El rating que logró ‘El Gran Show’ con la semifinal y en reencuentro de Melissa Paredes y Ethel Pozo

Una vez más el Mundial Qatar 2022 logra posicionarse entre los primeros puestos de la tabla general del rating. No cabe duda que los televidentes no se quieren perder los enfrentamientos entre los países clasificados, por lo que le otorgan a la transmisión de la ‘Copa Mundial de Fútbol de la FIFA’ altos puntajes en la sintonía.

Este sábado 03 de diciembre, el encuentro entre Argentina vs Australia, para saber quien de los dos pasaba a cuartos de final, se llevó la preferencia del público. Según información difundida por Ibope Media, el partido de los argentinos con los australianos obtuvo el primer puesto con 29.6 puntos de rating en Hogares Lima y 28.9 puntos en Hogares Lima +6 ciudades.

Asimismo, programas relacionados con el evento futbolístico también lograron cifras entre 19 y 12 puntos. El programa de Gisela Valcárcel, ‘El Gran Show’, continúa por debajo de los cinco lugares de la lista y con la transmisión de su semifinal, el reencuentro de Melissa Paredes con Ethel Pozo y la eliminación de Milena Zárate hizo 11.1 puntos de rating en Lima y 10.1 en Hogares Lima +6 ciudades.

Otros programas

El sábado 03 de diciembre, los televidentes también estuvieron pegados a la pantalla otorgándole diferentes puntos de rating a los programas durante el transcurso del día.

- JB en ATV - ATV (8)

- Reporte Semanal - Latina TV (7.1)

- Estás en todas - América TV (4.6)

- ‘El Reventonazo de la Chola’ - América TV (8.8)

- América Noticias - América TV (7.6)

- La Voz Kids - Latina TV (6.3)

- Sábados en familia - Latina TV (6)

- Sábado con Andrés - Panamericana TV (1.3)

- Los milagros de la Rosa - América TV (7.3)

Los 5 finalistas de El Gran Show.

El abrazo de Melissa Paredes y Ethel Pozo

Un inesperado momento se vivió durante la semifinal de ‘El Gran Show’, cuando los conductores de ‘América Hoy’ hicieron su ingreso y llamaron la atención de Melissa Paredes, quien en el pasado formó parte de este grupo, pero fue despedida por su polémico ampay al lado del bailarín Anthony Aranda.

Sin embargo, pese a que ya no trabajan juntas, al parecer el cariño que hay entre Melissa Paredes y Ethel Pozo no ha desaparecido y esto se pudo ver evidenciado cuando ambas se abrazaron fuertemente al verse y rompieron en llanto. Esta escena no pudo evitar ser comentada por la mismísima Gisela Valcárcel, señalando que la última vez que vio a ambas conductoras de televisión fue dentro de un auto, contándose los planes que tenían a futuro.

“He esperado mucho este momento. La última imagen que tengo de ellas dos es comiendo anticuchos en un auto y se contaban planes de vida, y solo ellas decidirán todo. Desde el fondo de mi corazón espero ver una escena linda”, indicó la ‘Señito’.

Melissa Paredes y Ethel Pozo se dieron un emotivo abrazo al reencontrarse en El Gran Show. (América TV)

