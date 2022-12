La encuesta de Datum se realizó entre 1 y el 4 de diciembre. (Andina)

El pleno del Congreso de la República sesionará este miércoles, desde las 15.00 horas para debatir y votar la tercera moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, una moción presentada por el legislador no agrupado Edward Málaga, quien considera que, para salir de la crisis política, primero se debe sacar a Castillo del poder, aunque la mayoría de la población no estaría de acuerdo con esa idea.

Según una encuesta de Datum, publicada este miércoles por el diario Perú 21, la mayoría de peruanos prefieren adelanto de elecciones para salir de la crisis antes que la vacancia presidencial.

“Frente a la situación de la crisis política que hay en el país”, la encuestadora preguntó: “¿Qué es lo que se debería discutir en el Congreso: la vacancia presidencial, la suspensión del presidente Castillo por 12 meses o el adelanto de elecciones?”. Las encuestados eligieron estas opciones.

- El adelanto de elecciones 44%

- La vacancia presidencial 26%

- Ls suspensión del presidente Castillo por 12 meses 8%

- Las tres opciones anteriores 4%

- Ninguna, se debe dejar que Castillo termine su mandato 14%

- No sabe 4%

Este miércoles el Congreso debatirá la vacancia del presidente Pedro Castillo. (Andina)

La encuesta de Datum se realizó entre 1 y el 4 de diciembre a hombres y mujeres de entre 18 y 70 años pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos de zonas urbanas y rurales. Se encuestó 1.213 encuestas y el margen de error es de +/- 2.8%.

Te puede interesar: Aprobación de Pedro Castillo es de 24%, mientras que el Congreso llega al 11%

Postura por la vacancia

Para Edward Málaga, quien promueve la tercera moción de vacancia presidencial, la salida del mandatario es el “primer paso necesario” para concretar un adelanto de elecciones generales que, espera, esté acompañado de una serie de reformas políticas y electorales.

El congresista no agrupado dijo, en declaraciones al diario El Comercio, que un escenario sin Catillo contribuiría a la “gobernabilidad” y “viabilidad” del sistema democrático del país.

“La vacancia del presidente es el primer paso necesario hacia el adelanto de elecciones con reformas políticas y electorales, que es lo que finalmente le va a dar gobernabilidad y viabilidad a la democracia en el país”, manifestó.

“Bajo ese presupuesto: saldría el presidente, le daría sucesión constitucional a la señora Dina Boluarte, que se mantenga en el cargo o que asuma (el presidente del) Congreso. Quien asuma el poder tiene que llamar a un pacto, a un acuerdo político que en un tiempo determinado asegure un adelanto de elecciones con reformas; esa es la fórmula”, añadió.

Te puede interesar: Pedro Castillo: “Afrontaré una tercera moción de vacancia basada en dichos de terceros”

“Plan B”

A inicios de mes, el congresista Esdras Medina, de la bancada Somos Perú, habló sobre el ‘plan b’ que tendría la oposición en el Congreso para lograr, al menos, una destitución temporal del presidente Pedro Castillo, en caso la tercera moción de vacancia presidencial no sea admitida por falta de votos.

Según mencionó el parlamentario, la moción de suspensión contra el mandatario ya cuenta con 37 firmas de los congresistas y su presentación dependerá del avance de la moción de vacancia.

“Quien le habla, junto con diferentes congresistas de las bancadas de Somos Perú y Avanza País, hemos juntado una moción de suspensión. La hemos trabajado y hemos recolectado las firmas. Ya vamos 37. Con esas firmas son suficientes para haberlo presentado, pero estamos viendo cómo avanza esta moción de vacancia y nosotros, en su debido momento, con una, dos o tres firmas más, vamos a presentar la moción de suspensión”, manifestó Esdras Medina en diálogo con Canal N.

OEA propone tregua

Por su parte, en su informe preliminar, el Grupo de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), recomendó una tregua política en el país en tanto se conforme y convoque a un diálogo entre los poderes del Estado, los partidos políticos y miembros de la sociedad civil.

La misión de la OEA sugirió que el Poder Ejecutivo promueva y realice una convocatoria al diálogo sin condicionamientos, y que cuente, de ser necesario, con la participación de terceros que provengan de instancias internacionales y actúen como mediadores.

“Se recomienda una tregua en tanto se convoca y conforma el diálogo. Debe haber un consenso mínimo para asegurar la gobernabilidad. Se requiere también del compromiso de los actores políticos para alcanzar un clima de tranquilidad y la conducción de procesos judiciales que deben seguir su curso en los plazos de ley”, señaló el excanciller de Paraguay, Eladio Loizaga.

¿Castillo irá al Congreso?

El domingo, el titular del Congreso, José Williams, señaló que el presidente Pedro Castillo está invitado a acudir este miércoles a la sesión del pleno para el debate de la vacancia presidencial.

Sin embargo, aún no se conoce si el jefe de Estado acudirá o no al hemiciclo, o si en su lugar irá solo su abogado. El fin de semana el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, dijo desconocer si Castillo irá o no al Congreso, ya que eso dependerá de su abogado, dijo. “Estoy seguro que él (Castillo) no tiene problema de asistir”, manifestó.

Así será la moción de vacancia este miércoles 7 de diciembre. Canal N

SEGUIR LEYENDO