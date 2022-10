Kevin Blow admitió que agredió a Michelle Soifer y reveló videos de sus fuertes discusiones. | Magaly Tv: La firme.

Michelle Soifer vuelve a estar involucrada en un escándalo. En esta ocasión, Kevin Blow decidió revelar un video en que se puede observar a la cantante arremetiendo contra él, al parecer, por las diferencias que tenían en su relación sentimental.

Con estas imágenes el dominicano intenta demostrar que la exchica reality no siempre cuenta la verdad, esto luego de las revelaciones que hizo Giuseppe Benignini, donde indicó que la popular ‘Michi’ en una ocasión lo ahorcó y siempre lo maltrataba psicológicamente.

Cabe mencionar que en las imágenes se puede visualizar claramente a Michelle Soifer bastante molesta. “Eres una porquería, una mier..., una basura”, se le escucha decir, mientras que Kevin Blow la retaba a que lo siga insultando.

Asimismo, el exmanager de la cantante, señaló que tiene más material que no ha dado a conocer, pues en los otros videos que tiene saldría la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ agrediéndolo a él.

“En ese tiempo era complejo, yo me grabo, grabé el golpe que ella me dio para que después no diga que era yo el que le pegaba”, acotó el dominicado en la entrevista que concedió al programa de Magaly Medina.

Asimismo, Kevin Blow intentó justificar las veces que también agredió a Michelle Soifer, indicando que lo hizo en defensa, y es que ella habría sido la que empezó a golpearlo en diferentes oportunidades.

“En cada una yo fui advirtiéndole hasta la cuarta que reaccioné, le agarré de las manos, la puse en el piso y le dije, hasta que no pidas perdón no te voy a soltar”, dijo, causando que Magaly Medina se sienta indignada por la manera en que trató a Michelle Soifer.

La popular ‘Urraca’ no pudo evitar llamarle la atención y decirle que debió de haberse retirado del lugar de la discusión hasta que la cantante se calme, pues él al ser hombre evidentemente tiene más fuerza que una mujer.

Michelle Soifer prepara nuevo videoclip. (Foto: Instagram)

Confirmó que fue el amante

Kevin Blow volvió a mencionar que fue el amante de Michelle Soifer durante el tiempo en que ella era pareja de Erick Sabater. De acuerdo a sus declaraciones, la artista lo contrató y cada vez que iban de gira al interior del país dormían en una misma habitación.

De acuerdo al dominicano, ellos estuvieron de este modo durante al menos un año, hasta que la cantante terminó su relación con su compatriota y él finalmente decidió dejar a la pareja que tenía en ese momento.

De otro lado, Blow afirmó que su relación con la popular ‘Solcito’ era bastante tóxica, al punto que ella no le permitía trabajar tranquilamente, incluso hizo que lo saquen de un programa de América Televisión porque tenía celos de una chica que dijo que le gustaba.

