Janet Barboza y Nicole Akari vuelven a protagonizar un tenso momento, pero terminan abrazadas

Janet Barboza y Nicole Akari se reencontraron en ‘América Hoy’ luego de su última rencilla en vivo que se dio porque experta en moda criticó el look de la ‘Rulitos’ y ella mandó a terminar la secuencia. Tras este lamentable incidente, Akari apareció en ‘Amor y Fuego’ asegurando que no se rebajaría a reaccionar de la misma manera.

Sin embargo, han pasado algunos días desde que sucedió este incidente y ambas se volvieron a ver las caras en el set del magazine de América Televisión. Fue la mañana del 6 de diciembre que la conductora y la asesora de imagen decidieron aclarar sus anteriores declaraciones.

Fue Janet Barboza quien tomó la palabra y recordó todo lo que Nicole mencionó en otros medios de comunicación. Allí aseguró que le permite cualquier crítica, mientras sea por su trabajo, pero le molestó que la señale de ser una persona que no saluda a los miembros el equipo de producción en el set.

“Sale Nicole en diferentes medios diciéndome varias cosas, las cuales yo acepto. Me has dicho de chusca para arriba, de chusca para abajo y esa es tu apreciación. Lo que si no acepto es la mentira, tú has dicho que yo cuando entro a este programa, lo hago sin saludar a los camarógrafos. Cuando se empieza a mentir ya no está bien, es lo único, de ahí dime todo lo que tú quieras”, señaló evidentemente molesta Janet Barboza.

Janet Barboza y Nicole Akari se volvieron a enfrentar en vivo.

Ante ello, Nicole explicó que entiende que Janet tenga un personaje en le programa, pero no le gustó la actitud que tuvo con ella anteriormente. “Nos conocemos hace muchísimos años y tú armas un personaje acá que de repente te funciona y te felicito por eso, de repente funciona para que lo hagas con otra gente, pero conmigo que te conozco no”, advirtió al inicio.

“Yo lo único que dije es que cuando entraste y yo estoy sentada esperando te vi que pasaste, te metiste y no saludaste. Es mi palabra y tu palabra. Cuando uno llega a un lugar tiene que saludar”, agregó Nicole Akari.

De inmediato, Janet Barboza expresó su total molestia y arremetió contra la especialista en moda. “Tú no me vas a dar clases de educación, tú menos que nadie”. Pese a ello, la secuencia continuó aunque el ambiente se tornó tenso.

Janet Barboza y Nicole Akari terminaron abrazadas

Tras terminar la secuencia en la que la experta en moda evaluaba los looks que los presentadores de ‘América Hoy’ usaron en ‘El Gran Show’, ambas mujeres decidieron dejar atrás las rencillas y se enfrascaron en un abrazo. Aunque a manera de broma la conductora hizo la seña de un puñal, fue un símbolo de no volver a cometer los mismos errores.

Janet Barboza y Nicole Akari se abrazaron| América Televisión

