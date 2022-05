Esto es Guerra y Combate, la historia de enemistad de los realities de competencia más exitosos de la TV peruana

Pese a la cancelación de Combate en el 2018, los fans del programa de ATV siguen enfrentándose con los seguidores de Esto es Guerra. (Foto: Composición Infobae)

En la historia de la televisión peruana, solo hay dos programas que pusieron de moda los realities de competencia en el país. Se trata de Esto es Guerra y Combate, espacios que se enfrentaron por el rating, se acusaron de plagio y protagonizaron diversas controversias a lo largo de los años. Al día de hoy, los fans de los Guerreros y Combatientes siguen luchando por demostrar qué programa fue o seguirá siendo el mejor. Aquí una breve historia sobre cómo inició la disputa.

La noche del lunes 27 de junio de 2011, Combate estrenó su primer programa bajo la conducción de Renzo Schuller y Gian Piero Díaz. Ese día, 20 participantes se repartieron en dos equipos rivales, Rojo y Verde. Cabe resaltar que la gran mayoría de ellos eran rostros desconocidos para los televidentes. Sin embargo, pronto se ganarían un lugar en la pantalla chica gracias a su personalidad y aspecto físico.

Mientras que el espacio de ATV intentaba darle lucha a El Último Pasajero, programa concurso de Latina que causó sensación años atrás; Esto es Guerra fue estrenado como secuencia del programa Dos para las 7 en el 2012. Posteriormente, a partir del 25 de mayo de ese mismo año, se emitió diariamente bajo la dinámica Hombre vs. Mujeres. Johanna San Miguel y Mathías Brivio fueron los encargados de la conducción.

ÉPOCA DORADA DE COMBATE

El 2012 fue el mejor año para Combate en cuanto a sintonía. Las disputas entre los equipos Rojo y Verde, liderados por Julián Zucchi y Mario Hart respectivamente, atraparon la atención del público juvenil, logrando vencer en rating a Esto es Guerra varias veces. Figuras como Sheyla Rojas, Alejandra Baigorria, Diana Sánchez, Mario Irivarren, Zumba, entre otros, ganaron gran popularidad entre chicos y grandes.

El éxito fue tal que, en octubre de dicho año, se realizó “La fiesta del millón” en el Estadio de San Marcos para celebrar la gran cantidad de seguidores que poseían en redes sociales. Pero no solo eso, los auspiciadores decidieron apostar por el espacio de ATV al integrar el famoso “Juego del millón”, que le daba al público la oportunidad de ganar hasta 1 millón de soles.

El apoyo se vio reflejado también en los premios. En la segunda y tercera temporada, los integrantes del equipo ganador se llevaron a casa camionetas, cuatrimotos y televisores. Incluso, el equipo perdedor era premiado con motocicletas a fin de reconocer el esfuerzo realizado durante toda la temporada.

EL ORIGEN DE LA RIVALIDAD

Todo empezó cuando Renzo Schuller y Gian Piero Díaz empezaron a acusar a la producción de Esto es Guerra de copiar varias secuencias y pruebas de Combate. Los presentadores de ATV aseguraban que su competencia era poco creativa, por lo que recurrían al plagio para ganarles en sintonía. Por supuesto, las indirectas hacia el programa de América TV no se hicieron esperar.

“Vamos a ver si en el otro lado también copian esto. Solo que en vez de poner un tubito, ponen un bamboo y lo llaman Arranca la Palabra. Saludos para Mariana Ramírez del Villar (productora de Esto es Guerra), una capa copiando. Ya da cólera pues, un poquito de creatividad”, decía el popular ‘Shu Shu’ en aquel entonces.

La fanaticada de ATV no se quedó atrás, ya que demostró con imágenes las similitudes que existían entre ambos espacios televisivos. A continuación, algunas de las pruebas que circularon en redes sociales años atrás.

Cabe resaltar que Esto es Guerra evitó pronunciarse sobre estas acusaciones y, en el 2013, cambiaron de formato de Hombres vs. Mujeres a Leones vs. Cobras, pisándole los talones a Combate. Fue así que ambos espacios televisivos hicieron de todo para coronarse como el favorito del público.

Tanto Combate como Esto es Guerra fueron acusados de armar romances; además de ser fuertemente criticados por las exorbitantes ganancias de sus competidores. Según información que difundió Magaly Medina, el sueldo promedio de los chicos reality podía ser de 5 mil dólares mensuales. Los más populares podían ganar de 7 mil a 12 mil dólares.

ESTO ES GUERRA, EL NÚMERO UNO

En el 2014, Esto es Guerra logró, finalmente, ganarle a Combate en cuanto a rating. Para hacerlo, la producción decidió jalarse a rostros históricos de ATV, como Mario Hart, Alejandra Baigorria, Sheyla Rojas, entre otros. En cuanto a las pruebas, estas se diferenciaron de la competencia por ser mucho más extremas, al punto que se empleó un gran espacio en exteriores para las estructuras metálicas.

Combate no se quiso quedar atrás y estrenó un nuevo formato para recuperar el público pérdido, llamado “La lucha por el trono”, que consistía en cuatro naciones: Agua, Tierra, Aire y Fuego. Sin embargo, esto no terminó por convencer a los televidentes y, después de tres meses, regresaron los clásicos equipos Rojos y Verde.

Conscientes de no ser más los preferidos de la teleaudiencia, los presentadores de ATV no dejaron de acusar a Esto es Guerra de ser exitosos porque copiaron su formato. “ Crecer de esa manera no es crecimiento, para mí es retroceso. Pero bueno, finalmente hay quienes asumen eso como si fuera un éxito lamentablemente. Es una forma de pensar que aquí no compartimos ”, fueron las palabras de Gian Piero Díaz.

CANCELACIÓN DE COMBATE

En el 2018, Combate estrenó un especial llamado “El origen del origen”, que enfrentó a los integrantes de ambos programas por primera vez en pantalla. Esto se realizó gracias a una alianza estratégica entre América TV y Grupo ATV. La idea tuvo una buena acogida, por lo que Esto es Guerra cambió el formato de Leones vs. Cobras a Guerreros vs. Retadores.

Ese mismo año, Combate emitió su último programa el viernes 28 de diciembre después de 8 años al aire. “Que tengan un feliz año, que lo pasen espectacular. Con nosotros será, quizás, hasta la próxima. Gracias por todo este tiempo, de todo corazón. Combate es bacán”, fueron las últimas palabras de Renzo Schuller.

Tras la cancelación, Esto es Guerra acogió a varios de sus exintegrantes en una nueva temporada. Los Retadores pasaron a ser llamados Combatientes, pero la gran sorpresa fue la incorporación de Gian Piero Díaz. Este 2022, Renzo Schuller asumió la conducción del reality de competencia en su reemplazo.

“Yo me siento contento de estar esta noche acá. No por los 10 años de EEG sino por los 12 de Combate. Hace 5 o 4 me alejé de los realities de competencia, pero hoy estoy acá porque quería ser parte de los 10 años y dejar en alto el nombre de Combate”, dijo en el set.

