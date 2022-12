Aprobación de Pedro Castillo es de 24% en diciembre, mientras que el Congreso llega al 11%

La desaprobación del mandatario fue de 71%. (Andina)

A pocas horas de que el pleno del Congreso de la República sesione —este miércoles desde las 15.00 horas— para debatir y votar la tercera moción de vacancia contra el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, una nueva encuesta, elaborada por Datum, sobre la aprobación de la gestión del jefe de Estado y el desempeño del Parlamento fue publicada por el diario Perú 21.

De acuerdo al estudio estadístico, en diciembre, la aprobación de Pedro Castillo llegó a 24%, dos puntos menos que en noviembre, pero por encima de sus cifras más bajas (19%) alcanzadas en abril y agosto de este año. La desaprobación del mandatario fue de 71%, dos puntos más que en noviembre. Un 5% no sabe o precisa su respuesta.

Congreso desaprobado

Por su parte, la popularidad del Congreso de la República apenas llega al 11%, subiendo cuatro puntos respecto a setiembre de este año, cuando llegó a 7%, la cifra más baja. En tanto, la desaprobación para este mes alcanza el 84%. Un 5% no sabe o precisa su respuesta.

Este miércoles el Congreso debatirá la vacancia de Pedro Castillo. (Andina)

Cambios en la PCM

La encuesta también pregunta por cómo se percibió el cambio en el gabinete. A la pregunta “¿Está de acuerdo o desacuerdo con la designación de Betssy Chávez como presidente del Consejo de Ministros?”, un 58% indicó que estaba desacuerdo, 24% se mostró de acuerdo y 18% no sabe.

Del mismo modo, se consultó a los encuestados si estaban de acuerdo o no con el nombramiento del Aníbal Torres, expremier, en el cargo de asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros. Un 62% dijo estar en desacuerdo, mientras que solo un 29% se mostró de acuerdo. 9% no sabe.

Investigación a Castillo

En cuanto a la investigación a Pedro Castillo durante su mandato. Realizaron la pregunta “¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema de Justicia en la que se permite que la Fiscalía de la Nación siga investigando al presidente Pedro castillo por casos de corrupción durante su mandato?” 71% se mostró de acuerdo, 27% en desacuerdo y un 2% no precisó su respuesta.

Informe de la OEA

Finalmente, se preguntó por el informe final que la OEA hizo tras visitar el Perú y evaluar la crisis política y en el que recomienda un diálogo y una tregua política en el Perú.

A la pregunta, “¿cree usted que la OEA está parcializada a favor del gobierno, en contra del gobierno o no está parcializada con nadie?”, un 53% consideró que “no está parcializada con nadie”, el 25% dijo que está parcializada con el Gobierno, el 10% cree que está en contra del gobierno, mientras que un 12% no sabe.

Vacancia en el Congreso

El pleno del Congreso debatirá este miércoles la Moción de Orden del Día 4904 sobre la vacancia presidencial, por la causal prevista en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, la cual fue presentada por el legislador no agrupado Edward Málaga.

El documento fue ingresado a trámite de mesa de partes del Parlamento el 29 de noviembre y admitido a debate durante la sesión plenaria del jueves 1 de diciembre. Los congresistas podrán asistir al pleno presencialmente o virtualmente en la plataforma de sesiones del Legislativo.

El domingo, el titular del Congreso, José Williams, señaló que el presidente Pedro Castillo está invitado a acudir este miércoles a la sesión del pleno donde se abordará la moción de vacancia presidencial.

Así, confirmó que el proceso de vacancia sigue su curso, ello luego de que el jefe de Estado devolviera al Congreso dicha moción, señalando mediante un oficio que el expediente estaba incompleto y solicitando que se le remitan los medios de prueba que sustentan la misma.

Sin embargo, aún no se conoce si el jefe de Estado acudirá o no al hemiciclo, o si en su lugar irá solo su abogado. El fin de semana el ministro de Trabajo, Alejandro Salas, dijo desconocer si Castillo irá o no al Congreso, ya que eso dependerá de su abogado, dijo. “Estoy seguro que él (Castillo) no tiene problema de asistir”, manifestó.

Así será la moción de vacancia este miércoles 7 de diciembre. Canal N

