Gran final de ‘La Granja VIP’: a qué hora empieza, dónde verla y las tres formas de votar por tu finalista favorito

La primera temporada de ‘La Granja VIP’ llega a su fin este sábado 13 de junio con una gala en la que se conocerá al ganador de los S/100 000 en juego. Después de casi tres meses de convivencia, pruebas y eliminaciones, cinco participantes disputarán el título esta noche: Paul Michael, Pamela López, Shirley Arica, Mónica Torres y Gabriela Herrera.
La transmisión comenzará esta noche por la señal de Panamericana Televisión, Canal 5, con la conducción de Ethel Pozo y Adolfo Aguilar. También estarán presentes los panelistas y críticos de esta primera temporada: Mariella Zanetti, Samuel Suárez y Flor Ortola.
PUBLICIDAD
A qué hora empieza y dónde ver la final
La gran final se transmite este sábado 13 de junio a las 8:00 p.m. (hora de Lima, Perú) por Panamericana Televisión. El programa también puede seguirse a través del canal de YouTube oficial de Panamericana TV y en las plataformas digitales del canal, donde la señal está disponible en directo para quienes no cuenten con televisión por cable o señal abierta.
Cómo se elegirá al ganador
El resultado final dependerá del voto del público. Las votaciones están habilitadas desde el lunes 8 de junio y se acumulan hasta el momento del anuncio en la gala del sábado. Para votar, los usuarios deben ingresar a la página oficial de votaciones de ‘La Granja VIP Perú’, registrarse o iniciar sesión con sus datos y seleccionar al participante que desean apoyar.
PUBLICIDAD
La plataforma ofrece tres categorías de voto: Peón (10 votos gratuitos por día), Granjero (100 votos por S/ 4.99) y Capataz (S/ 10.00). El participante que acumule más votos del público al cierre de la votación será el ganador de la primera temporada y recibirá el premio de S/ 100 000.
Según explicaron Ethel Pozo y Adolfo Aguilar, dentro de la primera parte del programa se empezará a ir conociendo al quinto lugar, luego al cuarto puesto y así sucesivamente hasta dar el nombre del ganador.
Cómo llegaron los cinco finalistas
Paul Michael fue el primero en asegurar su lugar en la final al ganar la competencia de apertura de la semana decisiva, lo que también le otorgó el título de último capataz del reality con inmunidad total hasta la gala del sábado. Mónica Torres clasificó el 10 de junio tras superar una prueba de rompecabezas. Pamela López se convirtió en la tercera finalista al ser la participante con menor cantidad de votos en contra por parte de sus compañeros en el careo de nominación.
PUBLICIDAD
Shirley Arica y Gabriela Herrera completaron el quinteto tras imponerse en la votación del público frente al primo de Jefferson Farfán el viernes 12 de junio, un día antes de la gran final. Cri Cri fue el último eliminado del programa, quedando en sexto lugar, el mismo viernes 12 de junio, al no reunir el respaldo suficiente del público en la placa de eliminación que reunió a los tres participantes.
El formato y los equipos de la temporada
‘La Granja VIP’ se estrenó el 16 de marzo de 2026 con 16 participantes que se fueron dividiendo en dos equipos: el Team Víboras y el Team Reales. De los cinco finalistas, cuatro provienen del Team Reales —López, Michael, Torres y Herrera— mientras que Arica es la única representante del Team Víboras que llegó hasta esta instancia.
PUBLICIDAD
A lo largo de la temporada, el programa registró múltiples polémicas, repechajes y regresos. Pati Lorena, Renato Rossini Jr. y Celine Aguirre fueron eliminados, regresaron por repechaje y volvieron a salir. También hubo bajas por razones médicas, como la de Yiddá Eslava, quien abandonó el programa tras una crisis de epilepsia.
Otros de los participantes que también fueron eliminados son: Samahara Lobatón, La Mackyna (primer eliminado), Melissa Klug, Miguel Vergara, Jesús Barco y Pablo Heredia.
La relación entre Pamela López y Paul Michael fue el hilo conductor de gran parte de la narrativa de la temporada, con discusiones, reconciliaciones y la intervención reiterada de la psicóloga del programa. El reality se emitió de lunes a viernes a las 7:00 p.m. y los sábados a las 8:00 p.m. durante toda su temporada.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Sporting Cristal 1-1 Comerciantes FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026
Los ‘cerveceros’ se estrenarán ante el cuadro selvático en Iquitos por el Grupo J del torneo nacional. Sigue las incidencias del emocionante duelo
Gol de Jair Moretti para abrir la cuenta en Sporting Cristal vs Comerciantes FC por Copa de la Liga 2026
A pocos instantes de la finalización del primer tiempo, el joven delantero nacional se plantó en el corazón del área y se hizo de un rebote para mandar a guardar la pelota al fondo de las redes locales
Gol de Comerciantes FC tras desatención de Sporting Cristal en duelo por Copa de la Liga 2026
El mediocampista Antonio Acosta anotó el gol del empate 1-1 al reanudarse el encuentro en la ciudad de Iquitos
Ignacio Buse y el español Rafa Jódar protagonizan en Queen’s el duelo de primera ronda entre las promesas que irrumpieron en 2026
El limeño, por su lado, se hizo con el título en Hamburgo; mientras que el de Leganés alcanzó la gloria en Marrakech y destacó en las grandes citas. Será más que interesante verlos sobre la hierba londinense
Botella metal, plástico o vidrio: ¿Cuál es mejor para beber agua todos los días?
El material ideal cambia con los traslados, las bebidas que llevas y el tipo de cierre, así que comparar resistencia, peso, olor y lavado ayuda a evitar reemplazos y usarla mejor cada día
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD