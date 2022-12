Michelle Soifer asegura que respeta a Magaly Medina, aunque no comparta sus opiniones

Michelle Soifer se refirió a Magaly Medina en una reciente entrevista, donde aseguró que respeta la opinión de la conductora de TV, aunque no las comparta. Asimismo, se refirió a sus haters, resaltando que son ellos los que realmente consumen lo que ella ofrece, pues están pendientes en todo momento cómo juzgarla.

Para Michelle Soifer, sus odiadores son verdaderos fans. “Yo creo que el hater te ayuda más que un fan, porque el hater está pendiente de todo lo que tú haces, hay que canalizarlo para bueno. Ok, tú eres mi hater, bacán ven, que vengan todos, porque muchas veces son ellos los que reproducen más tu música para ver de dónde más critican”, señaló la chica reality en ‘Hablemos de Belleza”, conducido por Daisy Córdova.

La intérprete de ‘La Nena’ habló también de Magaly Medina, a quien considera su hater declarada. Como se recuerda, la conductora de TV la ha criticado duramente por su carrera como cantante.

“Yo la respeto muchísimo, el trabajo de todos los periodistas, de todas las personas que tienen un espacio televisivo. Pero no comparto mucho las opiniones, en mi caso trato de evitar escuchar cualquier comentario malo, hace muchos años tuve la oportunidad de conocerla, el momento que la conocí me pareció una persona agradable, en el pasar de los años, no sé por qué sucede todo esto, sus motivos tendrán”, señaló.

En otro momento, la cantante se dio tiempo para hablar de los retoquitos que se ha hecho en el paso del tiempo, además de sus cambios de look, donde se ha pintado el cabello de diferentes colores.

“La primera operación que tuve hace muchos años cuando entré al miss Perú, fueron las mamas y la rino. Yo soy muy nerviosa con eso, me tienen que dormir para poder hacerme un retoque, me hice las bubbies, la rino y la operación que todos saben que fue la de manga gástrica, que fue hace cuatro años”, detalló Michelle Soifer, descartando que su operación de manga gástrica haya sido por motivos estéticos.

“Fue para bajar de peso porque yo tenía un tema, ya estaba entrando a la pre diabetes y no podía más. Te puedo confesar que es la operación más chévere que me hecho, muchas personas le tienen un poco de respeto y miedo, como cualquier operación, mi proceso ha sido maravilloso, me salvó de varias cosas que me podían por el tema de obesidad, muchos podrán estético, pero más que nada fue por un tema de salud”, resaltó a “Hablemos de Belleza”, programa que se emite todos los domingos a las 11:00 horas por Willax.

