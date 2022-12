Fabio Agostini defiende a Said Palao luego de ser captado en gestos cariñosos con modelo: “Él no sabe ni quién es esa chica”

Fabio Agostini respalda a Said Palao, tras ser captado con modelo en fiesta electrónica. ATV/ Magaly Medina.

Fabio Agostini es uno de los mejores amigos de Said Palao y ha decidido sacar la cara por él, ya que se encontraba en la misma fiesta y estaba muy cerca de él cuando ocurrió los gestos cariñosos que se pudo ver en el video que captaron las cámaras de Magaly Medina entre Said y la modelo Melissa Byrne Gallo.

El último fin de semana, Said, Fabio, Alexandra Méndez ‘La Chama’ y Macarena Gastaldo acudieron a una fiesta de música electrónica, cuando en las primeras horas del domingo 11 de diciembre, Said fue visto sujetando de la cintura y hablándole al oído a una jovencita que estaba dándole la espalda y por si fuera poco, Agostini los cubría porque él se encontraba delante de ellos.

Es por eso, que los usuarios y seguidores del modelo español comenzaron a criticarlo y dejarle varios mensajes en su cuenta de Instagram, diciéndole ‘Alcahuete’ y ‘mal amigo’ para abajo por encubrir a su amigo Said Palao con una muchacha que no es su novia.

“Alcahuete de mxxa”, “Con amigos como tú, para que amigos, los amigos son para aconsejar, eres mala influencia”, “Alcahuete, ojalá nunca te la hagan a ti”, “Mal amigo”, entre otros.

Comentarios al instagram de Fabio Agostini.

El programa ‘Magaly TV: La Firme’ llamó por teléfono a Fabio Agostini y comentó que Said se le acercó al oído a la influencer de 23 años porque la música estaba muy fuerte y prácticamente había que gritar y por ese motivo es que se tuvo que acercar mucho para hacerle un comentario a la señorita.

“Estábamos en una fiesta electrónica, en un brush, con un montón de gente, y Said habrá pasado por detrás y le habrá dicho: ‘Hola, buenos días’, que si no te pegas a una persona y le dices cosas al oído, gritando, porque encima hay que gritar, si no no te escucha nadie...”, comentó inicialmente.

El integrante de ‘Esto es Guerra’ comentó que el video que difundió Magaly Medina está cortado y que el momento donde le habla al oído a la modelo es por un segundo y de ahí pasa de largo a servirse unas copas.

“Es una tontería, no se puede juzgar a una persona y hacerle el cargamontón que le están haciendo al pobre Said, porque lo agarran justo por allá, que le dijo algo al oído un segundo, porque ese video está cortado, porque si ese video lo dejas seguir de largo, ahí te das cuenta de que Said sigue de largo y se va para la esquina porque se estaba sirviendo las copas que estaban en la mesita de la esquina ¿me entiendes?”, explicó.

Fabio comentó que todo se trata de un malentendido y que Said está sufriendo un cargamontón por nada, inclusive dijo que Said no conoce a Melissa Byrne Gallo.

“Es un video muy estúpido, Said también lo sabe, es un video súper estúpido, que se está malinterpretando, nada más... El pobre Said me da pena porque encima es que no sabe ni quién es la niña, Said me preguntó que quién era esa chica, porque no sabía quién era”, aseveró Agostini.

Fabio Agostini defiende a Said Palao luego de ser captado en gestos cariñosos con modelo. Instagram.

Alejandra Baigorria se encuentra enfocada en su negocio de Gamarra

Alejandra Baigorria no tiene que perder y se encuentra enfocada en sus negocios en Gamarra, ya que ni bien llegó de su viaje de Miami, el pasado martes 13 de diciembre, dejó sus maletas en su departamento en Miraflores y se fue directo a su taller del Emporio comercial, así lo evidenció en sus historias de Instagram.

“Mis diciembres son sin descanso. Mi pasión jamás la dejaré de hacer. Amo Gamarra, amo mi trabajo”, escribió en su plataforma junto a imágenes de ella misma, coordinando la distribución de las telas que usará en su negocio, el cual tiene más de 12 años y que se encuentra en distintas tientas por departamento en el Perú.

Con respecto a las imágenes que fueron difundidas donde se le ve a su novio en gestos cariñosos con una modelo, ella ha decidido no hacer ninguna publicación ni comentario al respecto. Pero los que si se han pronunciado, han sido sus seguidores que le han escrito palabras de aliento en su cuenta de Instagram.

Alejandra Baigorria se dejó ver trabajando en el emporio comercial de Gamarra.

“Te admiro, que pena que no te sepan valorar”, “Trabajadora y de buen corazón, te mereces un hombre que te apoye y te respete. Continúa brillando”, “Alguien me explica, Ale es hermosa, exitosa, con valores. ¿Cómo es posible que no la valoren?”, fueron algunos de los mensajes que dejaron.

Comentarios al Instagram de Alejandra Baigorria.

