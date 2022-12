José Fernández Latorre solicita garantías para su vida luego de involucrar a Castillo en presuntos hechos ilícitos

José Fernández Latorre solicita garantías para su vida luego de involucrar a Pedro Castillo

José Fernández Latorre, ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), se pronunció esta mañana sobre los presuntos hechos de corrupción en los que estaría involucrado el presidente Pedro Castillo.

Además, el exfuncionario aseguró que el jefe de Estado conocía de los sobornos y las irregularidades que realizaban sus sobrinos y que, a pesar de ser advertido, no hacía nada por detenerlos.

Al terminar con sus revelaciones, José Fernández Latorre pidió garantías para su vida, ya que indicó que en su poder tiene el respaldo físico para comprobar todo lo que ha dicho, pues tiene grabaciones y audios muy comprometedores.

En declaraciones a Panamericana, Fernández Latorre reveló que, en su condición de jefe de la DINI, informó oportunamente de estos hechos que estaban sucediendo en relación con sus sobrinos. “Yo le di a conocer al presidente sobre actos de corrupción que venían cometiendo funcionarios a través de sus sobrinos: Jaime Vásquez y Fray [Vásquez]”, precisó.

“De estos hechos y otros que amenazaban la seguridad nacional se le ha dado a conocer al presidente”, agregó.

Ex jefe de la DINI contó detalles que involucrarían a Pedro Castillo

Irregularidades de los sobrinos de Pedro Castillo

José Fernández Latorre, ex jefe de la DINI, acusó a Rubdel Oblitas Paredes, otro de los sobrinos del presidente Pedro Castillo, de haberle solicitado dinero para evitar la emisión de un reportaje y contratar a un asesor de inteligencia ruso.

“Este señor llega a mi oficina acompañada del señor Walter Ayala [exministro de Defensa], el señor Henry Shimabukuro. Lo vi con una postura de soberbia o pensaba que al frente tenía a un director de esos que agachan la cabeza. Me pidió 100 mil soles, porque dijo que tenía que arreglar un reportaje sobre su tío y que los necesitaba de manera urgente”, precisó.

“A mí, el señor Rudbel Oblitas me ha solicitado dinero. No ha venido un tercero para decir que viene de parte de Rudbel Oblitas, no. Él ha venido directamente a mi despacho”, añadió.

Según contó Fernández Latorre, la contratación del asesor de inteligencia ruso iba a ser para que este “gestione una donación de 30 millones de dólares” y que el dinero sería devuelto una vez se concrete la transacción.

“Soy temperamental, me paré con palabras fuertes y le dije que no atendería su solicitud y que vayan por donde han regresado. Volteé a ver a Walter Ayala y le dije: “Yo te presenté y has tenido el honor de ser ministro, ¿y me traes a este individuo a pedir lo que está pidiendo?”, aseveró.

Fuga de Juan Silva

Durante la entrevista que el ex jefe de la DINI concedió, reveló que “el plan era sacar del país” al prófugo Juan Silva, ex titular del MTC.

“De acuerdo a lo que he escuchado en el audio, de la versión que escuché de la persona, estaría fuera (del país) junto a Fray Vásquez (sobrino de Pedro Castillo)”, precisó.

“La información que me brindan es cómo habrían sustraído a los sobrinos (del mandatario) de la acción de la justicia, pero muy sabios ellos querían atribuirle esa responsabilidad a la DINI. Pero allí está muy claro quiénes han contribuido para eso”, indicó tras exponer un audio donde dialogaba con el ex asesor Beder Camacho.

