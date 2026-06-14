Ver el Mundial 2026 desde el celular puede generar intensa presión en el cuello y provocar lesiones en la columna

Un hombre sufre dolor de cuello mientras mira un partido de fútbol en su celular, ilustrando los riesgos para la salud del uso prolongado de dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial de Fútbol 2026 no solo movilizará a millones de aficionados frente a las pantallas, sino que también podría generar un aumento de problemas de salud relacionados con las malas posturas. Especialistas del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud advirtieron que seguir los partidos durante varias horas desde teléfonos celulares, tabletas o computadoras puede provocar lesiones en la zona cervical.

Según informó Agencia Andina, los médicos prevén un incremento de consultas por cervicalgia durante los 39 días que durará la competencia deportiva, debido al tiempo prolongado que los hinchas permanecerán observando transmisiones desde dispositivos electrónicos.

La cervicalgia es un dolor localizado en la región del cuello que puede afectar músculos, ligamentos, articulaciones y estructuras óseas. Aunque en muchos casos tiene un origen muscular, también puede estar relacionada con problemas más complejos que requieren evaluación médica especializada.

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Un aficionado mira un partido de fútbol del Mundial en vivo a través de la pantalla de su smartphone, mostrando la experiencia del deporte móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de la mala postura

El doctor Antero Caballero, médico traumatólogo del Hospital Almenara, explicó que la cabeza humana tiene un peso aproximado de entre seis y siete kilos. Sin embargo, cuando una persona inclina el cuello para observar la pantalla de un celular, la carga que soporta la columna cervical aumenta considerablemente.

De acuerdo con el especialista, al inclinar la cabeza hasta 60 grados para mirar un dispositivo móvil, la presión ejercida sobre el cuello puede alcanzar los 30 kilos, multiplicando varias veces el peso normal que soportan las vértebras cervicales.

Esta sobrecarga afecta especialmente los discos cervicales C5-C6 y C6-C7, estructuras fundamentales para la movilidad y estabilidad del cuello. Como consecuencia, los músculos trapecios deben realizar un esfuerzo adicional para sostener la cabeza, generando fatiga muscular, tensión y dolor.

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Una radiografía lateral de la columna cervical muestra gráficamente lesiones discales entre las vértebras C5-C6 y C6-C7, resaltadas con colores para una mejor identificación médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una afección muy frecuente

Los especialistas señalaron que la cervicalgia se ha convertido en una de las causas más frecuentes de atención médica en el país. Actualmente ocupa el cuarto lugar entre los motivos de consulta relacionados con problemas musculoesqueléticos.

Asimismo, el doctor Caballero indicó que aproximadamente el 70 % de la población experimentará algún episodio de dolor cervical a lo largo de su vida. Esta cifra ha aumentado en los últimos años debido al uso intensivo de teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras.

La expansión del trabajo remoto, el entretenimiento digital y el consumo de contenido desde dispositivos móviles han contribuido a que las personas pasen más horas con la cabeza inclinada, una postura que incrementa el desgaste de la columna cervical y favorece la aparición de molestias persistentes.

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Un joven experimenta dolor de cuello, representado gráficamente con una advertencia roja, debido a la postura prolongada al ver un partido de fútbol en su teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones durante el Mundial

Ante el inicio del Mundial 2026, EsSalud recomendó adoptar hábitos que ayuden a proteger la salud cervical durante la visualización de los encuentros deportivos.

Entre las principales recomendaciones figura mantener las pantallas a la altura de los ojos para evitar flexionar el cuello durante largos periodos. También se aconseja cambiar de posición con frecuencia y evitar permanecer inmóvil durante todo el partido.

Los especialistas sugieren además aprovechar los entretiempos o las pausas de la transmisión para realizar pausas activas cada 50 o 60 minutos. Estos descansos deben incluir ejercicios de estiramiento y fortalecimiento de la musculatura cervical.

Funcionarios de EsSalud fallecidos continuaron cobrando sueldos y pensiones | Foto: ComexPerú

¿Cómo prevenir lesiones en el cuello?

El traumatólogo explicó que el uso inadecuado de monitores ubicados por encima o por debajo del nivel visual puede agravar la presión sobre las vértebras cervicales. Del mismo modo, cualquier actividad que obligue a mantener una postura forzada durante varias horas aumenta el riesgo de lesiones.

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Por ello, EsSalud exhortó a los aficionados a prestar atención a su postura no solo durante los partidos del Mundial 2026, sino también en sus actividades cotidianas y laborales. Mantener hábitos ergonómicos adecuados puede ayudar a prevenir futuras complicaciones en la columna vertebral.

Una ilustración muestra a una persona sufriendo dolor de cuello, indicado por círculos rojos, mientras mira un partido de fútbol en su teléfono móvil, destacando los riesgos del uso prolongado de dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución remarcó que la adopción de medidas preventivas es fundamental para disfrutar de la fiesta deportiva sin afectar la salud, especialmente en un contexto donde millones de personas seguirán los encuentros desde dispositivos móviles durante varias semanas consecutivas.