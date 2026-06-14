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Fixture de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026: fechas, rivales y partidos de la ‘bicolor’ en el torneo

Gino Vegas, presidente de la FPV, confirmó el calendario del equipo de Antonio Rizola, donde luchará por una clasificación al próximo Mundial

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La 'bicolor' será local en el primer torneo oficial de vóley. Créditos: Latina / Youtube.

La selección peruana de vóley ya tiene definidos a sus rivales y el calendario para su primer torneo oficial de la temporada. El equipo nacional será anfitrión en la segunda edición de la Copa Sudamericana, anteriormente denominada Copa América, que se disputará en julio.

Según informó Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), Perú integrará el Grupo A junto a Brasil, Chile y Bolivia. Los duelos ante brasileñas y chilenas serán clave en la lucha por la clasificación.

El Grupo B está compuesto por Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela. Esta serie se perfila como la más competitiva de la edición, ya que la única selección con menor rodaje es la ecuatoriana, que ha tenido poca actividad en torneos recientes en comparación con sus rivales.

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Por otro lado, Brasil, rival de Perú en la fase de grupos, no presentará a su equipo titular debido a su participación en la Liga de Naciones (VNL). A pesar de ello, la selección brasileña cuenta con un plantel alternativo de alto nivel y continúa siendo un adversario exigente.

Fixture de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026: fechas, rivales y partidos de la ‘bicolor’ en el torneo.
Fixture de Perú en la Copa Sudamericana de vóley 2026: fechas, rivales y partidos de la ‘bicolor’ en el torneo.

Fechas de los partidos de Perú

La selección dirigida por Antonio Rizola iniciará su participación en la Copa Sudamericana enfrentando a Chile en un clásico regional. Posteriormente, se medirá ante Brasil, uno de los rivales más exigentes de la serie. Cerrará la fase de grupos con el partido frente a Bolivia.

- Fecha 1: Chile vs Perú (22 de julio)

- Fecha 2: Brasil vs Perú (23 de julio)

- Fecha 3: Perú vs Bolivia (24 de julio)

Fixture completo de la Copa Sudamericana de vóley 2026

Fecha 1

22 de julio

- Argentina vs Ecuador

- Brasil vs Bolivia

- Colombia vs Venezuela

- Perú vs Chile

Fecha 2

23 de julio

- Colombia vs Ecuador

- Chile vs Bolivia

- Argentina vs Venezuela

- Brasil vs Perú

Fecha 3

24 de julio

- Venezuela vs Ecuador

- Brasil vs Chile

- Argentina vs Colombia

- Perú vs Bolivia

Las semifinales y los partidos para definir las posiciones restantes se jugarán el 25 de julio. La final, así como los encuentros por los puestos del quinto al octavo lugar, tendrán lugar el 26 de julio.

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Fixture de la Copa Sudamericana de vóley 2026.
Fixture de la Copa Sudamericana de vóley 2026. Créditos: Latina / Youtube.

¿Por qué es importante la Copa Sudamericana?

Más allá de la condición de local y el respaldo del público en el Polideportivo Lucha Fuentes, Perú se juega en la Copa Sudamericana la posibilidad de acceder al Campeonato Sudamericano, instancia clave para pelear por un lugar en el Mundial de vóley.

En este torneo, cuatro selecciones avanzarán al certamen clasificatorio. Sin embargo, Brasil, como anfitrión, y Argentina, por ranking, ya tienen asegurada su presencia.

Así, la selección peruana deberá disputar una de las cuatro plazas disponibles ante Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Chile. Esto añade presión al equipo dirigido por Antonio Rizola, que busca regresar a una cita mundialista.

¿Dónde ver la Copa Sudamericana de vóley 2026?

Latina TV será el único canal encargado de transmitir la Copa Sudamericana en Perú. La señal estará disponible en televisión abierta a través del canal 2 y en alta definición por el canal 702 HD. Por el momento, la empresa no ha confirmado si la transmisión también estará habilitada en su página web y aplicación, como ocurre con la Liga Peruana de Vóley.

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