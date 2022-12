Lucho Cáceres habla sobre su participación en la miniserie ‘Magnolia Merino’: “Yo era una pieza más”

Lucho Cáceres habla sobre su participación en la miniserie ‘Magnolia Merino’ | YouTube/Moloko Podcast

Lucho Cáceres se ha convertido en un enemigo público de Magaly Medina y más ahora que el actor viene ganando una demanda en contra de la conductora de televisión por el delito de difamación. El artista ha ganado en primera instancia, pero sabe que la figura de ATV apelará.

Recientemente, Lucho Cáceres concedió una entrevista al canal de YouTube, Moloko Podcast, dónde hablo de diversos pasajes de su vida, además del juicio con la popular ‘Urraca’. Sin embargo, también fue consultado por la recordada miniserie ‘Magnolia Merino’, que no fue más que una sátira a la vida de Medina Vela.

Ante ello, Hugo Lezama le consultó si consideraba que esta producción era una especie de venganza de todos aquellos que habían sido ‘víctimas’ de las cámaras de Magaly. Al inicio, aseguró que no lo vio de esa forma, pero también fue cuestionado sobre si lo veía como una revancha hacia la figura de ATV.

“Yo me imagino que sí, talvez (es una revancha), pero eso habría que preguntárselo a Frecuencia Latina y a Michelle (Alexander). Yo venía trabajando con Michelle en 11 miniseries, yo era recurrente con ella. Cuando se presenta la oportunidad de hacer esto, era como de alguna manera satirizar, darle otra cara a ese programa que ya era nocivo. Pero, que sea una revancha tendrían que hablarlo con quienes lo realizaron”, expresó sobre el tema.

Te puede interesar: Lucho Cáceres se pronunció tras ganarle juicio a Magaly Medina: “El honor es irreparable”

Lucho Cáceres participó en la serie 'Magnolia Merino. (Youtube)

Además, recalcó que la serie ya tenía algunos meses de grabada antes de que la esposa de Alfredo Zambrano fuera a la cárcel. Incluso no imaginaban que pudiera llegar a estar recluida en el penal de mujeres. “Esa serie ya tenía como 2 o 3 meses de grabado antes de que entre a prisión. Nadie imagino que iría a Santa Mónica”, explicó el artista.

Finalmente, remarcó que él simplemente era un integrante más de la producción y su participación no se dio con alguna otra finalidad. “Yo era un actor, una pieza más y que no tiene en mi caso mayor relevancia en toda esta coyuntura de mi pequeño microcosmo del juicio”, finalizó.

Te puede interesar: Magaly Medina denunciará a la jueza que la declaró culpable en juicio con Lucho Cáceres

¿Por qué Lucho Cáceres denunció a Magaly Medina?

El actor y la conductora de espectáculos tienen un juicio pendiente por difamación, en el que el actor ha ganado en primera instancia. Frente a ello, el artista explicó para Moloko Podcast, cuál fue la razón por la que decidió entablar esta demanda.

“(Magaly) Me dijo varios calificativos. Me dijo basura, escoria, pobre diablo, regresa al basural de donde saliste. Insultos que configuran el delito de injuria y difamación agravada tipificada. El honor es un bien jurídico fundamental, está en la Constitución”, comenzó explicando.

Además, aseguró que los calificativos que tuvo la ‘Urraca’ contra él ya mancillaron su honor, algo que no podrá repararlo, pese a que pueda ganar el juicio. “El honor es irreparable. Así yo gane este juicio, que he ganado en primera instancia y yo creo que la querellada va a apelar y va a ir a la superior y esto va hasta la suprema. En todo caso vamos bien. Para mí no hay nada que justifique que me digan que soy una basura o una escoria”, agregó.

Lucho Cáceres se pronuncia tras ganar juicio a Magaly Medina | YouTube/Moloko Podcast

SEGUIR LEYENDO