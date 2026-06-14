Samantha Batallanos desmiente a Mario Hart en 'Magaly TV La Firme': "Le pregunté por su esposa y me dijo que ya no estaban"

Magaly Medina presenta las conversaciones de WhatsApp que demuestran que Mario Hart buscaba a Samantha Batallanos, asegurándole que estaba soltero desde hace meses, contradiciendo la versión que el piloto dio públicamente. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Samantha Batallanos salió al frente para contradecir punto por punto la versión que Mario Hart ofreció en el pódcast de María Pía Copello, donde el piloto había asegurado que fue la modelo quien lo contactó para salir a hacer karts. A través de mensajes enviados al equipo de ‘Magaly TV La Firme’, Batallanos reveló que fue Hart quien la buscaba de forma reiterada, le insistía en que estaba soltero y llegó a confesarle que su relación con Korina Rivadeneira había terminado tres meses antes.

“Él varias veces me ha escrito y me para diciendo que está soltero, como si a mí me interesara. No sé por qué dijo eso. Él me pasó un contacto para ir a hacer karts con mi familia. Seguro se ha querido hacer el muy bacán y patinó”, se lee en el mensaje que le dejó al reportero del programa de Medina.

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La modelo también reveló un episodio que no había trascendido hasta ese momento: el 30 de abril, Hart le habría enviado un mensaje de WhatsApp acompañado de una fotografía de su casa en modo efímero, un formato de imagen que desaparece tras ser vista. Batallanos contó que en ese intercambio el piloto le dijo que estaba aburrido, lo que la llevó a preguntarle por su esposa.

“Yo le pregunté por su esposa y me dijo que hace 3 meses ya no estaban. A mí siempre me dice que está soltero. Fue el 30 de abril”, reveló en el programa de Magaly Medina.

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Un recuento detallado de los últimos meses en la relación de Mario Hart y Korina Rivadeneira. Desde saludos fríos y fechas especiales por separado hasta la confirmación de que ya no viven juntos, estas son las señales que anticipaban el fin de su romance. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La versión de Hart que Batallanos desmiente

El origen de la polémica fue la aparición de Hart en el pódcast ‘Sin más que decir’ de Copello, donde el exchico reality contó que Batallanos lo había contactado para manifestarle su interés en hacer karts. “Sí hemos hablado... quiere ir a correr karts y quizá en algún momento la invito”, dijo Hart, presentándose como quien recibió el mensaje.

También descartó una cita personal y afirmó que, de concretarse un encuentro, sería para grabar contenido y promover el deporte del karting. Batallanos rechazó esa versión de forma directa.

Según explicó, fue Hart quien le facilitó el contacto de un lugar de karts para que ella fuera con su familia, no al revés. Y al ser consultada por el reportero de ‘Magaly TV La Firme’ con cierta ironía —“¿Tú, pidiendo salir con un hombre? ¿En serio?“—, la modelo no dudó en desestimar cualquier interés de su parte hacia el piloto.

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La separación de Hart y Rivadeneira bajo la lupa

La revelación de Batallanos sobre la supuesta confesión del 30 de abril encendió el debate sobre el estado real de la relación entre Hart y Korina Rivadeneira. Si el piloto le dijo que llevaba tres meses separado, eso ubicaría el quiebre en enero de 2026. La producción de ‘Magaly TV La Firme’ construyó una línea de tiempo que apunta en la misma dirección: la última aparición pública de la pareja juntos fue en una postal navideña en diciembre de 2025.

Magaly Medina y Mónica Cabrejos desmenuzan el fin de la relación entre Korina Rivadeneira y Mario Hart. Analizan la actitud reservada de Korina y especulan sobre si aún guarda la esperanza de una reconciliación, mientras Mario ya parece estar en otra etapa. Video: ATV / Magaly TV La Firme

El 14 de febrero, Rivadeneira publicó imágenes sola sin ningún mensaje de Hart. El 15 de abril, en el cumpleaños del piloto, el saludo de Rivadeneira fue descrito por Medina como “recontra frozen”. En el Día de la Madre, Hart solo saludó a su madre y hermana, sin dedicarle palabras a su pareja, de acuerdo con información difundida en el programa.

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Magaly Medina señaló que, aunque la anulación legal del matrimonio —celebrado en Huaral— ocurrió hace dos años, Hart y Rivadeneira mantuvieron una convivencia y crianza conjunta durante ese período. “Si bien es cierto no estaban casados legalmente, pero tenían una convivencia, tenían una relación de esposos”, afirmó la conductora.

Por su parte, la psicóloga Mónica Cabrejos, invitada al programa, analizó el comportamiento de Rivadeneira, quien hasta el momento no ha declarado públicamente que está soltera. “Creo que hasta ahora, Korina es la que se resiste a aceptar públicamente que ya no está”, señaló.

Samantha Batallanos desmintió a Mario Hart en "Magaly TV: La Firme" y afirmó que fue el piloto quien la contactaba de forma reiterada.

Mientras tanto, Hart continuó apareciendo en distintos espacios mediáticos sin confirmar ni desmentir la separación de forma directa. En el pódcast de Copello llegó a colocarse un sticker en la frente que decía “soltero y suelto en plaza”, gesto que Medina interpretó como una señal inequívoca de que ya no tiene intención de retomar la relación, de acuerdo con información difundida en su programa.

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El piloto también ha sido vinculado a la brasileña Paloma Fiuza, aunque ambos han señalado que son solo amigos. Rivadeneira, por su parte, renovó su imagen con un cambio de look y lo celebró en sus redes sociales, sin hacer referencia a su situación sentimental.