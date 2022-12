¿Quién es Melissa Biurnegalo, la mujer con la que fue ampayado Said Palao?

Melissa Biurnegalo trabaja como modelo e influencer. (Instagram)

El último 12 de diciembre, el programa de Magaly Medina emitió unas imágenes de Said Palao que dejaron en shock a muchos. El chico reality fue captado en una situación comprometedora con una mujer que no era Alejandra Baigorria, su actual pareja y con quien lleva casi dos años de relación sentimental.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero los usuarios en redes sociales no tardaron en arremeter en contra del deportista por haber abrazado de la cintura a una guapa jovencita durante un evento electrónico el último fin de semana. Los cibernautas expresaron su apoyo a la popular ‘Gringa de Gamarra’.

Esto ocasionó que Said Palao tomara la decisión de limitar los comentarios de las publicaciones en su cuenta oficial de Instagram. Al parecer, el integrante de ‘Esto es Guerra’ no quiso que los fieles seguidores de Alejandra Baigorria comenzaran a atacarlo en sus fotos. Del mismo modo, la mujer con la que fue ampayado ha impedido que más personas escriban en sus diferentes fotografías y vídeos.

¿Quién es Melissa Biurnegalo?

La guapa joven fue identificada con el nombre de Melissa Biurnegalo de 23 años, de nacionalidad peruana y nacida el 25 de febrero de 1999. Según sus redes sociales, su signo zodiacal es piscis y trabaja como modelo e influencer. En sus fotografías suele posar con lencería y no duda en presumir sus viajes al rededor del mundo.

En su cuenta oficial de Instagram cuenta con más de 12 mil seguidores y deja saber que habla muy bien el inglés, pues en sus publicaciones coloca descripciones en dicho idioma. Asimismo, se puede observar que ha disfrutado de los paisajes de algunas ciudades del Perú y recorrido países como Francia, Holanda, Estados Unidos, entre otros.

Si bien, Melissa Biurnegalo no forma parte de la farándula peruana y no es conocida en televisión, es amiga cerca de Macarena Gastaldo y Alexandra Méndez “La Chama”. Ambas le han comentado varias de sus publicaciones confirmando una amistad. Además, conocería a Fabio Agostini, Gino Pesaressi, Erick Sabater y otros personajes del espectáculo.

Valeria Piazza apenada con ampay

La conductora de ‘América Espectáculos’ expresó su tristeza al emitir la nota sobre el ampay de Said Palao, pues indicó que tiene una gran amistad con el modelo y Alejandra Baigorria. Incluso, contó que le dio gusto verlos tan enamorados el día que ella se casó.

“No sé qué decirles, porque efectivamente Ale y Said son mis amigos, los hemos visto muy enamorados el día de mi matrimonio y ahora ver estas imágenes de Said, realmente a mí me han sorprendido. Yo pensé que nunca iba a pasar algo así, pero creo que cuando Ale regrese de vacaciones va a tener que escuchar bastantes explicaciones de Said Palao, vamos a ver qué ha pasado. No quiero juzgar antes de escuchar sus declaraciones, pero de verdad me da mucha pena ver estas imágenes”, indicó la exreina de belleza.

