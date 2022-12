Alexandra Méndez respaldó a Said Palao en su controversial ampay: “Estaba medio borracho”

Alexandra Méndez respaldó a Said Palao en su controversial ampay | ATV

La venezolana Alexandra Méndez salió en defensa de Said Palao por las polémicas imágenes que protagonizó durante una fiesta de música electrónica. Según la exchica reality, la actual pareja de Alejandra Baigorria no hizo nada malo aquel día, pues el coqueteo con Melissa Byrne solo fue “algo del momento”.

El programa ‘Magaly TV, La Firme’ se comunicó con ‘La Chama’ para preguntarle qué pasó realmente entre Said y la modelo de 23 años. Recordemos que el competidor de ‘Esto es Guerra’ asistió al evento en compañía de sus amigos Alexandra Méndez, Fabio Agostini y Macarena Gastaldo.

“No están en nada, fue algo de ese momento y listo. Él se fue a dormir y listo. No (hubo coqueteos). En ese momento, nada nada, luego ya se separaron y nos fuimos”, expresó la también en influencer a través de mensajes de WhatsApp con un reportero del espacio.

Said Palao fue captado en comprometedora situación con modelo de 23 años.

Te puede interesar: Difunden nuevas imágenes de Said Palao con la modelo Melissa Byrne en comprometedora situación

Asimismo, aseguró que Melissa Byrne Gallo se fue de la fiesta con su grupo de amigos mientras que Said hizo lo propio con los suyos. De acuerdo a las propias palabras de Alexandra Méndez, el deportista se retiró un poco pasado de copas. “Estaba loquito ese día, medio borracho”, sentenció.

Tras las declaraciones, Magaly Medina arremetió con la modelo por actuar como la “abogada” de Said Palao. “¿Cómo que algo de ese momento y listo? Que la agarrara de la cintura y el bailarle como si no tuviera novia fue algo del momento. Y ella también lo disculpa, claro pues. Ella es de este clan. O sea porque estaba borracho no tenía conciencia y se le olvidó que tenía novia, y empezó agarrar confianzudamente a esta modelito que tenía al frente”, dijo.

Alexandra Méndez habló sobre el ampay de Said Palao.

Fabio Agostini se pronunció

En conversación con ‘América Espectáculos’, el español recalcó que no pasó nada romántico entre Said Palao y Melissa Bryne. Según su versión, el chico reality ni siquiera conoce a la modelo y solo se acercó a ella para pedirle permiso, pues quería llegar a la zona de bebidas alcohólicas.

“Lo único que hizo fue pasar por detrás porque teníamos las bebidas en una esquina en la mesa. Él pasó por detrás, la agarra por decirle algo en el oído por un segundo y medio, y luego se fue. No quieren poner el video entero porque no les conviene. Son rápidos para hablar y para soltar tonterías”, indicó.

Fabio Agostini negó también conocer a la modelo involucrada. “Yo le pregunté a la chama quién era porque me pareció guapa, como un montón de chicas más. Le dije hola y adiós, un poco más de dónde era y seguimos disfrutando la fiesta, nada más. Al día siguiente reventó todo este rollo. Said ni siquiera habló tanto con ella, yo hablé más con ella y no pasó nada”, agregó.

Te puede interesar: ¿Quién es Melissa Byrne Gallo, la mujer con la que fue ampayado Said Palao?

Fabio Agostini defiende a Said Palao luego de ser captado en gestos cariñosos con modelo. Instagram.

SEGUIR LEYENDO