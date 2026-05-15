Ignacio Buse se estrena en la ’qualy’ del ATP 500 de Hamburgo ante el local y novel Niels McDonald previo a Roland Garros

Rival confirmado para Ignacio Buse en su debut en la clasificación del ATP 500 de Hamburgo. Crédito: Difusión.

Un insólito descuido administrativo ha cambiado los planes inmediatos de Ignacio Buse en el arranque de la gira de polvo de ladrillo en Alemania. La primera raqueta peruana hará su debut oficial en el ATP 500 de Hamburgo desde la fase de clasificación, una ronda que teóricamente no le correspondía disputar en este momento de su carrera profesional.

El tenista nacional olvidó apuntarse a tiempo en la lista de ingresos del cuadro principal. Se trata de un error organizativo llamativo dado que su actual posición en el ranking mundial (#62) le habría permitido acceder de forma directa al ’main draw’, repitiendo la fórmula que ya le trajo grandes dividendos esta misma temporada en tierras sudamericanas.

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Esta situación contrasta con lo vivido meses atrás en el ATP 500 de Río de Janeiro, certamen donde Buse aprovechó su ranking para entrar directo y firmar una actuación histórica al alcanzar las semifinales del torneo ’carioca’. No obstante, lejos de amilanarse por el error de inscripción, el ’Colorado’ toma este paso por la ’qualy’ germana como una gran oportunidad.

Para el jugador, jugar la ronda clasificatoria sirve idealmente para seguir sumando rodaje en las exigentes canchas de arcilla europeas. Recientemente, el limeño de 22 años viene de competir al más alto nivel en los Masters 1000 de Madrid y Roma, donde sumó valiosa experiencia frente a los mejores del circuito ATP en las semanas previas.

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Ignacio Buse se impone 7-6 en el primer set ante Frances Tiafoe tras ganar el tiebreak, y pone en ventaja a Perú en el Masters de Roma.

Aunque en ambos torneos europeos se despidió en la segunda ronda, dejó excelentes sensaciones sobre el campo. Buse dio muestras de un gran nivel ante tenistas consagrados de la élite mundial como el francés Arthur Fils y el estadounidense Frances Tiafoe, ratificando que su tenis actual está para jugarle de igual a igual a cualquiera en la superficie de tierra batida.

El estreno de la raqueta número uno del Perú en el Centro de Tenis Am Rothenbaum de Hamburgo se producirá ante el local y novel Niels McDonald. El tenista alemán de 18 años, que recibió una invitación de la organización (Wild Card) para disputar este torneo en su país, se ubica actualmente en el puesto #673 del ranking.

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McDonald viene compitiendo principalmente en el circuito Challenger y no atraviesa su mejor momento deportivo, pues registra siete eliminaciones consecutivas en primera ronda. La última vez que el juvenil germano logró superar su estreno en el circuito profesional fue en agosto del año pasado, demostrando la irregularidad que arrastra en sus últimos torneos oficiales.

Neils McDonald se coronó en el Roland Garros junior de 2025.

En aquella ocasión, sorprendió al alcanzar los cuartos de final del Challenger de Lüdenscheid, dejando en el camino a rivales de peso como el austriaco Jurij Rodionov y el indio Sumit Nagal. El favoritismo inicial está claramente del lado del peruano, pero en el circuito de la ATP cada partido requiere máxima concentración y despliegue físico de principio a fin. De todas formas, McDonald se coronó campeón de Roland Garros junior en 2025 y su proyección de unas de las más auspiciosas en el circuito.

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De superar este primer obstáculo en Hamburgo, el ganador de esta llave se medirá en la ronda final de la clasificación ante un rival de cuidado. El oponente saldrá del vencedor del cruce entre el experimentado francés Hugo Gastón (#120) y el local Marko Topo (#271), dos jugadores muy habituados a este tipo de superficies lentas.

Ignacio Buse vs Niels McDonald: día, hora y dónde ver partido por ’qualy’ del ATP 500 de Hamburgo

El encuentro de estreno para el jugador nacional se jugará este sábado 16 de mayo a las 05:10 horas aproximadamente (hora peruana). La transmisión en vivo para los aficionados locales estará a cargo de la plataforma oficial Tennis TV, que emite todos los compromisos del circuito masculino, así como por la señal de Disney + en toda Sudamérica. Este choque marcará el primer duelo oficial en el historial profesional entre ambos tenistas.

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El tenista peruano venció 6-4 y 6-2 al francés Adrian Mannarino en primera ronda. (Video: ESPN)

Próximo destino: Roland Garros

Tras su paso por la tierra batida de Hamburgo, el próximo destino definitivo de Buse será París. El ‘Colorado’ afrontará un hito clave en su carrera al debutar por primera vez de forma directa en el cuadro principal de un Grand Slam, lo que representa un logro tremendo para el tenis nacional en esta temporada.

Es importante recordar que el año pasado hizo su estreno absoluto en torneos de esta magnitud en el US Open, aunque en aquella ocasión tuvo que superar las tres rondas de la fase de clasificación. En Roland Garros, la historia será distinta gracias a su notable ascenso en el ranking, ingresando directo a la máxima fiesta del tenis sobre arcilla.

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El tenis peruano vivirá una jornada especial en la capital francesa, ya que la delegación nacional también contará con la representación de Gonzalo Bueno en la etapa de clasificación masculina y del juvenil Nicolás Baena en la edición de Roland Garros Junior, asegurando presencia bicolor en las distintas categorías del prestigioso certamen.