Michelle Soifer: inició en ‘Combate’, la rechazó Karol G y ahora abrirá el show de Greeicy y Mike Bahía

Michelle Soifer será una de las teloneras en el concierto que presentarán Greeicy y Mike Bahía.

Hasta hace poco competía en ‘Esto es Guerra’ y ahora cantará frente a 40 mil personas. Michelle Soifer abrirá el concierto de Mike Bahía y Greeicy, que se realizará este miércoles 7 de diciembre en el Estadio Nacional como parte del ‘Amantes Tour’. Aunque para muchos la presencia de la exchica reality es una sorpresa, lo cierto es que la popular ‘Solcito’ ha perseguido este sueño desde que apareció por primera vez en televisión.

“La verdad me siento muy contenta. Quería compartirles esta noticia tan bonita y decirles que tengo gente cerca que me apoya y que está pendiente de cada detalle para que esto salga bien. Sé que no es mi concierto, sé que estoy cantando para abrir el concierto de alguien; pero sé que en algún momento yo voy a tener mi propio concierto y voy a poder llevarles el show que tanto deseo”, expresó Michelle en redes al anunciar la noticia.

Michelle Soifer será la telonera para el concierto de Greeicy y Mike Bahía.

Sus inicios

Micheille Solangie Soifer Cárdenas, o simplemente Michelle Soifer, dio sus primeros pasos artísticos en el 2008, cuando cantaba y bailaba en eventos de manera independiente. “Me pagaban 20 soles por 5 horas”, recordó en ‘Estás en Todas’. Más tarde, decidió pasar casting para ‘La movida de Janet’, a fin de hacerse conocida en la pantalla chica y así poder promocionar su música.

“Nos pusieron a bailar cumbia y yo miraba porque no sabía. En eso me acerco a Nilver Huarac (productor musical), y le pido que me ponga un pop de Rihanna, Shakira, Beyoncé. Él me dijo: ‘¿No sabes dónde estás? Es Perú, y aquí se baila cumbia. Si no sabes puedes irte’”, relató la también modelo, quien vivió gran parte de su adolescencia en Estados Unidos.

Las palabras de Nílver Huárac la impulsaron a aprender a bailar cumbia. Eventualmente, fue fichada para formar parte de la agrupación Alma Bella. Durante su estadía, Michelle Soifer se hizo conocida a nivel nacional por interpretar el tema “Bombón asesino”, original de Ninel Conde.

Michelle Soifer formó parte de Alma Bella, donde compartió escenario con Karen Dejo y Vania Bludau.

Su paso por ‘Combate’ y ‘Esto es Guerra’

Luego de ser retirada del Miss Perú Internacional, pues se descubrió que estaba casada con Raúl Fernández de la Cruz, Michelle Soifer ingresó a ‘Combate’ en el 2010. Formó parte del equipo Rojo junto a Mario Irivarren, Milett Figueroa, Israel Dreyfus, Zumba, entre otras figuras que se hicieron conocidas en la primera temporada del recordado reality de competencia de ATV.

A mediados del 2012, Michelle Soifer renunció a ‘Combate’ por supuestos maltratos de sus compañeros y en noviembre participó en ‘El Gran Show’. Este acercamiento con América TV la llevó a formar parte de ‘Esto es Guerra’, competencia directa de su excasa televisiva. Fue así que la recordada integrante del equipo Rojo pasó a ser emblema de ‘Los leones’.

Michelle Soifer inició como chica reality en el equipo Rojo de 'Combate'.

Los realities de competencia más populares de la TV peruana hicieron hasta lo imposible por vencer al otro en rating. En medio de esta batalla, Soifer volvió a ‘Combate’ en el 2014, pero acompañada de su entonces pareja Erick Sabater. Cuando la temporada concluyó y muchos esperaban verla en la siguiente, la cantante regresó a ‘Esto es Guerra’. Alegó que se fue de ATV porque no la ayudaban a promocionar su carrera musical.

“Si es que me hubiesen dejado promocionarme como artista me hubiese quedado, pero si no te dan la oportunidad. Canto desde hace bastante tiempo, por tanto a mí nadie me creó, yo soy mía y por eso tomo decisiones. Yo tengo al equipo Rojo en el corazón como equipo igual que a Los Leones, porque son dos etapas de mi vida que me encantaron”, acotó años atrás.

Michelle Soifer formó parte de los Leones, protagonizando varios enfrentamientos con Jazmín Pinedo.

Las ‘Michi tablets’ y su rotunda popularidad

Su pasión por el canto, su personalidad y sus constantes peleas con sus compañeros de ‘Esto es Guerra’ llevaron a Michelle Soifer a volverse un ícono de los programas de competencia. Ya para el 2015, era una de las integrantes más populares del país. Tanto era su llegada con el público que la modelo decidió lanzar su propia tablet personalizada, llamada ‘Michi Tablet’. Según la publicidad, estas contaban con fotografías, stickers, videos y aplicaciones de la cantante.

Michelle Soifer lanzó su negocio de 'Michi tablets', pero estas luego fueron retiradas del mercado.

Polémica internacionalización

Después de pasar varios años en el reality de competencia, Michelle Soifer decidió alejarse un tiempo de ‘Esto es Guerra’ para dedicarse por completo a su carrera musical. En 2020, firmó con la casa discográfica Monumental Music “en busca de mi tan anhelada internacionalización como cantante”. Poco después, fue captada ofreciendo conciertos en los barrios de Callao.

Magaly Medina no dudó en burlarse de la exchica reality, resaltando que no logró el sueño de cantar fuera del país como así lo había anunciado por todo lo alto. “Ahora en sus conciertos callejeros, tiene que cantar ‘Bombón asesino’, lo que cantaba hace ‘cuchumil’ años”, enfatizó entre risas. También se burló de la delgada figura de Michelle Soifer, quien llegó a bajar más de 25 kilos gracias a una operación de banda gástrica.

“Te guste o no, la mujer peruana no es una modelito, nosotras somos gorditas y flaquitas, no somos perfectas. Tú no puedes agarrar tu programa para empezar a destruir la imagen de la mujer y emocionalmente también porque eso fue lo que yo viví. Nunca lo he dicho porque siempre me han visto con un carácter fuerte pero también me quiebro porque soy una persona que tiene sentimientos y que también sufrió el bullying de esta persona cuando subí de peso. Me destruyó emocionalmente”, fue la contundente respuesta de Soifer.

La cantante peruana acusa a la periodista de sus problemas emocionales. (Foto: Instagram)

“Ahora a mí me molesta porque ella solo se encarga de criticar. Yo soy de Ventanilla, soy chalaca de corazón, pertenezco a una disquera chalaca y si hay que hacer esto todos los domingos yo lo voy a hacer y eso no me va a restar como artista, no me va a quitar la internacionalización que tanto dice ella; al contrario, demuestra el ser humano que soy y que nunca me olvido de dónde vengo”, añadió en radio La Zona.

Por esas fechas, durante una transmisión en vivo de Instagram, la cantante peruana habló de la vez que se cruzó con Karol G en la edición del 2021 de los Premios Billboard. La peruana le preguntó a la cantante de “Bichota” si estaría dispuesta a grabar una canción con ella, obteniendo un no por respueta. “Hasta ahora no he escuchado a ninguna artista peruana que suene. Te voy a estar checando”, le dijo.

Michelle Soifer aún sueña colaborar con Karol G y tiene un plan para hacerlo. (Foto: Instagram)

De regreso a EEG

En febrero de 2022, los peruanos quedaron sorprendidos al ver a Michelle Soifer, nuevamente, en el canal de Pachacamac para formar parte de ‘Esto es Guerra: 10 años’. En paralelo con el reality de competencia, participó como ‘reina’ en ‘La Gran Estrella’, programa de Gisela Valcárcel que terminó siendo cancelado por bajo rating. No volvió a aparecer en el equipo de los ‘Guerreros’ por estar enfocada en los trabajos que viene realizando con su disquera.

“No te puedo decir que nunca más vuelvo, porque ‘Esto es Guerra’ para mí ha sido una familia, una casa de muchos años que me ha permitido llegar a la gente todos los días, que aguanten mi piconería, llantos, amores y desamores... es parte de mí. Y no puedo darles lo que merecen en este momento, porque mi prioridad es mi sueño personal, mi música. Yo ya les entregué 10 años maravillosos a ellos y es momento de hacer lo que más amo hacer con mi disquera”, señaló recientemente a RPP Noticias.

Michelle Soifer regresó a Esto es Guerra. (Foto: Instagram)

