Perú

Ernesto Zunini precisa que propuesta de JP para recuento de votos es solo en zonas donde “ha cambiado la normativa electoral”

El secretario general de Juntos por el Perú precisó que la propuesta de Roberto Sánchez a Keiko Fujimori para un recuento de votos de la segunda vuelta no plantea una revisión total, sino solo en zonas donde “ha cambiado la normativa electoral”, como Estados Unidos y Argentina, al alegar “dudas legítimas” sobre el traslado y procesamiento de actas

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Desde los exteriores del local de campaña de Juntos por el Perú, en el Cercado de Lima, dirigentes y militantes de esa agrupación comenzaron a llegar este sábado para una plenaria partidaria convocada para hoy, en la que participaría el candidato presidencial Roberto Sánchez junto con representantes electos y cuadros orgánicos del partido.

En ese contexto, el secretario general de la organización, Ernesto Zunini, ofreció declaraciones a la prensa para precisar el alcance de la propuesta que Sánchez había planteado públicamente a Keiko Fujimori: un recuento de votos, pero no general, sino focalizado en lugares específicos. Según Zunini, la iniciativa busca despejar dudas en puntos donde ambas candidaturas sostienen cuestionamientos sobre el proceso.

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“Si ustedes tienen dudas sobre lo que ha pasado en Puno, nosotros tenemos dudas sobre lo que ha pasado en Estados Unidos y en Argentina, que se recuente ahí. Eso es lo que estamos planteando”, afirmó el dirigente, al explicar que la intención no es reabrir toda la votación sino revisar zonas donde existan sospechas de irregularidades.

En diálogo con periodistas, Zunini respondió de manera directa ante la consulta sobre si su partido pedía un recuento total: “No, no es necesario que sea recuento total”. Luego, al ser preguntado por los puntos concretos, sostuvo que el planteamiento se concentraba “en los lugares donde se ha cambiado la normativa, precisamente para esta segunda parte del proceso electoral”.

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El secretario general del partido Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, fue captado el pasado 9 de mayo, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar
El secretario general del partido Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, fue captado el pasado 9 de mayo, durante una rueda de prensa, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

La declaración se produjo mientras la organización terminaba de reunir a sus bases y dirigentes en el local partidario del Cercado de Lima, en una jornada marcada por el debate público sobre el cierre del cómputo electoral y el clima de tensión política tras la segunda vuelta.

La segunda vuelta presidencial entre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se disputó el domingo 7 de junio. Con más del 98% del conteo reportado por la ONPE, y cuando quedaban actas observadas en proceso de revisión por el JNE, Fujimori mantenía una ventaja de más de 17 mil votos, según el reporte oficial citado en la cobertura.

El recuento, según JP: focalizado y ligado a cambios en reglas

Zunini sostuvo que la propuesta de su partido responde a lo que consideró “dudas legítimas” sobre procedimientos aplicados en el traslado y procesamiento de actas provenientes del extranjero, en particular de Estados Unidos y Argentina. En su argumentación, puso énfasis en que el recuento se planteaba como una medida para reforzar la confianza pública, pero limitada a escenarios puntuales donde se cuestiona el manejo del material electoral.

El dirigente indicó que esas dudas no se basaban solo en percepciones partidarias, sino en observaciones de un actor internacional. “El informe de la OEA observa el hecho de que se hayan dejado de digitalizar las actas. Son dudas legítimas y que están refrendadas por un organismo internacional”, señaló, en referencia a la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

ONPE
ONPE

Observaciones sobre actas del extranjero y el traslado de documentos

Además de la digitalización, Zunini cuestionó el traslado de actas mediante valijas diplomáticas y afirmó que existen inquietudes sobre la transparencia del procedimiento. En paralelo, Juntos por el Perú sostuvo que se produjeron cambios normativos vinculados a los votos del extranjero, un punto que, según el partido, debía ser revisado por su impacto en el desarrollo de esta etapa del proceso.

El secretario general remarcó que cualquier acción impulsada por la agrupación se mantendría dentro de los mecanismos previstos en la legislación electoral y que el objetivo central era acotar el pedido a los lugares donde se registran controversias, sin promover un recuento nacional de la segunda vuelta.

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