Magaly Medina recuerda con emoción que su primer árbol de Navidad lo hizo con un balde vació y un tronco

Magaly Medina revela por qué tiene dos árboles de Navidad. (Foto: Instagram)

Magaly Medina contó cuál es la razón de por qué su casa tiene dos árboles de Navidad. Con gran emoción, la periodista reveló que desde que era niña su mayor sueño era tener un árbol enorme, sin embargo, era algo que no podía ser realidad debido a sus escasos recursos económicos.

No obstante, nunca perdió la ilusión, y con sus hermanos - cuenta la conductora de TV- construía su propio árbol con un balde de pintura vacío, un tronco y unos adornos.

A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de televisión contó que hoy en día tiene dos árboles, los cuales guardan un gran valor sentimental para ella.

“Este árbol (señala su árbol) no es el primero que he tenido en esta casa, pero sí lo que he soñado tener toda mi vida, cuando yo era pequeñita teníamos un balde de pintura vacío, le poníamos arena, y buscábamos por los al rededores unos troncos, que pintábamos de blanco. Mi mamá nos traía del mercado unas bolitas chiquitas, algún adornito. Entonces, yo que amo la Navidad, siempre soñé con un árbol así”, contó Magaly Medina.

CUMPLIÓ SU SUEÑO

“Cuando me mudé a esta casa compré un árbol un poco más chico y lo adorné, todos los años adornaba yo misma el árbol acompañada de mi hijo, siempre, eso era una cosa que hemos hecho desde que mi hijo era pequeño y ya vino a vivir conmigo acá a Lima, armábamos todo”, detalló la conductora, quien relató que cuando tuvo solvencia económica no dudó en comprarse uno más grande.

“Yo lo quería inmenso, como lo había visto en las películas, como lo había visto en mis sueños, cuando ya tuve la suficiencia económica para hacerlo me compré este otro árbol” , contó la conductora de TV, mientras señalaba su enorme adorno navideño.

VALOR SENTIMENTAL

Esto no quedó ahí, pues una vez que contó la razón de por qué tiene ese enorme árbol en su casa, continuó relatando cuál era el significado que tenía su otro árbol. La pelirroja dijo que este adorno lo compró junto a Alfredo Zambrano cuando eran novios. Una vez que se casaron y se mudaron, decidieron llevarse también el árbol, por el recuerdo que les traía.

Es por ello que cuando visitan su casa y las personas le dicen qué tiene dos árboles, ella muy orgullosa dice que sí, “tengo dos árboles”.

