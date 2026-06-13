Fabio Agostini pide apoyo para Shirley Arica en la final de ‘La Granja VIP’ tras ganar ‘La Casa de los Famosos’: “Vamos a apoyarla”

Fabio Agostini pidió votos en Instagram para Shirley Arica en la final de 'La Granja VIP' horas después de ganar 'La Casa de los Famosos 6'.

Las alegrías de su victoria en ‘La Casa de los Famosos 6’ todavía siguen, pero Fabio Agostini no perdió el tiempo en pedir votos para otra finalista. El modelo español, que el jueves 11 de junio se coronó campeón del reality de Telemundo tras 115 días de encierro y se llevó un premio de US$200 000, utilizó sus redes sociales este sábado para pedir apoyo a favor de Shirley Arica, quien está en la gran final de ‘La Granja VIP Perú’.

“Atención, gente de Perú, hoy es la final de ‘La Granja VIP’ y tenemos que ayudar todos a mi amiga Shirley Arica para que gane el programa porque es la chica que se lo merece. Vamos a apoyarla, fuerza Perú”, publicó en su cuenta de Instagram.

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El llamado de Agostini llegó a horas de que Panamericana Televisión esté por transmitir la gala final del reality de convivencia, donde Arica es la única representante del Team Víboras entre los cinco finalistas. Los otros cuatro —Pamela López, Paul Michael, Mónica Torres y Gabriela Herrera— provienen del Team Reales.

El influencer Fabio Agostini se dirige a toda la gente de Perú para pedir su apoyo incondicional para su amiga Shirley Arica en la gran final del reality 'La Granja VIP'. Video: Instagram Fabio Agostini

El Team Víboras se movilizó en bloque

El respaldo de Agostini coincidió con una reunión del Team Víboras que se realizó el viernes 12 de junio, donde los exparticipantes del grupo celebraron el pase de Arica a la final y pidieron a sus seguidores que la apoyaran con sus votos. Entre los presentes estuvo el actor argentino Pablo Heredia, quien no pudo contener la emoción al ver a su amiga a un paso de ganar los S/ 100 000 del premio.

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Samahara Lobatón, eliminada semanas atrás, también había expresado públicamente su convicción de que Arica sería la ganadora de la temporada. La movilización del equipo tiene un peso simbólico particular: Arica fue la única integrante del Team Víboras en llegar a la final, mientras que sus excompañeros fueron saliendo semana a semana. Su permanencia en el juego se convirtió en uno de los relatos más comentados de la temporada.

Quién es Fabio Agostini y qué ganó esta semana

Fabio Agostini nació en Las Palmas de Gran Canaria, España, y construyó su carrera televisiva en Latinoamérica tras abandonar el fútbol profesional a los 19 años por una lesión. Su trayectoria en realities incluye participaciones en ‘Calle 7’ en Ecuador, ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’ en el Perú, y ‘Tierra Brava’ en Chile, donde también obtuvo una victoria.

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En ‘La Casa de los Famosos 6’, el español se impuso en la votación final a la dominicana Celinee Santos, quien fue segunda, y a Luis Coronel, que quedó tercero. El resultado lo convirtió, según se destacó en la transmisión de Telemundo, en el primer español en ganar el reality. Magaly Medina elogió el triunfo en su programa y señaló que Agostini “conquistó el corazón de hombres y mujeres” gracias a su carisma y estrategia.

Fabio Agostini conquista La Casa de los Famosos 6 y agradece el apoyo de peruanos y chilenos. Captura: IG Fabio Agostini.

Tras conocerse el resultado, figuras del espectáculo peruano como Nicola Porcella, Rosángela Espinoza y Michelle Soifer le enviaron mensajes de felicitación en redes sociales. Porcella escribió “El galáctico!!!”, mientras que Soifer comentó “El mejor”.

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Agostini ya reveló sus planes para el premio: un viaje de descanso a Puerto Rico y República Dominicana con sus hermanos, y la inversión del resto en activos. “Todo esto gracias al público, hermanos peruanos y chilenos que siempre estuvieron conmigo. Sin ustedes no llegaba ni a la esquina. Los amo”, declaró en Telemundo.

La trayectoria de Shirley Arica en ‘La Granja VIP’

La participación de Shirley Arica en el reality fue una de las más intensas de la temporada. Conocida como ‘La Indomable’, la modelo protagonizó enfrentamientos con Gabriela Herrera, tuvo un tenso reencuentro con su expareja Diego Chávarri y llegó a renunciar públicamente al programa tras una discusión con Paul Michael en la que sintió que sus palabras aludían a su salud mental.

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Estos son los cinco finalistas de ‘La Granja VIP’. IG

Después de conversar con la producción, regresó. “Por algo me dicen la reina de los realities”, declaró al reincorporarse. Durante la jornada electoral del 7 de junio, Arica fue recibida por cientos de seguidores con pancartas y sombreros rosados, y vivió uno de los momentos más comentados de la temporada cuando Pablo Heredia apareció entre la multitud y le dio un beso frente a todos los presentes. La gala final de ‘La Granja VIP’ se transmite este sábado 13 de junio a las 8:00 p.m. por Panamericana Televisión.