Betssy Chávez sostiene que apuesta por el diálogo con el Congreso: “Ni vacancia ni cierre”

La presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, indicó hoy que el Gobierno apuesta por el diálogo con el Legislativo tras la presentación de una tercera moción de vacancia promovida por la oposición contra el presidente de la República, Pedro Castillo, que será debatida mañana en el Pleno.

“Consideramos que hoy, más que nunca, es importante el diálogo, hay que bajar las tensiones, ni cierre del Congreso ni vacancia”, señaló a su llegada al Parlamento para seguir con el debate de la Ley de Presupuesto para el próximo año. En esa línea, también volvió a descartar los rumores de plantear una cuestión de confianza.

“No tenemos pensado presentar ninguna segunda cuestión de confianza”, alegó Chávez antes de ingresar al Hemiciclo con otros integrantes de su Gabinete Ministerial. Precisamente, hoy es la fecha límite para que se apruebe los fondos de todas las instituciones del Estado para el próximo año.

La tensión entre el Gobierno y el Congreso ha ido en aumento en los últimos días. El domingo pasado se publicó el acta del Consejo de Ministros en el que se da cuenta de que se interpreta que ya se dio la primera negación de la confianza que provocó la caída del Gabinete de Aníbal Torres.

Incluso, la premier Chávez lo ratificó en una entrevista que concedió a TV Perú. “El Legislativo ha mutilado la cuestión de confianza. Nosotros hicimos un acta, en la cual indica que la resolución suprema por la cual se acepta la renuncia del doctor Aníbal Torres, (…) donde indicamos por qué fundamentos jurídicos constitucionales esto constituye un rechazo de la cuestión de confianza”, afirmó.

Asimismo, mencionó que si esta interpretación ocasiona que no le brinden la confianza a su Gabinete Ministerial no se opone, dado que no “puede obligar al Legislativo que lo hagan”. También, sostuvo que el Congreso de la República pone sus “condiciones” para la cuestión de confianza.

“Un sector del Congreso decidió modificar el procedimiento de cuestión de confianza, el cual era prerrogativa del Ejecutivo; así como tienen la prerrogativa de la interpelación y la censura”, precisó.

En respuesta a la declaración de Chávez, diversos congresistas de la República alertaron que el Gobierno busca la disolución del Parlamento. Por ello, el no agrupado Edward Málaga presentó la tercera moción de vacancia contra el presidente Castillo.

La moción de orden del día 4904, que busca declarar la “incapacidad moral permanente” de Castillo, debe darse cuenta en el Pleno. Allí, se debería discutir la admisión a debate que se necesitaría más de 50 votos. En el documento de Málaga se cuenta con 67 firmas, por lo que resulta asegurado que sea aprobado por la representación nacional.

Moción que declara la vacancia del presidente Castillo por "incapacidad moral permanente".

En el portal web vacanciaya.com se encuentra los nombres de los firmantes. Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Hitler Saavedra y Ángel Azurín (Somos Perú) y Juan Burgos (Podemos) pusieron sus rúbricas.

José Williams, titular del Parlamento, dio cuenta ayer de la tercera moción de vacancia durante el Pleno que se realiza para la discusión del presupuesto de la República para el 2023. Mencionó que este jueves se debatirá la admisión del documento.

Si se formaliza esto, el presidente Castillo será citado para que responda punto por punto de la moción de vacancia dentro del plazo de 10 días hábiles de ser notificado. Puede asistir acompañado por su abogado que también complementa su defensa por un tiempo de una hora. Luego, los congresistas inician el debate y todo culmina con la votación final. Se requieren de 87 votos para destituir al jefe de Estado.

