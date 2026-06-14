Perú

Del cerro San Cristóbal al Estadio Azteca: Clíver Huamán, Pol Deportes, celebra su llegada a México y Estados Unidos para cubrir el Mundial 2026

El joven peruano que se volvió viral por narrar la final de la Copa Libertadores desde Lima apareció en la señal de Telemundo y forma parte de la cobertura del torneo junto a Santi Lesmes para 'Arriba mi gente'

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En plena transmisión desde el Estadio Azteca, los presentadores de Telemundo sorprenden al joven periodista peruano, Cliver Huamán 'Pol Deportes', cumpliéndole el sueño de asistir a la inauguración de la Copa Mundial 2026. Video: Telemundo

Lo que comenzó con un teléfono celular y un trípode en lo alto de un cerro de Lima llegó hasta el Estadio Azteca de Ciudad de México. Clíver Huamán, conocido en redes sociales como ‘Pol Deportes’, aterrizó en México para cubrir su primer Mundial de Fútbol junto al conductor Santi Lesmes, con quienes transmiten los detalles del torneo para el programa ‘Arriba mi gente’.

La experiencia lo desbordó desde el primer momento. “Este viaje ha sido uno de los mejores viajes de mi vida”, declaró el joven peruano. La presencia de Huamán en el evento fue una de las historias más comentadas en los exteriores del estadio. Lo que más lo sorprendió no fue la magnitud del torneo, sino el reconocimiento que recibió de aficionados de distintos países.

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Diptíco: joven sonriente con brazos cruzados. Izquierda: frente al Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México. Derecha: en calle nocturna con linternas rojas
Telemundo incorporó a Pol Deportes a la cobertura del Mundial 2026 después de que Carlos Calderón lo invitara en vivo a sumarse al equipo.

Seguidores de México, Guatemala, Colombia, Bolivia, Chile y España se acercaron a pedirle fotografías y saludarlo. “No, la verdad, yo no pensaba, pero me sorprendieron”, confesó al ser consultado sobre si esperaba ese recibimiento. Un aficionado mexicano que lo cruzó dentro del estadio lo identificó de inmediato: “Tú eres el que salió en la Final de la Libertadores. Qué padre, sí te conocemos acá en México”, le dijo.

De un cerro en Lima al Estadio Azteca

La historia de Huamán arrancó en noviembre de 2025, cuando el joven —que en ese momento tenía 15 años— no pudo conseguir una acreditación para ingresar al estadio a cubrir la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. Lejos de rendirse, subió al cerro San Cristóbal con su celular y un trípode y transmitió el partido desde allí, narrando el encuentro en el que Flamengo venció 1-0.

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Un joven sonriente con traje oscuro y corbata burdeos posa para la cámara en un estadio de fútbol lleno de aficionados con camisetas verdes de México
Pol Deportes fue reconocido por aficionados de México, Guatemala, Colombia, Bolivia, Chile y España en el Estadio Azteca durante la cobertura del Mundial.

El video se viralizó en cuestión de horas y lo convirtió en un fenómeno digital en toda América Latina. A partir de ese momento, su carrera tomó un rumbo inesperado. Debutó como comentarista en la televisión peruana, viajó a España para narrar el partido entre Real Madrid y Manchester City por la Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu, recibió apoyo para estudiar periodismo en Madrid y conoció a Lionel Messi durante un amistoso frente a Alianza Lima, de acuerdo con Latinus.

Finalmente, el conductor Carlos Calderón lo sorprendió en vivo durante una transmisión de Telemundo con la invitación oficial para unirse al equipo de cobertura del Mundial 2026. “Pol, vas a ser parte del Mundial aquí con nosotros en Telemundo. Eres un hombre muy valiente y muy talentoso. Chicos de tu edad, como dices, sí se cumplen los sueños”, le dijo Calderón en esa ocasión.

Un hombre con camiseta de México junto a Clíver Huamán, quien sostiene un micrófono de Telemundo, en un evento en la Ciudad de México
Clíver Huamán, conocido como Pol Deportes, llegó a México para cubrir el Mundial de Fútbol junto a Santi Lesmes para el programa Arriba mi gente.

La sorpresa a su madre antes del viaje

Días antes de partir a México, Huamán protagonizó otro momento que emocionó a sus seguidores. El joven sorprendió a su madre, Liliana Machuca, con una lavadora como regalo de cumpleaños, en un gesto que describió como un símbolo de gratitud por el esfuerzo de ella durante toda su vida.

La celebración también sirvió como despedida familiar antes del viaje. El periodista Fernando Díaz le dedicó unas palabras públicas: “Todo lo mejor en este viaje y cobertura mundialista. Aprovecha cada segundo siempre con esa humildad y agradecimiento a tus padres. Ya eres un embajador peruano en la Copa del Mundo”, escribió.

Un joven con camisa beige y vaqueros cubre los ojos de una mujer con blusa roja y cárdigan azul claro, sonriendo. Otro hombre los observa detrás
Pol Deportes celebra el cumpleaños de su madre cubriendo sus ojos para una emotiva sorpresa, mientras otro hombre los observa detrás.

En México, en Telemundo y rumbo a Estados Unidos

Durante su estadía en Ciudad de México, Huamán recorrió los exteriores del estadio con Lesmes desde temprano, entrevistó a aficionados, recogió pronósticos y mostró el ambiente previo a la inauguración. Además, apareció en el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo, donde los conductores reconocieron su trayectoria y le entregaron entradas para asistir a la ceremonia inaugural del torneo.

Acompaña al joven reportero de 'Pol Deportes' en su emocionante viaje a México para cubrir el Mundial. Desde el avión, anuncia su aventura y al llegar, se lleva la increíble sorpresa de ser reconocido por los hinchas mexicanos. Video: Instagram Pol Deportes / Latina 'Arriba mi gente'

Tras la jornada inaugural, Huamán y Lesmes viajaron a Estados Unidos para continuar la cobertura. Desde Orlando, el joven compartió en sus redes sociales: “Vine para cubrir el Mundial y seguir creciendo como creador de contenido de fútbol. Cada paso, cada historia y cada imagen forman parte de un sueño que poco a poco se hace realidad”. El lunes tiene previsto cubrir el partido entre España y Cabo Verde.

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