los fines de semana no podía estar con sus amigos, ya que tenía que dedicarle más tiempo a su pequeño hijo.

Al igual que las presentadoras del magazine, Magaly Medina se animó a escuchar la defensa del exchico reality y no pudo evitar mostrar su indignación al saber que aceptó sin ningún problema que hacía este tipo de reuniones pese a la queja de sus vecinos.

“Que podemos opinar de una persona que solo piensa en sí misma, que es misógina, que le interesa dos pepinos reírse de sus vecinos, porque eso hizo, reírse junto a las tontas de las conductoras”, comentó.

Magaly Medina también sostuvo que no solo era una vecina la que constantemente se quejaba, sino varios vecinos del edificio, solo que no querían salir ante cámaras debido a que tenían temor de alguno represalia por parte del modelo.

En ese sentido, la ‘Urraca’ señaló que Nicola Porcella sigue siendo el mismo joven que cree que puede pasar sobre la ley y cualquier tipo de norma de convivencia como lo ha hecho en el pasado. “Habló toda la mañana de eso con el mayor de las frescuras y con la cara más fresca que la lechuga”.

Viajó con canje a Qatar

Nicola Porcella se sinceró sobre el viaje que realizó a Qatar con motivos de la Copa del Mundo. El exchico reality reveló que su estadía en dicho país fue cubierto por marcas, admitiendo que mintió al momento de decir que cubrió todo con su propio dinero.

“La verdad sí fui con marcas, me llevaron, no quería enlazar porque estaba en Qatar. Lo pagué con mis redes, me llamaron tres marcas y me dijeron para viajar, no me parece nada malo”, expresó.

