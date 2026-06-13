Gran final de ‘La Granja VIP’: a qué hora empieza, dónde verla y las tres formas de votar por tu finalista favorito

Después de 13 semanas de pruebas, alianzas y conflictos, los cinco finalistas lo dejan todo para convertirse en el gran ganador de 'La Granja VIP' y llevarse los 100 000 soles. La decisión final está en las manos de público para elegir entre Shirley Arica, Pamela López, Paul Michael, Gabriela Herrera y Mónica Torres. Video: Panamericana Televisión / La Granja VIP

La primera temporada de ‘La Granja VIP’ llega a su fin este sábado 13 de junio con una gala en la que se conocerá al ganador de los S/100 000 en juego. Después de casi tres meses de convivencia, pruebas y eliminaciones, cinco participantes disputarán el título esta noche: Paul Michael, Pamela López, Shirley Arica, Mónica Torres y Gabriela Herrera.

La transmisión comenzará esta noche por la señal de Panamericana Televisión, Canal 5, con la conducción de Ethel Pozo y Adolfo Aguilar. También estarán presentes los panelistas y críticos de esta primera temporada: Mariella Zanetti, Samuel Suárez y Flor Ortola.

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A qué hora empieza y dónde ver la final

La gran final se transmite este sábado 13 de junio a las 8:00 p.m. (hora de Lima, Perú) por Panamericana Televisión. El programa también puede seguirse a través del canal de YouTube oficial de Panamericana TV y en las plataformas digitales del canal, donde la señal está disponible en directo para quienes no cuenten con televisión por cable o señal abierta.

Cómo se elegirá al ganador

El resultado final dependerá del voto del público. Las votaciones están habilitadas desde el lunes 8 de junio y se acumulan hasta el momento del anuncio en la gala del sábado. Para votar, los usuarios deben ingresar a la página oficial de votaciones de ‘La Granja VIP Perú’, registrarse o iniciar sesión con sus datos y seleccionar al participante que desean apoyar.

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Las votaciones de La Granja VIP Perú están habilitadas desde el 8 de junio en la página oficial del reality con opciones Peón, Granjero y Capataz.

La plataforma ofrece tres categorías de voto: Peón (10 votos gratuitos por día), Granjero (100 votos por S/ 4.99) y Capataz (S/ 10.00). El participante que acumule más votos del público al cierre de la votación será el ganador de la primera temporada y recibirá el premio de S/ 100 000.

Según explicaron Ethel Pozo y Adolfo Aguilar, dentro de la primera parte del programa se empezará a ir conociendo al quinto lugar, luego al cuarto puesto y así sucesivamente hasta dar el nombre del ganador.

Cómo llegaron los cinco finalistas

Paul Michael fue el primero en asegurar su lugar en la final al ganar la competencia de apertura de la semana decisiva, lo que también le otorgó el título de último capataz del reality con inmunidad total hasta la gala del sábado. Mónica Torres clasificó el 10 de junio tras superar una prueba de rompecabezas. Pamela López se convirtió en la tercera finalista al ser la participante con menor cantidad de votos en contra por parte de sus compañeros en el careo de nominación.

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Shirley Arica y Gabriela Herrera completaron el quinteto tras imponerse en la votación del público frente al primo de Jefferson Farfán el viernes 12 de junio, un día antes de la gran final. Cri Cri fue el último eliminado del programa, quedando en sexto lugar, el mismo viernes 12 de junio, al no reunir el respaldo suficiente del público en la placa de eliminación que reunió a los tres participantes.

Los protagonistas de "La Granja VIP" posan sonrientes en el escenario durante la anticipada Gran Final del popular reality show. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El formato y los equipos de la temporada

‘La Granja VIP’ se estrenó el 16 de marzo de 2026 con 16 participantes que se fueron dividiendo en dos equipos: el Team Víboras y el Team Reales. De los cinco finalistas, cuatro provienen del Team Reales —López, Michael, Torres y Herrera— mientras que Arica es la única representante del Team Víboras que llegó hasta esta instancia.

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A lo largo de la temporada, el programa registró múltiples polémicas, repechajes y regresos. Pati Lorena, Renato Rossini Jr. y Celine Aguirre fueron eliminados, regresaron por repechaje y volvieron a salir. También hubo bajas por razones médicas, como la de Yiddá Eslava, quien abandonó el programa tras una crisis de epilepsia.

Una imagen compuesta muestra los rostros de los 12 participantes confirmados para la nueva temporada de La Granja VIP Perú. (La Granja VIP )

Otros de los participantes que también fueron eliminados son: Samahara Lobatón, La Mackyna (primer eliminado), Melissa Klug, Miguel Vergara, Jesús Barco y Pablo Heredia.

La relación entre Pamela López y Paul Michael fue el hilo conductor de gran parte de la narrativa de la temporada, con discusiones, reconciliaciones y la intervención reiterada de la psicóloga del programa. El reality se emitió de lunes a viernes a las 7:00 p.m. y los sábados a las 8:00 p.m. durante toda su temporada.

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