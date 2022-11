Fabianne Hayashida reveló que ganaba cinco veces menos que Mario Irivarren en Combate

Fabianne reveló que ganaba cinco veces menos que Mario Irivarren en Combate. Podcast Com F.M

Fabianne Hayashida y Mario Irivarren compartieron muchas anécdotas de lo que vivieron, cuando formaban parte del reality de competencia, Combate en ATV en su reciente estrenado podcast ‘Com F.M’.

Lo que llamó bastante la atención fue la diferencia de sueldos que recibían cuando eran combatientes. Por ejemplo, Fabianne reveló que ganaba cinco veces menos que Mario y que por el lapso de tres años ganó mil dólares.

“A mí, en un momento, era una Zumba en mujer y ganaba cinco veces menos, probablemente que tú, ni siquiera que Zumba. Un día fui donde Marisol y me subió al triple, pero fue porque un día le dije: ‘Sabes que, me voy, me voy’ y pum, había la plata”, explicó.

Fabianne Hayashida contó que pudo gozar de ese aumento por solo dos meses porque durante un juego se lesionó el hombro y ya no pudo regresar más al programa. La tuvieron que operar y la mandaron a descansar por seis meses.

“Me tuve que ir con el dolor de mi corazón, ahí acabó mi mundo en los realities, he tomado otros caminos que no son malos... pero tal vez, si no hubiera pasado eso, hasta el día de hoy hubiera seguido, hubiera sido una buena competidora porque mejoré muchísimo”, afirmó la popular ‘China’.

Mario contó los verdaderos motivos de por qué se fue de Combate

Por su lado, Mario Irivarren contó cuáles fueron las verdaderas razones que lo motivaron a dejar Combate y pasar a las filas de ‘Esto es Guerra’. La expareja de Vania Bludau comentó que luego de dos años, se dio cuenta que ganaba mucho menos que sus compañeros que se iban del reality y que personajes de la farándula, que llegaban a participar y recibían altas cifras.

“Yo era el más emblemático en ese entonces y me di cuenta que ganaba menos, fui a pedir aumento y me dijeron que no había plata... me enteré que Angie Jibaja iba estar por unos meses y le iban a pagar cifras astronómicas.. yo decía para pagarle a ella si hay y a nosotros no hay”, expresó.

Entonces, cuenta que llamó a Israel Dreyfus (otro combatiente emblemático) y fueron a pedirle a Marisol Crousillat que le duplicarán el sueldo y se mantuvieron firmes hasta que cumplieron con ellos.

“Tienes para dármelos, simplemente no me los quieres pagar... encima fue la época en que trajeron a Gutty (Carrera), un día se paró en el estudio y como no lo presentaron, al día siguiente se fue a ‘Esto es Guerra’... cuando me enteré lo que le iban a pagar, dije ¡Que!... reclamé y me pagaron lo que pedía”, narró.

Mario detalló que inicialmente respetó y cumplió con la lealtad, que sentía que le debía a ‘Combate’, además estaba conforme porque accedieron a subirle el sueldo, sin embargo cuando el formato cumplió cinco años y todos los participantes, incluidos los productores, se fueron a Latina TV a hacer otro proyecto llamado ‘Reto de Campeones’, empezó su duda en aceptar la propuesta de Peter Fajardo, productor de ‘Esto es Guerra’.

“En el momento que ellos se van, me dicen: ‘Vamos hacer este nuevo proyecto y queremos que nos acompañes’, fui sincero y les dije: ‘Si me voy a salir de un reality para ir a otro, me voy a ir a la mejor opción’. En ese momento lo mejor era ‘Esto es Guerra’”, contó.

Otros motivos que lo animaron a irse fue que el formato de América TV ya era líder en el ráting, el canal es uno de lo más grandes del Perú y la producción tenía un mayor presupuesto para sacar adelante el espacio televisivo.

“La producción es una cosa que te sacas el sombrero, tiene mucho más presupuesto. En ese momento tenía dos opciones o irme a ‘Esto es Guerra’ o irme al nuevo reality que estaban formando, elegí la mejor opción... Entendí que en Televisión, uno no vive de lealtades, uno tiene que ser frío y pensar....muchos errores que cometí en mi vida fue por poner siempre a los demás antes que a mí” , terminó el empresario.

