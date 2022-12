Rubdel Oblitas y la injerencia que tenía en el Gobierno de Pedro Castillo, según el exjefe de la DINI

José Luis Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), puso en evidencia este martes seis de diciembre a otro de los sobrinos del presidente Pedro Castillo: Rubdel Oblitas.

Según las declaraciones del exfuncionario, el familiar del mandatario contaba con un gran poder de decisión al interior del Gobierno.

En diálogo con el programa ‘Buenos Días, Perú’ explicó que este hecho se debía, según un trascendido en Palacio de Gobierno, debido a que Oblitas posee un comprometedor material fílmico de Castillo Terrones.

“Le di a conocer (al presidente Castillo) los actos de corrupción que venían cometiendo funcionarios, a través de sus sobrinos, Jaime y Fray Vásquez. Un día recibo un mensaje con la palabra ‘atiéndalo’ y me envía un contacto, el Sr. Presidente, de su sobrino Oblitas”, contó.

Sobre esta solicitud, Fernández detalló que accedió a recibir a Oblitas, en las oficinas de la DINI cuando este aún se desempeñaba como titular de la entidad, pero que este solo acudió a las instalaciones para solicitarle dinero.

“Me pidió 100 mil soles porque dijo que tenía que arreglar un reportaje, en un medio de comunicación, donde le iban a sacar a su tío (Pedro Castillo) y que los necesitaba de manera urgente”, señaló. Posteriormente, en declaraciones a Exitosa, precisó que Oblitas pretendía pagarles a dos periodistas del canal Latina.

En el referido encuentro también se encontraba Henry Shimabukuro, presunto exasesor en el caso Gabinete en las sombras, y Walter Ayala, exministro de Defensa, según detalló Fernández. El exfuncionario destacó que no le entregó esta suma a Oblitas, pero que al pedirles que abandonen su oficina este volvió a pedirle dinero.

“Se estaban retirando y el Sr. Oblitas me dice ‘también necesitamos medio millón de dólares’ (…) para contratar a un asesor de procedencia rusa, con conocimiento de inteligencia, que le iba a gestionar una donación de 30 millones de dólares”.

“(Me indicaron) que cuando vengan esos 30 millones iban a devolver el medio de millón. Eso a mí me lo ha pedido (Rubdel Oblitas), no un tercero, sino directamente ese señor. Estoy dispuesto (a declarar), no como colaborador, porque para ello hay que delinquir, yo he tomado conocimiento como director de Inteligencia”, aseguró.

El exjefe de la DINI destacó que “de estos hechos y otras acciones, que amenazaban la seguridad nacional, se le ha dado a conocer al presidente, también oportunamente a las entidades que corresponde informar de acuerdo a ley”.

Finalmente, reveló una supuesta infidencia de Bruno Pacheco en torno a los sobrinos de Castillo Terrones. Según indicó a radio Exitosa, los familiares del actual Jefe de Estado eran retribuidos por el empresario Zamir Villaverde, hoy colaborador eficaz, a través de diferentes maneras.

“Bruno Pacheco también lo tenía referenciado a Zamir Villaverde. Me decía ‘por si acaso, mira con quién están andando los sobrinos. Están que los endulzan, le ponen carros, mujeres, tragos, departamentos. Están que hacen sus negociados en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones’. Versión de Bruno, con quien nunca, por ejemplo nunca (tuve) una buena relación”, comentó.

