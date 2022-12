Janet Barboza hizo mea culpa por usar estacionamiento para discapacitados: “Me sirvió de lección”

Janet Barboza hace mea culpa por usar estacionamiento para discapacitados | YouTube

Janet Barboza se convirtió en la nueva invitada del programa de YouTube de Edson Dávila llamado ‘Edson Pa’ qué más’. Allí, la conductora de televisión habló de diversos temas, pero decidió tomarse unos minutos para referirse a un polémico sucedió que protagonizó hace unas semanas.

A inicio de noviembre de este año, la presentadora fue captada cuando se había estacionado en el lugar preferencial para personas con discapacidad en un conocido centro comercial. Desde entonces, los usuarios en redes sociales reclamaron se le imponga la multa correspondiente, pues no tenía razón para usar el mencionado espacio. Las imágenes fueron difundidas por ‘Amor y Fuego’ y, pese a que en más de una ocasión le preguntaron por el tema, prefirió no responder hasta esta ocasión.

En el espacio del co-conductor de ‘América Hoy’, la popular ‘Rulitos’ decidió hacer su descargo, asegurando que con esto respondería a las preguntas que siempre le hacen. En su discurso, aclaró que se trató de un malentendido y contó toda la historia.

Te puede interesar: Janet Barboza y su fuerte pelea en vivo con Ethel Pozo: “Dices cosas para que yo quede mal”

“Efectivamente, fui a un centro comercial muy pequeñito y en la entrada había una señorita que fungía de vigilante. Entonces me dieron mi ticket y cuando yo estaba ingresando, la señorita me preguntó cuanto me iba a demorar y yo le dije que no iba a ser más de quince minutos porque iba a hacer un depósito y salía. Me dijo solo me quedan estos lugares que son para personas discapacitadas, si no demora tómelo, porque no tengo más lugar”, explicó al inicio, justificando la razón por la que tomó ese sitio.

Janet Barboza hace mea culpa por estacionarse en lugar para discapacitados. (YouTube)

Tras ello, lamentó la decisión que tomó, pues sabía que no era lo correcto y que era bastante probable que sea grabada. Además, que esto iba a traer más de una crítica porque se desconocía el contexto de cómo estaban sucediendo las cosas.

“Pero también es verdad, tengo que reconocer que no debí haberlo hecho, primero porque soy una persona pública y las personas públicas tenemos que dar el ejemplo a lo que se pueda grabar. Una persona me grabó y se tejió ahí como que estaba abusando. Y no tendrían por qué pensar otra cosa porque estamos acostumbrados a que se infrinjan las leyes”, comentó respecto al tema.

Te puede interesar: Janet Barboza confiesa que se compró un departamento con su trabajo en ‘América Hoy’

Finalmente, hizo un mea culpa y aseguró que no lo volvería a hacer. Además, aseguró que es una persona muy respetuosa de los demás y que este hecho le sirvió una lección aprendida. “En mi caso, no debí hacerlo, nunca lo había hecho, pero ya me sirvió de lección”, finalizó sobre el tema.

SEGUIR LEYENDO