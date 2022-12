Lilia Paredes niega que su esposo, el presidente Pedro Castillo, la haya agredido

Lilia Paredes expresó su malestar e indignación por declaraciones de José Fernández Latorre.

La primera dama Lilia Paredes usó sus redes sociales para desmentir los rumores, difundidos a partir de lo declarado por José Fernández Latorre, exjefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINI), sobre la existencia de un video que mostraría la supuesta agresión de la que habría sido víctima a manos de su esposo, el presidente Pedro Castillo.

“Luego de haber escuchado las cobardes e infames declaraciones del señor José Luis Fernández, donde deja entrever que en mi familia hubo violencia por parte de mi esposo, niego categóricamente estas afirmaciones que son una verdadera agresión a mi integridad como mujer”, tuiteó Paredes.

En su pronunciamiento, la esposa del mandatario peruano remarcó que en su familia se cree “en la unidad”, “armonía” y “desarrollo”, rechazando un supuesto acto de violencia doméstica en su contra.

“Junto a mi esposo Pedro Castillo y mis hijos creemos en la unidad, promoviendo la armonía y el desarrollo de las familias peruanas. Como mujer, lucharé para acabar con la violencia que aún existe, pero también contra aquellas mentiras que más daño hacen a los peruanos”, agregó.

Fernández Latorre se refirió al tuit de la primera dama en una entrevista con RPP Noticias: “No tengo nada que responder a Lilia Paredes, porque no he afirmado nada al respecto. He hecho un comentario sobre una información que se rumoreaba en Palacio. No te puedo revelar la fuente de información”.

El rumor de la supuesta agresión se originó por unas declaraciones que brindó el exjefe de la DINI al noticiero ‘Buenos Días Perú, en horas de la mañana del 06 de diciembre.

Ex jefe de la DINI contó detalles que involucrarían a Pedro Castillo

“Habría un video grabado por Rudbel (Oblitas) al presidente de la república. Un acto de violencia de género hacia su esposa. Es la versión de Beder Camacho”, señaló Fernández.

¿Quién es Rudbel Oblitas?

Este personaje es sobrino de la primera dama Lilia Paredes. Según la empresaria Karelim López, Rudbel Oblitas habría sido uno de los operadores del presidente Castillo para la asignación de contratos de Provías Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Rudbel Oblitas era un asiduo visitante de Castillo en Palacio de Gobierno. De acuerdo a informes de investigación, estuvo en contacto con su tío directamente entre agosto y diciembre del 2021, precisamente en el periodo que Provías Nacional concedió 7 contratos por un total de S/ 804,5 millones a las empresas China Civil Engineering Construction Corporation y China Railway Tunnel Group.

