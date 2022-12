Dinfunden nuevas imágenes de Said Palao con la modelo Melissa Byrne en comprometedora situación

Salen a la luz más imágenes de Said Palao y la modelo Melissa Bryne | Instagram

Magaly Medina sacudió el mundo de la farándula al difundir un ampay de Said Palao abrazando por la cintura a una mujer que no es Alejandra Baigorria, su actual pareja. El periodista Samuel Suárez, creador de ‘Instarándula’, difundió más imágenes de lo que sucedió en la fiesta de música electrónica.

Según el popular ‘Samu’, una internauta que asistió al evento logró grabar al competidor de ‘Esto es Guerra’ en compañía de Melissa Byrne Gallo, la modelo de 23 años con la que fue captado en coqueteos. Sin embargo, en este nuevo clip se llega a ver que ambos están charlando con sus celulares en la mano.

“Said Palao muy conversador, ¿no? Está dando su número o me parece”, señaló la usuaria que compartió el video con el periodista digital, quien se mostró decepcionado con el comportamiento del deportista.

Said Palao habría dado su número telefónico a la modelo Melissa Byrne Gallo.

“Para mí eso es una falta de respeto enorme. No sé que piensen ustedes, si para ustedes es considerado esto una infidelidad o no, pero al menos es una falta de respeto tremenda. Se notaba que Alejandra Baigorria buscaba siempre darle su espacio a esta relación, lo valoraba, le daba el lugar que se merece. Y nosotros pensamos que él también. Pero ahora parece que se acabaron los fieles”, señaló indignado en su plataforma.

Además, reprochó a Said Palao por coquetear con la modelo en un lugar público, sabiendo que podía ser ampayado en cualquier momento y así herir los sentimientos de su enamorada. “¿Qué ha pasado por la cabeza de Said? Ni para decir que estaban en problemas porque hace unos días la mamá de Alejandra Baigorria le escribía a Said, todo estaba bien entre ellos. Celebraban su amor y veían en portadas que pensaban comprarse un departamento”, sentenció.

Alejandra Baigorria y Said Palao se conocieron en el set de 'Combate'. Actualmente, el deportista está en 'Esto es Guerra'.

¿Qué pasó con Said Palao?

Magaly Medina compartió un comprometedor video de Said Palao abrazando a una modelo en un evento musical al que asistió con Fabio Agostini, Alexandra Méndez ‘La Chama’ y Macarena Gastaldo. El único que se ha pronunciado hasta el momento ha sido el modelo español, quien aseguró que el deportista no cometió ninguna infidelidad.

“Es una tontería, no se puede juzgar a una persona y hacerle el cargamontón que le están haciendo al pobre Said, porque lo agarran justo por allá, que le dijo algo al oído un segundo, porque ese video está cortado, porque si ese video lo dejas seguir de largo, ahí te das cuenta de que Said sigue de largo y se va para la esquina porque se estaba sirviendo las copas que estaban en la mesita de la esquina”, explicó para ‘Magaly TV, La Firme’.

Sin embargo, la versión de la modelo Melissa Byrne es totalmente distinta. “Hubo coqueteo, digamos que sí, quiero aclarar que yo no tenía ni idea que él estaba con pareja, finalmente yo no espero de que alguien con pareja venga y me baile. Ese momento fluyó, no fue que lo planeamos, simplemente pasó”, enfatizó.

Said Palao protagonizó ampay con modelo de 23 años.

