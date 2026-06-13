Virtual diputada de Juntos por el Perú propone que peruanos en el extranjero no voten tras triunfo de Keiko Fujimori fuera del país

Luego de que Fujimori tomara ventaja en la votación del exterior, la virtual congresista de Juntos por el Perú, Amalia Palomino, puso en duda la participación de peruanos que llevan varios años residiendo fuera del país (Crédito: Radio Yaravi).

El voto de los peruanos en el extranjero tuvo un peso relevante en la segunda vuelta presidencial de 2026, en una elección marcada por una diferencia mínima entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Con el conteo oficial de la ONPE al 98,272%, la candidata fujimorista alcanzó el 50,004% de los votos válidos, mientras que Sánchez llegó al 49,996%, con una diferencia menor a los 1.500 votos.

Uno de los momentos determinantes del escrutinio ocurrió tras la incorporación de las actas provenientes de Argentina, cuyos resultados permitieron que Fujimori pasara al primer lugar del conteo nacional. En el extranjero, la lideresa de Fuerza Popular consiguió una ventaja amplia frente a su rival, aunque Juntos por el Perú también obtuvo triunfos puntuales en algunos países.

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Keiko Fujimori dominó el voto exterior

De acuerdo con los resultados oficiales, Fujimori obtuvo 184.621 votos fuera del país, equivalente al 63,396% de los sufragios válidos del exterior. Por su parte, Roberto Sánchez sumó 106.697 votos, que representan el 36,604%. La diferencia entre ambos candidatos fue de 77.924 votos a favor de la postulante de Fuerza Popular.

América fue la región con mayor participación de peruanos residentes en otros países y también donde se registró una ventaja más clara para Fujimori. En este continente, la candidata obtuvo 115.584 votos frente a los 57.744 alcanzados por Sánchez.

Según el reporte oficial, Fujimori alcanzó 184.621 votos entre los electores residentes en el extranjero, cifra que representó el 63,396% de los votos válidos emitidos fuera del país. Foto: difusión

La representante de Fuerza Popular se impuso en casi todos los países americanos. Entre ellos estuvieron Argentina, Chile, Estados Unidos, Canadá, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Uruguay. La única excepción fue Cuba, donde Sánchez consiguió más votos: 11 frente a los 5 obtenidos por Fujimori.

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En Argentina, uno de los países con mayor cantidad de electores peruanos en el exterior, Fujimori logró 25.482 votos, mientras que Sánchez alcanzó 16.080. En Chile, la diferencia también fue favorable para la candidata de Fuerza Popular, con 26.406 votos frente a 18.576 de su contrincante. Estados Unidos fue otro territorio clave, donde Fujimori consiguió 44.440 votos y Sánchez 13.607.

Polémica por propuesta sobre voto extranjero

Tras conocerse la ventaja de Fujimori en el voto exterior, la virtual congresista de Juntos por el Perú, Amalia Palomino, cuestionó la participación electoral de ciudadanos que viven fuera del país durante largos periodos. Sus declaraciones generaron debate debido a su planteamiento de restringir el derecho al voto de algunos peruanos residentes en el extranjero.

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Durante una entrevista, Palomino sostuvo: “Considero que, por lógica, quienes no están en el Perú y desconocen de nuestra realidad no pueden tomar una decisión tan importante para la gobernabilidad de nuestro país. Sinceramente, no deberían de votar quienes ya viven más de 10 años en el extranjero”.

Tras la ventaja de Fujimori en el exterior, Amalia Palomino, virtual congresista de Juntos por el Perú, cuestionó el voto de quienes llevan varios años fuera del país. Foto: Facebook

La virtual parlamentaria agregó que quienes emigraron podrían desconocer los problemas cotidianos del país. “No conozco de sus problemas, ¿con qué autoridad moral, si yo vivo en otra situación, en una situación de bonanza, de una mejor vida?”, expresó.

Ante la consulta sobre una eventual iniciativa legislativa que limite el voto de peruanos que llevan varios años fuera del territorio nacional, Palomino respondió que “podría ser” una propuesta a evaluar. “Soy de la idea de que el Perú debe elegir a su representante”, señaló durante la conversación.

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El planteamiento abrió una discusión sobre el papel de los ciudadanos peruanos en el extranjero dentro de los procesos electorales. Mientras algunos cuestionan que quienes residen fuera puedan definir una elección nacional, otros recuerdan que mantienen derechos políticos reconocidos por la legislación peruana.