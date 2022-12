Janet Barboza y su fuerte pelea en vivo con Ethel Pozo: “Dices cosas para que yo quede mal”

Janet Barboza se enfrenta a Ethel Pozo en 'América Hoy'. América TV

Janet Barboza y Ethel Pozo protagonizaron un enfrentamiento este miércoles 7 de diciembre durante su programa ‘América Hoy’. Todo ocurrió cuando la popular rulitos decidió encarar a la hija de Gisela Valcárcel por decir que no sabía sobre las demandas que había hecho con otros personajes.

Ante ello, Ethel Pozo le aclaró que ella no miente y que no pretende hacerlo con el fin de no dejarla mal, tal como lo hizo Brunella Horna, quien se quedó boquiabierta al escuchar su nombre.

“Yo no puedo mentir, yo digo la verdad. Nunca he mentido en televisión y le voy a decir lo que le dijo Brunella, tuve que mentir para no dejarla mal. Dilo Brunella, ¿tú te acordabas de las demandas?”, preguntó. “Yo no puedo mentir para hacerla quedar bien a usted, no lo sabía”, añadió Ethel Pozo bastante fastidiada, quien al ver que Janet no le creía, le dijo: “Míreme a los ojos, yo no sabía”.

Muy fastidiada, la experimentada conductora de TV no dudó en decirle lo que pensaba de su compañera. Para la popular rulitos, Ethel Pozo solo quiere hacerla quedar mal con sus comentarios, generando la incomodidad de sus compañeros.

“A veces a mí me da la impresión que dices cosas para que yo quede mal porque sí, pues. Yo he pedido inclusive permiso para mi diligencia”, indicó Janet Barboza, dando a entender que era imposible que no lo sepa.

La hija de Ethel Pozo aclaró que no tiene nada en contra de Janet Barboza, y que si no mintió es porque lo más valioso que tiene es su “honra”.

“Señora, yo no tengo nada contra usted, pero no puedo mentir por usted, y que Brunella lo haya hecho, por eso le digo, Brune explícalo”, dijo la conductora de TV.

Por su parte, Brunella Horna pidió que no se sigan peleando y que ella solo dijo lo que sabía. “No me acuerdo cuántas demandas había hecho, pero de que la señora había hecho demandas, sí las había hecho”, señaló la rubia, tratando de poner paños fríos a la situación.

El tema se tocó por segunda vez durante la emisión de ‘América Hoy’, logrando nuevamente la intervención de Brunella Horna. “Ya, ya, la culpa es mía. Me sacrifico, no se peleen, pues chicas”, dijo la rubia, dando por zanjado el tema

