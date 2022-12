Said Palao fue abordado por reportero de Magaly Medina y sorprendió a todos con su reacción | ATV

Said Palao sigue sin pronunciarse sobre las polémicas imágenes que difundió Magaly Medina en su programa, donde se lo ve bastante cariñoso con la modelo Melissa Byrne durante un evento de música electrónica. Un reportero de ‘Magaly TV, La Firme’ fue en busca del chico reality a fin de encontrar respuestas sobre su comportamiento.

La mañana del jueves 15 de diciembre, el hombre de prensa encontró a Said y a su hermano Austin Palao caminando por el malecón de Miraflores. El ‘urraco’ quiso acercarse a él para hacerle las preguntas respectivas, pero no imaginó que el deportista aceleraría el paso para no escuchar nada relacionado a su ampay o a su relación actual con Alejandra Baigorria.

Según le contó el reportero a Magaly Medina, el competidor de ‘Esto es Guerra’ corrió lo más rápido posible cuando se percató de la presencia de las cámaras del programa de espectáculos. Aunque intentó alcanzarlo, el ‘urraco’ no pudo seguirle el paso y terminó bastante cansado, aunque sí llegó a grabar la incómoda reacción de Said Palao.

Said Palao huyó de las cámaras de 'Magaly TV, La Firme'.

Te puede interesar: Alejandra Baigorria y las decepciones amorosas que tuvo antes del ampay de Said Palao

“Mi reportero se quedó sin aire porque Said Palao, realmente, embaló cuando vio que iban detrás de él haciéndole preguntas. Como vio que se quedaba sin aire, él embaló y literalmente mi reportero se desmayó. No contesta nada, ni dice nada”, indicó la presentadora de ATV.

Por otro lado, Medina informó que Said Palao y Alejandra Baigorria no se habrían visto desde que difundió el ampay. “Lo hemos visto saliendo de su carro, saliendo de la casa de su mamá, pero no se está viendo con Alejandra. Eso es un hecho. Ya hay una distancia entre los dos, parece que no han conversado”, sostuvo.

Hasta el momento, la rubia empresaria tampoco se ha pronunciado sobre la presunta infidelidad de su pareja. De hecho, cuando regresó a Lima después de pasar un tiempo en Miami, se dejó ver trabajando en Gamarra y en compañía de sus amigas. “Mi pasión jamás la dejaré de hacer. Amo Gamarra, amo mi trabajo”, escribió en su plataforma, donde fue aplaudida por sus fans.

Un ampay de Magaly Medina podría poner fin a la relación de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Testigos dan su versión

Para Alexandra Méndez y Fabio Agostini, quienes asistieron con el chico reality a una fiesta de música electrónica, Said Palao no cometió ninguna infidelidad. Según sus declaraciones a diferentes medios de prensa, el deportista solo habló por unos segundos con la modelo de 23 años y luego se retiró con su grupo de amigos.

“No están en nada, fue algo de ese momento y listo. Él se fue a dormir y listo. No (hubo coqueteos). En ese momento, nada nada, luego ya se separaron y nos fuimos. Estaba loquito ese día, me dio borracho”, señaló la venezolana para ‘Magaly TV, La Firme’.

Said Palao fue captado en comprometedora situación con modelo de 23 años.

Te puede interesar: Usuarios explotan contra Said Palao y apoyan a Alejandra Baigorria

El español también recalcó que Said solo tocó a Melissa Byrne Gallo por la cintura porque deseaba llegar a la zona de bebidas. Además, indicó que fue él quien charló y hasta se interesó en la modelo, no la actual pareja de Alejandra Baigorria.

“Yo le pregunté a la chama quién era porque me pareció guapa, como un montón de chicas más. Le dije hola y adiós, un poco más de dónde era y seguimos disfrutando la fiesta, nada más. Al día siguiente reventó todo este rollo. Said ni siquiera habló tanto con ella, yo hablé más con ella y no pasó nada”, dijo a ‘América Espectáculos’.

SEGUIR LEYENDO