Rodrigo González se solidariza con Magaly Medina tras perder juicio: "No celebren antes de tiempo".

Magaly Medina vive una complicada situación luego que se diera a conocer que perdió el juicio por difamación que le interpuso el actor Lucho Cáceres. A raíz de ello, diferentes figuras de la farándula local, no han podido evitar burlarse de la polémica periodista, especialmente porque su libertad estaría en riesgo.

La ‘Urraca’ ya se encuentra tomando cartas en el asunto y anunció como primera medida una demanda contra la jueza que la sentenció, pues aseguró que nunca vio la evidencias que su abogado presentó.

Sin embargo, así como hubo personas que se burlaron de Magaly Medina, también se solidarizaron con ella, como fue el caso de Rodrigo González, el conductor de ‘Amor y Fuego’. Pese a que ellos se encuentran enfrentados públicamente, el popular ‘Peluchín’ aseguró que el único trabajo de su exmadrina es entretener.

Asimismo, la figura de Willax Televisión advirtió que los enemigos de Magaly Medina no deberían de estar celebrando antes de tiempo, pues la condena es en primera instancia, por lo que la polémica periodista podría apelar tranquilamente.

“Porque mira en una primera instancia, mira lo que le pasó a Lourdes Sacín (...) bueno pues, como nosotros la expusimos, ella nos hecho la culpa(...) yo no creo que lo que le pasó a Lucho Cáceres sea producto de lo que haya hecho Magaly (...) él se denigra solo”, agregó.

En ese sentido, ‘Peluchín’ consideró que Lucho Cáceres tiene temas personales contra la figura de ATV, por lo que señaló que pese a que su exmadrina puede tener excesos frente a cámaras, su única labor es la de entretener.

“Problema personal (...) odio visceral que le tiene (...)Te puede gustar o no gustar la Magaly, da igual, pero cuando tú no buscas justicias, sino que cuando tú buscas revanchas, se nota. Magaly puede haber tenido excesos, pero ella está para entretener, no para hundir a nadie”, sentenció.

Rodrigo González también indicó que se nota claramente que tanto el actor como ciertas abogadas tienen temas personales contra la ‘Urraca’, esto pese a que ellos han sido lo únicos responsables de sus ampays por sus comportamientos.

“Lucho Cáceres y abogadas como ella, que ya es algo que se ve personal, que la quieren hundir, porque le echan la culpa producto de sus acciones, que sus imágenes han construido (...) todos los damnificados piensan que la van a encontrar con los pantalones abajo”, dijo.

“Lucho Cáceres se ha dedicado más años ha despotricar de Magaly, que las opiniones que Magaly haya podido decir en su momento de Lucho. Yo creo que cada quién tiene lo que se merece (...) ahora se junta cada horda de damnificados a intentar mezclarse, maltratadores de mujeres y maltratadores de reporteros de prensa como Lucho Cáceres”, sentenció.

Magaly Medina denunciará a jueza que la sentenció.

Magaly Medina se quiebra por demandas

Magaly Medina no pudo evitar quebrarse al hablar sobre las demandas que existen en su contra. Ella señaló que durante años se ha mostrado fuerte ante cámaras, pero evidentemente detrás tiene una familia que se preocupa mucho por ella.

“¿Por qué tienen que mentir y asustar a mi público? Se preocupan, tengo una familia que también se preocupa, amigos (...) Hay que pararse y ponerse bien los pantalones, que los tengo bien puestos, mejor que muchos hombres. Tendremos que denunciar a todos”, señaló.

