Rutas A y C del Metropolitano tendrán desvíos temporales por manifestaciones en el Centro de Lima, advierte la ATU

Los servicios regulares A y C del Metropolitano modificaron temporalmente sus recorridos por la presencia de manifestantes en distintas avenidas del Centro de Lima, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).
Los desvíos se aplicaron en el marco de una jornada de movilizaciones en el centro histórico. Las manifestaciones fueron convocadas para el fin de semana por simpatizantes de Juntos por el Perú, lo que motivó la instalación de un cerco preventivo y restricciones al tránsito vehicular en el Damero de Pizarro.
“Por precaución, debido a la presencia de manifestantes en distintas avenidas del Centro de Lima, los servicios regulares A y C del Metropolitano modifican temporalmente sus recorridos”, anunció la institución.
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La ATU indicó que las modificaciones al servicio son temporales, pero no precisó cuándo se restablecerá la operación habitual del Metropolitano.
Cambios en las rutas A y C del Metropolitano
Los servicios regulares A y C del Metropolitano modifican sus recorridos habituales debido a las manifestaciones registradas en el Centro de Lima, que han provocado restricciones en el tránsito y cierres parciales en el eje del sistema troncal.
En el caso de la Ruta A, esta desvía su recorrido por la avenida Alfonso Ugarte y realiza únicamente una parada en la estación Quilca, reduciendo su trayecto habitual para evitar las zonas con mayor concentración de personas.
Por su parte, la Ruta C opera de manera restringida y solo llega hasta la estación Central en ambos sentidos, sin continuar hacia las estaciones ubicadas en el tramo central del corredor.
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Estaciones del Metropolitano cerradas temporalmente
La ATU informó que, de manera momentánea, permanecieron cerradas varias estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima, como parte del mismo esquema preventivo ante las manifestaciones.
- Estaciones cerradas:
- Colmena
- Jirón de la Unión
- Tacna
- Castilla
Ante este escenario, la autoridad recomendó a los usuarios tomar previsiones antes de iniciar sus viajes, considerar tiempos de desplazamiento más largos y planificar rutas alternativas si el trayecto habitual dependía de las estaciones cerradas o de los tramos recortados de las rutas A y C.
También sugirió mantenerse informados por los canales oficiales de la ATU, debido a que la operación puede variar según evolucione la situación en las calles. Aunque la entidad señaló que las modificaciones son temporales, aún no precisó cuándo terminarán, por lo que es importante estar atento a los anuncios de la institución.
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Municipalidad de Lima dispone cierre vehicular en el Centro Histórico
En paralelo a los cambios en el Metropolitano, la Municipalidad de Lima anunció una restricción total al acceso vehicular al centro histórico desde las 00:00 del sábado 13 de junio hasta las 00:00 del lunes 15, con el objetivo de garantizar la seguridad vial, preservar el orden público y proteger el área ante las movilizaciones convocadas para el fin de semana.
Según el comunicado municipal, el perímetro restringido comprendió el Damero de Pizarro y quedó delimitado por la avenida Alfonso Ugarte, el río Rímac, los jirones Amazonas y Huánuco, y las avenidas Sebastián Lorente, Miguel Grau y 9 de Diciembre. Dentro de esa zona, se restringió el tránsito vehicular hacia puntos como la Plaza Mayor, la Plaza San Martín, la Catedral y zonas comerciales como el Mercado Central y Mesa Redonda.
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La comuna precisó que el acceso peatonal se mantuvo habilitado durante la vigencia de la medida. En cambio, el ingreso en auto quedó limitado a residentes del área y servicios de emergencia, como unidades de bomberos y patrulleros policiales. Además, desde la noche del viernes se observó la instalación de rejas metálicas en torno al Palacio de Gobierno y otros espacios del centro como parte del cerco preventivo.
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