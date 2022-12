Modelo que fue captada con Said Palao confirmó coqueteos en fiesta: “Si viene y me baila asumo que no tiene pareja”

Melissa Biurnegalo habló sobre las imágenes donde es captada en gestos cariñosos con Said Palao. ATV / Magaly TV: La Firme

Luego de que Said Palao fue captado en gestos cariñosos con la modelo Melissa Biurnegalo en una fiesta electrónica el último fin de semana en Mamacona, por las cámaras de Magaly Medina. Mientras que su novia Alejandra Baigorria se encontraba de viaje en Miami.

La producción de ‘Magaly TV: La Firme’ se comunicó con la implicada para saber si tenía conocimiento que el chico reality es un hombre comprometido con Alejandra Baigorria y mantiene una relación de dos años.

La jovencita de 23 años sin reparos comentó vía teléfono que efectivamente esa noche estaba en coqueteos con Said Palao y por ese mismo motivo ella pensó que estaba soltero.

“Hubo coqueteo, digamos que sí, quiero aclarar que yo no tenía ni idea que él estaba con pareja, finalmente yo no espero de que alguien con pareja venga y me baile. Ese momento fluyó, no fue que lo planeamos, simplemente pasó”, puntualizó.

Además, contó con lujo de detalles las circunstancias en que se dio el abrazo a la cintura y el comentario en el oído que hizo Said a la reciente influencer.

“Yo estaba pasando en ese momento, él me agarra de la cintura y después de eso me dice algo que no logré entender y simplemente lo miré... uno como mujer también se da cuenta cuando alguien te coquetea, no hay mucha lógica en ello”, reconoció Melissa.

Melissa Biurnegalo comentó que desconocía que mantenía una relación con Alejandra Baigorria porque indicó que no lo sigue en sus plataformas digitales. A pesar de ser muy cercana a Alexandra Méndez ‘La Chama’ y Macarena Gastaldo, quienes le han comentado varias veces en sus publicaciones.

“No tenía ni idea de que él tenía pareja... cómo voy a saber que alguien está en una relación si yo no lo sigo, ¿no? (redes sociales) menos aún si alguien viene y me coquetea, yo asumo que no tiene pareja”, resaltó.

Melissa afirmó que los coqueteos no solo fueron en el momento del video que difundió ‘la urraca’ en su programa, sino que fue durante toda la noche, mediante miradas cómplices.

“Miradas, pero más allá de eso no. No conversamos en ningún momento... ¿Él te estaba coqueteando durante la fiesta?, le consultó la reportera. “Digamos que sí, o sea, no voy a decir que no, porque sería mentir”, aseveró la joven.

Said Palao protagoniza ampay con desconocida mujer. ¿Y Alejandra Baigorria?

Desactivaron comentarios en sus redes sociales

El popular ‘Samurai’ restringió sus comentarios en su cuenta de Instagram debido a que los seguidores de Alejandra Baigorria le han dejado mensajes negativos, criticándolo y recriminándole por lo que habría hecho.

De la misma forma, ‘La Gringa de Gamarra’ en su momento también hizo lo propio; sin embargo, ahora ya tiene activo los comentarios de su cuenta de Instagram.

La mayoría de sus seguidores le muestran su apoyo, donde aún mantiene las fotos al lado de Said Palao. “Mucha mujer para tan poco hombre”, “Se me cayó Said, pensé que te respetaba”, “Qué gran falta de respeto de Said”, le dijeron.

La rubia mantuvo los comentarios donde los usuarios que critican la actitud que tomo Fabio Agostini, amigos de ambos que según las imágenes del ampay estaría encubriendo los actos de infidelidad de su partner Palao.

Alejandra se fue a ver sus negocios en Gamarra

Ni bien llegó de su viaje de Miami, el pasado martes 13 de diciembre, Alejandra Baigorria dejó sus maletas en su departamento en Miraflores y se fue directo a los talleres del Emporio comercial, así lo evidenció en sus historias de Instagram.

“Mis diciembres son sin descanso. Mi pasión jamás la dejaré de hacer. Amo Gamarra, amo mi trabajo”, escribió en su plataforma junto a imágenes de ella misma, coordinando la distribución de las telas que usará en su negocio, el cual tiene más de 12 años y que se encuentra en distintas tientas por departamento en el Perú.

Alejandra Baigorria se dejó ver trabajando en el emporio comercial de Gamarra.

