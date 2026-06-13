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Carlos Zambrano ve cumplido un sueño: jugó al lado de su hijo en el debut de Sport Boys en la Copa de la Liga 2026, aunque luego fue expulsado

El ‘León’ ha logrado compartir espacio dentro de una cancha de fútbol al lado de Luciano Zambrano, quien entró de cambio ante la U. San Martín. Hecho anecdótico: su padre vio la roja sobre el final

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Luciano Zambrano jugó al lado de su padre Carlos Zambrano en la Copa de la Liga. - Crédito: DSPORTS
Luciano Zambrano jugó al lado de su padre Carlos Zambrano en la Copa de la Liga. - Crédito: DSPORTS

La Copa de la Liga ha comenzado a dejar no solo resultados inesperados, también episodios únicos cargados de emoción. Uno de ellos se dio en el Sport Boys vs U. San Martín cuando Carlos Zambrano jugó al lado de su hijo Luciano, estableciendo una línea defensiva familiar en la recta final del lance.

En la recta final de la contienda, que contó con un ritmo muy vertiginoso y cambiante sobre la hierba del estadio Iván Elías Moreno, el CTrosado’ decidió darle ingreso al primogénito del ‘Káiser’. Así, sobre los 82′ minutos, entró por Nicolás Paz, quien se encargó de darle la bienvenida al juego.

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Luciano Zambrano entrando al campo en lo que fue su debut en el profesionalismo en Perú. - Crédito: Copa Caliente
Luciano Zambrano entrando al campo en lo que fue su debut en el profesionalismo en Perú. - Crédito: Copa Caliente

No bien pisó el gramado, Luciano Zambrano se incrustó en el centro de la zaga del Sport Boys, mientras que su padre se alejó un poco de su demarcación habitual para anclarse en el costado izquierdo, como si fuera un lateral. Con esos roles, padre e hijo afrontaron la recta final de un choque que acabó igualado a dos.

Aunque conviene mencionar que Carlos Zambrano no pudo acabar el enfrentamiento, porque a los 90′ minutos vio la tarjeta roja producto de una infracción desmedida en contra de Austing Arteaga, quien primero sufrió un jalón y luego una violenta entrada por parte del experimentado zaguero.

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El 'León' abusó de su fuerza para neutralizar la arremetida de Austing Arteaga. | VIDEO: La Bicolor

Luciano desbordado

A pesar de que el estreno del Sport Boys en la Copa de la Liga 2026 puede considerarse un desliz, Luciano Zambrano ha querido rescatar lo mejor y ello ha sido su primera aparición en el profesionalismo y qué mejor que al lado de su padre, connotado central que allana el camino al retiro en el Callao.

Finalizado el enfrentamiento, el ‘Loquito’ —conocido así en el seno de su familia— indudablemente fue el hombre del momento para la prensa local. Como una señal de respeto, atendió a cada una de las inquietantes toda vez que su madre lo acompañaba y demostraba admiración por el esfuerzo de su hijo.

Luciano Zambrano frenando a Mauricio Matzuda. - Crédito: Copa de la Liga
Luciano Zambrano frenando a Mauricio Matzuda. - Crédito: Copa de la Liga

“Muy feliz, emocionado por el debut. Siempre soñé con jugar profesionalmente, era una de mis metas, y otra era hacerlo junto a mi papá y que mi familia me viera. Gracias a Dios se dio; me siento un bendecido por estrenarme con él también, es un sueño. Estaba en el campo y no lo podía creer. No ha sido el mejor resultado, pero por mi estreno estoy feliz", dijo.

“Son pocos los que juegan con su papá, por eso me siento un bendecido. Se dio la oportunidad y en el hotel tuve la ocasión de concentrar de igual a igual con él. Me daba consejos, me decía de todo; me preguntaba si estaba nervioso y yo le decía: ‘No, tranquilo, no estoy nervioso’, pero por dentro sentía que no lo podía creer”, sumó.

El 'Loquito' jugó con Carlos Zambrano en el empate de Sport Boys contra U. San Martín por la Copa de la Liga 2026. | VIDEO: Raúl Chávez

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