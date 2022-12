Lucho Cáceres se pronunció tras ganarle juicio a Magaly Medina: “El honor es irreparable”

Lucho Cáceres se pronuncia tras ganar juicio a Magaly Medina | YouTube/Moloko Podcast

Lucho Cáceres se pronunció luego de haberle ganado el juicio a Magaly Medina. El actor le entabló una demanda por difamación luego de que la conductora lo llamara ‘basura y escoria’ en su programa de señal abierta. Sin embargo, se dio a conocer que, en primera instancia, el artista había logrado el triunfo ante la presentadora.

En su programa, Medina Vela se mostró inconforme con lo sucedido y aseguró que la jueza encargada del caso no había querido recibir algunos videos que hubieran salido a su favor. Además, señaló que apelaría a esta sentencia.

Es así que, Lucho Cáceres fue invitado al programa de YouTube, Moloko Podcast, donde habló del tema. Allí, el recordado ‘Kikín’ de Mil Oficios, explicó qué fue lo que lo motivo a realizar esta demanda, explicando que todo lo que hizo tenía sustento legal.

“(Magaly) Me dijo varios calificativos. Me dijo basura, escoria, pobre diablo, regresa al basural de donde saliste. Insultos que configuran el delito de injuria y difamación agravada tipificada. El honor es un bien jurídico fundamental, está en la Constitución”, comenzó explicando.

Tras ello, comentó que pese a que pueda ganar este juicio, su honor ha sido mancillado de forma irreparable, además está seguro que Magaly Medina apelará. Incluso, comentó que no hay nada que justifique que lo haya llamado de ese modo.

“El honor es irreparable. Así yo gane este juicio, que he ganado en primera instancia y yo creo que la querellada va a apelar y va a ir a la superior y esto va hasta la suprema. En todo caso vamos bien. Para mí no hay nada que justifique que me digan que soy una basura o una escoria”, agregó.

Lucho Cáceres habla sobre el derecho al olvido | YouTube/Moloko Podcast

Por otro lado, aseguró que los videos que ha mostrado Magaly Medina sobre sus reacciones en el pasado no son motivo para recibir esos insultos. Además, que la figura de ATV continúa emitiendo estas imágenes en su programa por lo que explicó que existe el derecho al olvido, el mismo con el que puede reparar su imagen.

“Existe el derecho al olvido, porque yo cometí un acto, protagonice un escándalo hace 15 años, quiere decir que mis nietos y todas mis generaciones tienen que verlo en un medio de televisión. Entonces yo no tengo derecho a reparar mi imagen, mi reputación, mi honor”, sentenció sobre el tema.

No busca ganar dinero con la demanda

En otro momento de la entrevista, el actor fue consultado sobre si llevaba cuentas de todo lo que ha gastado en este juicio, que lleva dos años en proceso. Ante ello, explicó que el dinero no fue el móvil de esta decisión, sino que fue porque de esa manera espera tener un alto a lo que siente que es una violación a su intimidad.

“No lo sé, no lo he contabilizado, han pasado 2 años desde que la puse. Pero nunca pensé en eso, no pensé en lo que iba a gastar. Era porque tenía que hacerlo. No pensé en cuanto gastar ni cuanto iba a ganar, porque es difícil cobrar después. Es algo que yo tenía que hacer como individuo, como abogado, como persona, no me importa si el resto no lo hace, pero creo que es importante tomar conciencia que es el único camino que tenemos para que esto no siga siendo esta selva que habitamos”, sentenció.

