Sebastián Beccacece sorprendió al recordar al Sport Boys en la antesala de su debut con Ecuador en el Mundial 2026

Sebastián Beccacece empezó su carrera como integrante del CT de Jorge Sampaoli en Sport Boys. - Crédito: Composición Infobae

Todos los reflectores iluminan a las selecciones grandes y tradicionales, olvidándose de aquellas que pueden dar el gran batacazo en la Copa del Mundial 2026. Una de ellas podría ser Ecuador, que desde su participación en las Eliminatorias CONMEBOL no ha parado de crecer.

El arquitecto del sorprendente ‘tri’, que no quiere ser ave de paso en la gran cita, es el técnico argentino Sebastián Beccacece, quien puede presumir de unos registros loables. Su camino como estratega encontrará su cénit en el Mundial 2026, pero no puede ignorarse toda la andadura realizada.

Sebastián Beccacece sosteniendo una camiseta del Sport Boys en la previa de un Perú vs Ecuador. - Crédito: Juan Alayo

Aquel tránsito empezó hace más de dos décadas en el Callao cuando se sinceró consigo mismo acerca de sus aptitudes como futbolista. Dejando a un lado esa faceta, se metió de lleno a otras funciones que lo unieron con el Perú y aún lo mantiene muy presente.

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“Tenía un hermano mellizo y otro un año menor, y ambos jugaban bien. Así que quise ser como ellos, pero tuve la madurez suficiente para darme cuenta de que, aunque amara ser futbolista, no iba a ser uno de los buenos. Ni de los medio buenos”, recordó en una entrevista con ABC.

“Así que empecé a explorar el camino de los banquillos. Y a los 22 ya era ayudante del Sport Boys, un equipo profesional peruano que entonces entrenaba Sampaoli, a quien había conocido a través de Bielsa”, sumó.

A partir de entonces, Beccacece se volvió en la mano derecha del ‘Hombrecito’, formalizando un vínculo laboral reconocible por la región. La experiencia en Perú acabó tiempo más tarde cuando dieron un paso en falso en Sporting Cristal. Cerrado el episodio en Perú, probaron suerte en otros lares, en los cuales triunfaron con rotundidad. Tras el fiasco de Argentina en el Mundial 2018, se separaron tras sostener riñas constantes y diferencias técnicas.

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Sebastián Beccacece explicándole a Leo Messi una estrategia mientras Jorge Sampaoli se desmarca. - Crédito: EFE

Reto Mundial 2026

Las citas globales no son ajenas para Sebastián Beccacece. Como asistente técnico de Jorge Sampaoli acudió a las Copas del Mundo 2014 (Chile) y 2018 (Argentina). Culminada la última aventura, comprendió que su faceta como acompañante del ‘Hombrecito’ había terminado para dar paso a su capítulo como estratega principal.

Así se sumergió a desafíos de enorme rigor en la Liga Profesional Argentina, LaLiga y LaLiga Hypermotion. Con una espalda más ancha, le llegó la oportunidad de asumir las riendas de una selección como Ecuador, que urgía un salto de calidad para llegar al Mundial 2026, algo que se logró con enorme éxito.

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De la mano de Beccacece, la ‘tri’ acabó en el segundo lugar de las Eliminatorias CONMEBOL exhibiendo una versión práctica, centrada en la capacidad física, la presión alta y la seguridad en la línea defensiva. En ese último apartado ha sacado máximo petróleo por la conformación de la zaga Piero Hincapié-Willian Pacho.

Tiene ahora el ‘Rubio’ el desafío más estimulante de su carrera y lejos de preocuparse, se halla demasiado emocionado. Ha advertido a todo el pueblo ecuatoriano que es el momento ideal para que el seleccionado norteño forje su propio camino a puro fuego.

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Sebastián Beccacece tiene enfrente el gran reto del Mundial 2026 con Ecuador. - Crédito: AFP

“Estamos con confianza para poder empezar a escribir nuestra propia historia”, dijo Beccacece a horas de su estreno contra Costa de Marfil por el Grupo E, donde también se ubican Alemania y Curazao.

Ecuador participó en las Copas Mundiales en 2002, 2006, 2014 y 2022. Su mejor actuación fue en Alemania 2006, llegando a octavos de final. La selección ha mostrado evolución futbolística en la escena internacional en estas ediciones.