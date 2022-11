Gian Marco sobre Rodrigo González: “Nunca me voy a sentar a hablar con él”. | Willax Televisión.

Totalmente furioso. Gian Marco se pronunció por primera vez sobre las imágenes que emitió ‘Amor y Fuego’, en el que aparece maltratando a un reportero del programa que intentaba entrevistarlo. El cantautor peruano consideró que el magazine de Willax Televisión busca hacerle un cargamontón por la actitud que tuvo.

“Esta forma en cómo me están tratando la gente y esta imagen que se me está haciendo es impresionante, es una bola de nieve que crece y crece y crece y crece constantemente y el programa lo alimenta, lo alimenta claro, obviamente con un video como el que me agarran saliendo”, comentó.

En ese sentido, Gian Marco aclaró que él nunca habló sobre su vida privada y menos sobre su matrimonio, por lo que nadie tenía el derecho de comentar sobre su separación con su esposa.

“Yo nunca hablé sobre mi matrimonio, ni di detalles de nada. No les da derecho a hablar de mi vida privada en su programa, porque nunca les he dado pie para eso”, señaló durante la entrevista que concedió a una reportera de ‘Amor y Fuego’.

El cantante también dio a conocer que jamás se sentará en el set del magazine de Willax Televisión, pues no tiene intenciones de conversar con Rodrigo González, quien ventiló en su programa que Gian Marco se había separado de su esposa.

“Rodrigo puede hacer, Rodrigo puede hacer, Rodrigo puede hacer de su vida lo que quiera, yo nunca me voy a sentar a hablar con él, ojo... y no porque no lo quiera, porque lo odie... no... yo no odio a nadie, no tengo nada que conversar con Rodrigo, nada, nada de nada”, añadió.

Rodrigo González condena respuestas de Gian Marco a reportero de Amor y Fuego. (Captura / Instagram)

Niega ser soberbio

La reportera que le realizó la entrevista le comentó al compositor que en ‘Amor y Fuego’ también han hecho bonitas notas sobre su carrera musical, a lo que el cantante señaló que nunca las vio debido a que en su cabeza quedó grabada la escena en el que ‘Peluchín’ se refiere a su matrimonio.

“Para mí esas notas, tal vez para mí esas notas no, para mí lo único que tengo en mi cabeza es a Rodrigo hablando de mi vida privada, lamentablemente tengo rabia, tengo mucha rabia”, indicó.

Asimismo, Gian Marco dijo que le gustaría mucho que el magazine en el algún momento lo acompañe a una de sus giras para que puedan ver que él atiende a sus fans y no los maltrata como se ha querido dar a entender en los últimos años en las redes sociales.

“Yo no muerdo... cómo me gustaría que vayan conmigo a una gira, cómo me gustaría que vayan conmigo, cuando de repente termino un concierto y atiendo a gente afuera del concierto o cuando están afuera del hotel, eso no lo pasan, esas cosas no las pasan porque no vende, qué es lo que vende, cuando uno no tiene ganas de no firmar nada o de salir corriendo porque ni tienes ganas de que te vean la cara, eres un ser humano común y corriente”, precisó.

Gian Marco y su reacción ante preguntas del reportero de Amor y Fuego. (Captura)

Podría disculparse con reportero

Finalmente, Gian Marco dejó abierta la posibilidad de disculparse con el reportero al que maltrató, y es que señaló que en algún momento se reunirá con él para hablar sobre lo sucedido.

“Me da mucha pena el reportero, algún día lo veré y le diré lo que tenga que decirle, pero en ese momento formaba, no sé si me dejo entender, formaba parte de lo que para mí, hasta el día de hoy, es una manera muy ligera de haber hablado de mi vida”, indicó.

“Yo, en el mundo en el que estoy, en el terreno en el que estoy, sí he pasado momentos muy difíciles, muy difíciles y me he tenido que aguantar y callar la boca, en el peor, en el peor de los momentos, en el peor de los momentos de mi vida, he sido atacado y nadie lo sabía y tenía que quedarme callado la boca”, sentenció.

