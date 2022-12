Pedro Castillo: “Afrontaré una tercera moción de vacancia basada en dichos de terceros”

A través de un pronunciamiento, el presidente Pedro Castillo se pronunció ante las últimas revelaciones que hizo el ex jefe de la DINI, José Fernández Latorre y aseguró que todo lo dicho es falso y ratificó su inocencia.

El presidente Pedro Castillo indicó anteriormente que nunca ha existido el llamado 'Gabinete en la sombra'. (Andina)

A pocas horas de iniciarse el debate en el Congreso de la República para definir o no la vacancia presidencial, el mandatario peruano se refirió a dichas acusaciones y mencionó que es un hombre honesto y que ese ejemplo fue dejado por sus padres.

“A lo largo de los 17 meses que lleva mi gestión, cierto sector del Parlamento tuvo como único punto en su agenda vacarme del cargo porque nunca aceptaron los resultados de una elección que ustedes definieron con su voto. Mañana afrontaré una tercera moción de vacancia basada en dichos de terceros que para rebajar sus penas, por los presuntos actos cometidos abusando de mi confianza, intentan involucrarme sin pruebas”, dijo Castillo Terrones.

Inexperiencia de Pedro Castillo

Algo que remarcó el jefe de Estado es que su inexperiencia en conducir al Perú le está pasando factura, pues considera que ese ha sido su único error y consideró que esto es parte de una campaña sucia en su contra para sacarlo del poder.

Te puede interesar: Lilia Paredes niega que su esposo, el presidente Pedro Castillo, la haya agredido

“A horas de debatirse una nueva moción de vacancia en mi contra, me presentó ante ustedes, compatriotas, a quienes me debo, para ratificar una vez más que no soy corrupto ni mancharía jamás el buen apellido de mis honestos y ejemplares padres”, manifestó.

“Ratifico que jamás le he robado ni un solo sol a mi patria, ni ayer, ni hoy, ni nunca. Soy honesto, un hombre del campo que está pagando errores por su inexperiencia, pero que nunca ha cometido delito alguno. De los terceros que se encargue la justicia, pero yo estaré aquí al frente para decirles la única verdad: no soy corrupto y lo ratificaré siempre”, añadió.

Demócrata que respeta la CPP

Durante su alocución, el mandatario Pedro Castillo manifestó ser un demócrata que defiende lo estipulado en la Constitución Política del Perú y que pese a los poderes que quieres destituirlo, él siempre defenderá la voz del pueblo.

“Mañana ante el Parlamento ejerceremos el derecho a la defensa que la Constitución nos confiere porque soy respetuoso de los procesos y no de los atropellos de los que soy víctima. Quiero reiterar que soy un demócrata que respeta la Constitución, la institucionalidad, el debido proceso, el estado de derecho y el equilibrio de poderes”, sostuvo.

¿Qué dijo el ex jefe de la DINI contra Castillo?

El último martes, José Fernández Latorre, ex jefe de la Dirección Nacional de Investigación (DINI) reveló que Pedro Castillo conocía de las irregularidades que cometían sus sobrinos y que pese a estar advertido, el presidente no hizo nada por detener los presuntos actos de corrupción.

El exfuncionario indicó que Rubdel Oblitas Paredes, sobrino del jefe de Estado, solicitó una fuerte cantidad de dinero para pagar a un medio de comunicación y así no saliera un reportaje en contra de su tío.

José Fernández Latorre solicita garantías para su vida luego de involucrar a Pedro Castillo

Mira aquí: Rubdel Oblitas y la injerencia que tenía en el Gobierno de Pedro Castillo, según el exjefe de la DINI

“Este señor llega a mi oficina acompañada del señor Walter Ayala [exministro de Defensa], el señor Henry Shimabukuro. Lo vi con una postura de soberbia o pensaba que al frente tenía a un director de esos que agachan la cabeza. Me pidió 100 mil soles, porque dijo que tenía que arreglar un reportaje sobre su tío y que los necesitaba de manera urgente”, precisó.

“A mí, el señor Rudbel Oblitas me ha solicitado dinero. No ha venido un tercero para decir que viene de parte de Rudbel Oblitas, no. Él ha venido directamente a mi despacho”, añadió.

SEGUIR LEYENDO