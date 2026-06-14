Fixture de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026: fechas, rivales y partidos de la ‘bicolor’ en el torneo.

La selección peruana de vóley ya tiene definidos a sus rivales y el calendario para su primer torneo oficial de la temporada. El equipo nacional será anfitrión en la segunda edición de la Copa Sudamericana, anteriormente denominada Copa América, que se disputará en julio.
Según informó Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Perú integrará el Grupo A junto a Brasil, Chile y Bolivia. Los duelos ante brasileñas y chilenas serán clave en la lucha por la clasificación.
El Grupo B está compuesto por Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela. Esta serie se perfila como la más competitiva de la edición, ya que la única selección con menor rodaje es la ecuatoriana, que ha tenido poca actividad en torneos recientes en comparación con sus rivales.
PUBLICIDAD
Por otro lado, Brasil, rival de Perú en la fase de grupos, no presentará a su equipo titular debido a su participación en la Liga de Naciones (VNL). A pesar de ello, la selección brasileña cuenta con un plantel alternativo de alto nivel y continúa siendo un adversario exigente.
Fechas de los partidos de Perú
La selección dirigida por Antonio Rizola iniciará su participación en la Copa Sudamericana enfrentando a Chile en un clásico regional. Posteriormente, se medirá ante Brasil, uno de los rivales más exigentes de la serie. Cerrará la fase de grupos con el partido frente a Bolivia.
- Fecha 1: Chile vs Perú (22 de julio)
- Fecha 2: Brasil vs Perú (23 de julio)
- Fecha 3: Perú vs Bolivia (24 de julio)
Fixture completo de la Copa Sudamericana de vóley 2026
Fecha 1
22 de julio
- Argentina vs Ecuador
- Brasil vs Bolivia
- Colombia vs Venezuela
- Perú vs Chile
Fecha 2
23 de julio
- Colombia vs Ecuador
- Chile vs Bolivia
- Argentina vs Venezuela
- Brasil vs Perú
Fecha 3
24 de julio
- Venezuela vs Ecuador
- Brasil vs Chile
- Argentina vs Colombia
- Perú vs Bolivia
Las semifinales y los partidos para definir las posiciones restantes se jugarán el 25 de julio. La final, así como los encuentros por los puestos del quinto al octavo lugar, tendrán lugar el 26 de julio.
PUBLICIDAD
¿Por qué es importante la Copa Sudamericana?
Más allá de la condición de local y el respaldo del público en el Polideportivo Lucha Fuentes, Perú se juega en la Copa Sudamericana la posibilidad de acceder al Campeonato Sudamericano, instancia clave para pelear por un lugar en el Mundial de vóley.
En este torneo, cuatro selecciones avanzarán al certamen clasificatorio. Sin embargo, Brasil, como anfitrión, y Argentina, por ranking, ya tienen asegurada su presencia.
Así, la selección peruana deberá disputar una de las cuatro plazas disponibles ante Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Chile. Esto añade presión al equipo dirigido por Antonio Rizola, que busca regresar a una cita mundialista.
PUBLICIDAD
¿Dónde ver la Copa Sudamericana de vóley 2026?
Latina TV será el único canal encargado de transmitir la Copa Sudamericana en Perú. La señal estará disponible en televisión abierta a través del canal 2 y en alta definición por el canal 702 HD. Por el momento, la empresa no ha confirmado si la transmisión también estará habilitada en su página web y aplicación, como ocurre con la Liga Peruana de Vóley.
Más Noticias
Haití 0-1 Escocia EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Grupo C del Mundial 2026
Haitianos y escoceses pondrán en marcha su participación en la Copa del Mundo con un partido clave para sus aspiraciones. Revisa todos los detalles y sigue las incidencias en directo
Resultados de la fecha 1 de la Copa de la Liga peruana 2026 HOY: así van los partidos de la Liga 1 y Liga 2
Universitario y Sporting Cristal ya disputaron su encuentro por la primera jornada. Alianza Lima hará lo propio este domingo ante César Vallejo
Ignacio Buse se entrenó con el argentino Francisco Cerúndolo en la previa de su debut en el ATP 500 de Queen’s
El tenista nacional se va poniendo a punto de cara a su estreno sobre el césped londinense, donde tendrá un duro debut frente al español Rafa Jódar
Universitario y Atlético Andahuaylas avanzan a semifinales del Apertura de la Liga Femenina 2026 y esperan la definición de los ‘play-offs’
Las ‘cremas’ terminaron la fase regular en el primer lugar e invictas. Las de Apurímac firmaron la gran sorpresa del torneo en su primera temporada en primera división. No habrá final entre ‘U’ y Alianza Lima por primera vez desde 2023
Carlos Zambrano ve cumplido un sueño: jugó al lado de su hijo en el debut de Sport Boys en la Copa de la Liga 2026, aunque luego fue expulsado
El ‘León’ ha logrado compartir espacio dentro de una cancha de fútbol al lado de Luciano Zambrano, quien entró de cambio ante la U. San Martín. Hecho anecdótico: su padre vio la roja sobre el final
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD