Edson Dávila niega sanción y aclara que está recuperándose del COVID: “Nunca jugaría con mi salud”

Edson Dávila aclara que no está sancionado. Instagram

La ausencia de Edson Dávila en ‘América Hoy’ ha causado revuelo en las redes sociales. Si bien es cierto, Ethel Pozo se encargó de aclarar que su compañero se encuentra en casa recuperándose del COVID, las especulaciones de una supuesta sanción no se han hecho esperar. Éstas acrecentaron más cuando no se le vio al popular ‘Giselo’ en la última gala de ‘El Gran Show’.

Ante ello, Infobae se comunicó con Edson Dávila, quien no dudó en aclarar su situación. El artista remarcó que este martes 15 de noviembre estará de regreso en ‘América Hoy’ y que jamás se jugaría con su salud para no admitir una supuesta sanción.

Cabe recordar que este rumor nació a raíz de la sanción que recibió Gabriela Herrera, quien fue eliminada de ‘El Gran Show’ por declarar a ‘Amor y Fuego’. El popular Giselo también hizo lo propio y brindó una pequeña entrevista para el programa de Willax TV.

“Ya mañana (martes 15 de noviembre) regreso al trabajo por que ya cumplo mi cuarentena”, indicó Edson Dávila, quien se ha recuperado de forma rápida y satisfactoria.

Ante las especulaciones sobre el supuesto castigo, Edson aclaró que éstas no son ciertas. “Nunca se cree todo lo que se lee o se escucha, yo nunca me jugaría con mi salud. Gracias a Dios estoy muy bien en mi trabajo, no se preocupen”, señaló el animado.

Respecto al COVID, el popular Giselo indicó que ya está mucho mejor. Además, pidió a sus seguidores que continúen con los protocolos de seguridad, pues la salud es lo más importante..

“El virus está aún entre nosotros. Hay que estar siempre cuidándonos lo más que podamos, no hay que bajar la guardia”, recalcó a Infobae.

¿Qué pasó con Gabriela Herrera?

Gabriel Herrera fue sancionada en ‘El Gran Show’ tras hablar para las cámaras de ‘Amor y Fuego’. Gisela Valcárcel anunció este sábado 12 de noviembre que la modelo había quedado eliminada del programa por no cumplir una regla importante, no declarar para otro canal.

“Gabriela no está. Hablé con ella esta semana y quedé super agradecida, le dije: ‘Me encantaría volver a tenerla’. Pero, Gabriela no cumplió con una de las reglas del contrato. La norma es muy fácil, no tiene nada de extraordinario, alguien que trabaja en un canal, debe de cuidarse de ir a declarar a otro”, señaló.

Asimismo, la ‘Señito’ explicó que en un anterior ocasión la bailarina había declarado para otro canal, por lo que habló personalmente con ella para que no volviera a suceder. Sin embargo, la joven no cumplió con lo acordado y fue expulsada de forma inmediata.

“Gabriela habría declarado ya una vez, hablé con ella para que no volviera a suceder. Y la semana pasada, el día domingo, las cámaras la encontraron y ella declaró. La verdad, no podemos hacer nada (...) En este canal hay normas que se nos dan. Gracias Gabriela por haber estado aquí”, dijo.

Gabriela Herrera fue eliminada de 'El Gran Show' por declarar contra Gisela Valcárcel en 'Amor y Fuego'. | América Tv.

