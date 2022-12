Samuel Suárez lamentó actitud de Said Palao con modelo: “Es una falta de respeto a Alejandra Baigorria”

Samuel Suárez, periodista y creador de ‘Instarándula’, se refirió al ampay que protagonizó Said Palao con la modelo Melissa Byrne Gallo, donde se le ve abrazándola por la cintura en una fiesta electrónica. El popular ‘Samu’ señaló que no sabe si los demás lo considerarán como una infidelidad, pero lo que tenía claro es que era una falta “tremenda”.

El comunicador lamentó que haya ocurrido esta situación, pues ante todos Alejandra Baigorria y Said Palao eran una pareja estable que tenía planes a futuro.

“Para mí, eso es una falta de respeto enorme, no sé si lo consideran una infidelidad, pero es una falta de respeto tremenda. Se notaba que siempre Alejandra Baigorria buscaba darle un espacio a la relación, lo valoraba, le daba el lugar que se merece, él —en su momento— pensábamos que sí”, indicó Samuel Suárez, bastante sorprendido.

“Creo que se acabaron los fieles, a la primera, y encima hacer estas cosas en un lugar público, sabiendo que hay cámaras por todos lados. ¿Qué ha pasado en la cabeza de Said?, ¿o es que están en problemas? Ni siquiera para decir eso, porque hace unos días la mamá de Alejandra le escribía normal (a Said). Todo está bien entre ellos, celebraban su amor. Es más, veía portadas de que estaban pensando en comprar su departamento. Tantas cosas lindas, pero mira, esas cosas pasan”, manifestó el periodista.

Como se sabe, el conductor de Instarándula también presentó unas imágenes de Said con la modelo en la fiesta de música electrónica, donde se le ve a ella con el celular. Samuel señaló que al ver su material no le causó mayor sorpresa, hasta que Magaly Medina difundió en su programa la otra parte del video. “Mezclen con lo que pasa en las otras imágenes, y uno dice, eso no está bien”, concluyó.

Samuel Suárez se refirió al ampay de Said Palao con modelo.

¿Cómo reaccionó Said Palao tras ser consultado por el ampay?

El reportero de ‘América Espectáculos’ se acercó a Said Palao para obtener alguna respuesta sobre su ampay, sin embargo, Said Palao prefirió no brindar entrevista alguna. En las imágenes se puede ver cómo el deportista le responde de manera seria y se niega a conversar frente a cámaras. Le da sus explicaciones del caso y da por terminado el acercamiento. Hecho que fue respetado por el periodista.

Tras difundirse el ampay, el modelo ha preferido no referirse al tema. No lo ha hecho a través de sus redes sociales ni mucho en ‘Esto es Guerra’, programa donde aún sigue yendo.

Por su parte, Fabio Agostini, modelo que estuvo junto a Said Palao en la fiesta electrónica, salió a defenderlo, indicando que su compañero está con la conciencia tranquila.

“Said no conoce a la chica, encima también me están involucrando a mí. Me están haciendo cargamontón y yo no he hecho nada, yo solo estoy disfrutando mirando el escenario. Said solo pasa por detrás (de la chica), porque tenemos las bebidas del otro lado de la mesa. Pasa por atrás, la agarra para decirle una cosa en el oído, un segundo y medio, y de ahí se fue. No quieren poner el video entero porque no les conviene”, indicó el español bastante indignado.

El español aseguró una y otra vez que Said Palao no hizo nada malo y no tiene que ocultar. “Said ni habló con ella, yo hablé más con ella. Tampoco pasó nada. No hay nada que ocultar, Said está tranquilo, si hubiera hecho algo, estaría hecho una mier@#, pero él está con la conciencia tranquila. El único mal rollo es explicarle a la Baigorria y que esté tranquila, que no ha pasado nada”, concluyó Fabio Agostini.

La reacción de Said Palao al ser consultado por ampay. América TV

