Moción de suspensión contra Pedro Castillo está lista según congresista Esdras Medina

De aprobarse propuestas de Esdras Medina, Pedro Castillo sería suspendido del cargo por doce meses.

El Congreso pone en marcha un nuevo intento de pausar las funciones del presidente Pedro Castillo. Esta vez el congresista Esdras Medina ha anunciado que impulsará una nueva moción para suspender del cargo al jefe de Estado durante doce meses. El parlamentario señaló que espera que durante ese tiempo, el mandatario ejerza su defensa ante la denuncia presentada por el Ministerio Público.

“Cada congresista tiene la facultad de buscar una alternativa de solución al entrampamiento político”, indicó Medina en conversación con Canal N. Este resaltó que durante su encuentro con la misión de la OEA constató que dicha organización espera que se respeten los procedimientos constitucionales, es así que optó por impulsar la moción de suspensión. El parlamentario empezará con el proceso de recolección de firmas.

Medina señaló que en la moción anterior mencionó los cuestionamientos contra Pedro Castillo por su tesis de maestría, pero al ser un tema abordado por el Ministerio Público ha quedado fuera del nuevo documento. “Estamos dando un procedimiento constitucional. Ahora queda ver quiénes se unen. Ahora vamos a convocar a los congresistas que deseen”, dijo mostrando el documento que cuenta por ahora solo con la firma del parlamentario.

Esdras Medina es miembro de la bancada de Somos Perú.

El documento que se presentará hace mención al artículo 114 de la Constitución Política del Perú, el mismo que señala que “el ejercicio de la presidencia de la República se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso o hallarse éste sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución”.

La suspensión depende del Pleno. No es un procedimiento regulado, pero se estima en la oposición que debería ser una moción similar al de la vacancia. Sin embargo, solo se requerirían 66 votos, según la interpretación manejada por el bloque opositor. Podría llevarse a cabo en diciembre o enero de 2023. Lo que se requiere es aprobar un proyecto que regule el proceso en la Comisión de Constitución y el Pleno. Sin embargo, el proyecto que regula el proceso puede ser observado por el Ejecutivo y su aprobación se dilataría.

“Este sería un camino para llegar a un punto de entendimiento, un destrabamiento político para ayudar a salir a nuestro país del momento que estamos viviendo”, añadió Medina tras mencionarse el prolongado intento de la oposición de conseguir firmas para una tercera moción de vacancia. Si bien se cuentan con las necesarias para iniciar el trámite, se espera conseguir 87 para asegurar la votación final.

Esdras Medina iniciará con el proceso de recolección de firmas para la moción de suspensión.

Moción anunciada

Esdras Medina había anunciado días atrás que tenía lista la moción que hoy busca firmas. Tras su salida de la reunión con los miembros de la delegación de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), indicó que están trabajando para seguir con los procedimientos parlamentarios para acabar con la crisis política.

“Como congresista, en la bancada ya tenemos preparada una moción de suspensión, porque es lo correcto para no romper el procedimiento”, manifestó. En esa línea, el legislador también evitó responder por qué su bancada no ha firmado la moción de vacancia que es impulsada por el no agrupado Edward Málaga contra el jefe de Estado.

“Siguiendo el procedimiento para solicitar y presentar una moción suficientes son 26 firmas y hay que preocuparse para que los que han firmado realmente lo voten. Vamos a esperar lo que sucede, pero tenemos una decisión ya planteada y decidida”, comentó.

SEGUIR LEYENDO